क्रिकेट

IND vs NZ T20 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

भारत और न्यूजीलैंड के बीच जनवरी 2026 में पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली गई थी, जिसे भारत ने 4-1 से अपने नाम किया है. लेकिन आज हम बताएंगे कि इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज कौन हैं?

मोहम्मद साबिर | Feb 02, 2026, 04:37 PM IST

1.सूर्यकुमार यादव

सूर्यकुमार यादव
1

न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में सूर्यकुमार यादव ने 242 रन बनाए हैं और पहले स्थान पर काबिज हैं.
 

2.ईशान किशन

ईशान किशन
2

ईशान किशन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2026 में 4 मैचों में 215 रन बनाए हैं और दूसरे स्थान पर हैं. किशन ने एक शतक भी ठोका है. 
 

3.अभिषेक शर्मा

अभिषेक शर्मा
3

अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज में 182 रन ठोके हैं.
 

4.ग्लेन फिलिप्स

ग्लेन फिलिप्स
4

भारत के खिलाफ ग्लेन फिलिप्स ने पांच मैचों की सीरीज में 176 रन अपने नाम किए हैं. 
 

5.डेरिल मिशेल

डेरिल मिशेल
5

डेरिल मिशेल ने भारत के खिलाफ इस सीरीज में 125 रन बनाए हैं और 5वें स्थान पर हैं. 
 

