IND vs NZ ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में मौजूदा टीम के कितने खिलाड़ी

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Jan 08, 2026, 01:53 PM IST
1.सचिन तेंदुलकर
भारत के सचिन तेंदुलकर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में 41 पारियों में सबसे ज्यादा 1750 रन बनाए हैं.
2.विराट कोहली
भारत के विराट कोहली ने अब तक न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे की 33 पारियों में 1657 रन बनाए हैं और दूसरे स्थान पर हैं.
3.रॉस टेलर
न्यूजीलैंड के रॉस टेलर ने भारत के खिलाफ वनडे की 34 पारियों में 1385 रन ठोके हैं.
4.केन विलियमसन
न्यूजीलैंड के केन विलियमसन ने भारत के खिलाफ वनडे की 30 पारियों में अब तक 1239 रन बनाए हैं.
5.नाथन एस्टल
न्यूजीलैंड के नाथन एस्टल ने भारत के खिलाफ वनडे की 29 पारियों में 1207 रन जड़े हैं.
6.वीरेंद्र सहवाग
भारत के वीरेंद्र सहवाग ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे की 23 पारियों में 1157 रन अपने नाम किए हैं.
7.मोहम्मद अजहरुद्दीन
भारत के मोहम्मद अजहरुद्दीन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे की 39 पारियों में 1118 रन ठोके हैं.
8.स्टीफन फ्लेमिंग
न्यूजीलैंड के स्टीफन फ्लेमिंग ने भारत के खिलाफ वनडे की 38 पारियों में 1098 रन बनाए हैं.
9.सौरव गांगुली
भारत के सौरव गांगुली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे की 31 पारियों में 1079 रन बनाए हैं.
10.रोहित शर्मा
भारत के रोहित शर्मा ने अब तक न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे की 29 पारियों में 1073 रन ठोके हैं.