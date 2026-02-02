IND vs NZ T20 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Feb 02, 2026, 04:37 PM IST
1.सूर्यकुमार यादव
न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में सूर्यकुमार यादव ने 242 रन बनाए हैं और पहले स्थान पर काबिज हैं.
2.ईशान किशन
ईशान किशन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2026 में 4 मैचों में 215 रन बनाए हैं और दूसरे स्थान पर हैं. किशन ने एक शतक भी ठोका है.
3.अभिषेक शर्मा
अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज में 182 रन ठोके हैं.
4.ग्लेन फिलिप्स
भारत के खिलाफ ग्लेन फिलिप्स ने पांच मैचों की सीरीज में 176 रन अपने नाम किए हैं.
5.डेरिल मिशेल
डेरिल मिशेल ने भारत के खिलाफ इस सीरीज में 125 रन बनाए हैं और 5वें स्थान पर हैं.