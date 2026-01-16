FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'बुनियादी मतभेद' के बावजूद ग्रीनलैंड मसले पर ट्रंप से बातचीत के लिए क्यों राजी हुआ डेनमार्क?

'बुनियादी मतभेद' के बावजूद ग्रीनलैंड मसले पर ट्रंप से बातचीत के लिए क्यों राजी हुआ डेनमार्क?

IND vs NZ T20I: न्यूजीलैंड टी20 सीरीज के लिए हुआ टीम इंडिया का ऐलान, श्रेयस अय्यर की वापसी; देखें पूरा स्क्वाड

IND vs NZ T20I: न्यूजीलैंड टी20 सीरीज के लिए हुआ टीम इंडिया का ऐलान, श्रेयस अय्यर की वापसी; देखें पूरा स्क्वाड

BMC चुनाव नतीजे के बाद सोशल मीडिया पर 'रसमलाई' क्यों बनी चर्चा का विषय? भाजपा नेता कस रहे राज ठाकरे पर तंज

BMC चुनाव नतीजे के बाद सोशल मीडिया पर 'रसमलाई' क्यों बनी चर्चा का विषय? भाजपा नेता कस रहे राज ठाकरे पर तंज

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Rohit Sharma और Virat Kohli के निशाने पर हैं ये 4 महारिकॉर्ड, न्यूजीलैंड के खिलाफ रच सकता है इतिहास

Rohit Sharma और Virat Kohli के निशाने पर हैं ये 4 महारिकॉर्ड, न्यूजीलैंड के खिलाफ रच सकता है इतिहास

पिता के अंतिम संस्कार के लिए बेचना पड़ा था सीलिंग फैन, आज 157 करोड़ का है बिजनेस; आप भी ले सकते हैं सीख

पिता के अंतिम संस्कार के लिए बेचना पड़ा था सीलिंग फैन, आज 157 करोड़ का है बिजनेस; आप भी ले सकते हैं सीख

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद को मानते हैं अपना रोल मॉडल, ये फॉलो नहीं राज करने के लिए बने होते हैं

इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद को मानते हैं अपना रोल मॉडल, ये फॉलो नहीं राज करने के लिए बने होते हैं

HomePhotos

क्रिकेट

Rohit Sharma और Virat Kohli के निशाने पर हैं ये 4 महारिकॉर्ड, न्यूजीलैंड के खिलाफ रच सकता है इतिहास

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसमें दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं. हालांकि तीसरे वनडे में रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही बल्लेबाज इतिहास रच सकते हैं. आइए जानते हैं कि रो-को की जोड़ी किन महारिकॉर्ड्स को अपने नाम कर सकती है.

मोहम्मद साबिर | Jan 16, 2026, 09:30 PM IST

1.कब खेला जाएगा तीसरा वनडे?

कब खेला जाएगा तीसरा वनडे?
1

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मुकाबला रविवार 18 नवंबर को खेला जाएगा. ये मैच दोनों टीमों के लिए काफी अहम है, क्योंकि विजेता टीम ही सीरीज को अपने नाम कर पाएगी. 
 

Advertisement

2.न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन

न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन
2

वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में पिछले मैच में विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर पहला पायदान पर कब्जा किया था. वहीं अब रोहित शर्मा भी वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं और तीसरा स्थान हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए रोहित को 35 रन बनाने होंगे.

विराट कोहली- 1773
सचिन तेंदुलकर- 1750
सहवाग- 1157
रोहित शर्मा- 1123
 

3.न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक

न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक
3

विराट कोहली ने अब तक न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में कुल 6 शतक बनाए हैं और इतने ही शतक वीरेंद्र सहवाग ने भी बनाए हैं. ऐसे में अगर वो एक शतक बना लेते हैं, तो वो भारत के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे. 
 

4.सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड

सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड
4

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी के पास है. अफरीदी ने 50 छक्के लगाए हैं, जबकि रोहित शर्मा ने 49 छक्के लगाए हैं. रोहित दो छक्के लगाते ही पहले पायदान पर आ जाएंगे और अफरीदी के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे.
 

TRENDING NOW

5.वनडे में सबसे ज्यादा रन

वनडे में सबसे ज्यादा रन
5

वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के पास है, जबकि दूसरे नंबर पर विराट कोहली का नाम आता है. लेकिन अब रोहित शर्मा भी लिस्ट में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. उनके पास अफ्रीकी ऑलराउंडर जैक्स कैलिस का रिकॉर्ड तोड़ने मौका है. कैलिस ने 11579 रन बनाए हैं, जबकि रोहित ने 11566 रन बनाए हैं और रोहित 14 रन बनाते ही कैलिस का रिकॉर्ड तोड़ देंगे.
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Rohit Sharma और Virat Kohli के निशाने पर हैं ये 4 महारिकॉर्ड, न्यूजीलैंड के खिलाफ रच सकता है इतिहास
Rohit Sharma और Virat Kohli के निशाने पर हैं ये 4 महारिकॉर्ड, न्यूजीलैंड के खिलाफ रच सकता है इतिहास
पिता के अंतिम संस्कार के लिए बेचना पड़ा था सीलिंग फैन, आज 157 करोड़ का है बिजनेस; आप भी ले सकते हैं सीख
पिता के अंतिम संस्कार के लिए बेचना पड़ा था सीलिंग फैन, आज 157 करोड़ का है बिजनेस; आप भी ले सकते हैं सीख
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद को मानते हैं अपना रोल मॉडल, ये फॉलो नहीं राज करने के लिए बने होते हैं
इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद को मानते हैं अपना रोल मॉडल, ये फॉलो नहीं राज करने के लिए बने होते हैं
U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय
U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय
U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
MORE
Advertisement
धर्म
Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या पर सूर्य चंद्रमा का बन रहा दुर्लभ संयोग, पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए अपना लें ये उपाय 
मौनी अमावस्या पर सूर्य चंद्रमा का बन रहा दुर्लभ संयोग, पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए अपना लें ये उपाय
Numerology: तुरंत ये काम करना बंद करें 3, 12, 21 और 30 तारीखों पर जन्मे लोग, हर काम में होंगे सक्सेस
Numerology: तुरंत ये काम करना बंद करें 3, 12, 21 और 30 तारीखों पर जन्मे लोग, हर काम में होंगे सक्सेस
Aditya Hridaya Stotra: सूर्य के स्तोत्र को सिर्फ 3 बार पढ़ने से चमक जाती है किस्मत, सूर्यदेव की कृपा से बनेंगे सभी काम
सूर्य के स्तोत्र को सिर्फ 3 बार पढ़ने से चमक जाती है किस्मत, सूर्यदेव की कृपा से बनेंगे सभी काम
Budh Gochar 2026: बुध के गोचर करते ही एक्टिव होगा लक, इन 3 राशियों के जातकों के लिए शुरू होगा गोल्डन पीरियड
बुध के गोचर करते ही एक्टिव होगा लक, इन 3 राशियों के जातकों के लिए शुरू होगा गोल्डन पीरियड
Shattila Ekadashi 2026: आज इस टाइम से शुरू होगा षटतिला एकादशी व्रत का पारण, जानें इसका शुभ समय से लेकर विधि
आज इस टाइम से शुरू होगा षटतिला एकादशी व्रत का पारण, जानें इसका शुभ समय से लेकर विधि
MORE
Advertisement