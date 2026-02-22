T20 वर्ल्ड कप में रनों के लिहाज से टीम इंडिया की 5 सबसे बड़ी हार, देखें किन टीमों ने दी करारी शिकस्त

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Feb 22, 2026, 11:17 PM IST
1.साउथ अफ्रीका बनाम भारत
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया को 76 रनों से हरा दिया है. टीम इंडिया की वर्ल्ड कप इतिहास की ये सबसे बड़ी हार बन गई है.
2.ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2010 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला खेला गया था, जिसमें टीम इंडिया को 49 रनों से हारका सामना करना पड़ा था.
3.न्यूजीलैंड बनाम भारत
भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2016 में मुकाबला खेला गया था, जिसमें टीम इंडिया को 47 रनों से शिकस्त झेलनी पड़ी थी.
4.वेस्टइंडीज बनाम भारत
वेस्टइंडीज और भारत के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2010 में मुकाबला खेला गया था. इस दौरान टीम इंडिया को 14 रनों से हार का सामना करना पड़ा था.
5.साउथ अफ्रीका बनाम भारत
साउथ अफ्रीका ने टी20 वर्ल्ड कप 2009 में टीम इंडिया को 12 रनों से हराया था. इस लिस्ट में दो बार अफ्रीका ने भारत को बड़ी हार दी है.