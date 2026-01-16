Rohit Sharma और Virat Kohli के निशाने पर हैं ये 4 महारिकॉर्ड, न्यूजीलैंड के खिलाफ रच सकता है इतिहास

5 . वनडे में सबसे ज्यादा रन

वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के पास है, जबकि दूसरे नंबर पर विराट कोहली का नाम आता है. लेकिन अब रोहित शर्मा भी लिस्ट में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. उनके पास अफ्रीकी ऑलराउंडर जैक्स कैलिस का रिकॉर्ड तोड़ने मौका है. कैलिस ने 11579 रन बनाए हैं, जबकि रोहित ने 11566 रन बनाए हैं और रोहित 14 रन बनाते ही कैलिस का रिकॉर्ड तोड़ देंगे.

