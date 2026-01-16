Rohit Sharma और Virat Kohli के निशाने पर हैं ये 4 महारिकॉर्ड, न्यूजीलैंड के खिलाफ रच सकता है इतिहास

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Jan 16, 2026, 09:30 PM IST
1.कब खेला जाएगा तीसरा वनडे?
भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मुकाबला रविवार 18 नवंबर को खेला जाएगा. ये मैच दोनों टीमों के लिए काफी अहम है, क्योंकि विजेता टीम ही सीरीज को अपने नाम कर पाएगी.
2.न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन
वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में पिछले मैच में विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर पहला पायदान पर कब्जा किया था. वहीं अब रोहित शर्मा भी वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं और तीसरा स्थान हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए रोहित को 35 रन बनाने होंगे.
विराट कोहली- 1773
सचिन तेंदुलकर- 1750
सहवाग- 1157
रोहित शर्मा- 1123
3.न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक
विराट कोहली ने अब तक न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में कुल 6 शतक बनाए हैं और इतने ही शतक वीरेंद्र सहवाग ने भी बनाए हैं. ऐसे में अगर वो एक शतक बना लेते हैं, तो वो भारत के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे.
4.सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड
न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी के पास है. अफरीदी ने 50 छक्के लगाए हैं, जबकि रोहित शर्मा ने 49 छक्के लगाए हैं. रोहित दो छक्के लगाते ही पहले पायदान पर आ जाएंगे और अफरीदी के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे.
5.वनडे में सबसे ज्यादा रन
वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के पास है, जबकि दूसरे नंबर पर विराट कोहली का नाम आता है. लेकिन अब रोहित शर्मा भी लिस्ट में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. उनके पास अफ्रीकी ऑलराउंडर जैक्स कैलिस का रिकॉर्ड तोड़ने मौका है. कैलिस ने 11579 रन बनाए हैं, जबकि रोहित ने 11566 रन बनाए हैं और रोहित 14 रन बनाते ही कैलिस का रिकॉर्ड तोड़ देंगे.