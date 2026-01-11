सबसे ज्यादा ODI मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी, विराट ने तोड़ा गांगुली का रिकॉर्ड

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Jan 11, 2026, 06:57 PM IST
1.सचिन तेंदुलकर
मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने सबसे ज्यादा 463 मैच खेले हैं.
2.एमएस धोनी
एमएस धोनी का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने 347 वनडे मुकाबले खेले हैं.
3.राहुल द्रविड़
राहुल द्रविड़ ने वनडे क्रिकेट के इतिहास में कुल 340 मुकाबले खेले हैं.
4.मोहम्मद अजहरुद्दीन
मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अपने करियर में 334 वनडे मुकाबले खेले हैं.
5.विराट कोहली
विराट कोहली ने वनडे करियर में 309 मुकाबले खेल लिए हैं और लिस्ट में 5वें खिलाड़ी बन गए हैं.
6.सौरव गांगुली
सौरव गांगुली ने अपने करियर में 308 वनडे मुकाबले खेले हैं. विराट ने गांगुली के इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.