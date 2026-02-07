FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्रिकेट

U19 World Cup Winners List: अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत का दबदबा, देखें किन टीमों ने जीता सबसे ज्यादा खिताब

अंडर-19 भारतीय क्रिकेट टीम ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने नाम किया है. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि अब तक U19 वर्ल्ड कप का खिताब किन टीमों ने जीता है. आप यहां पूरी लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Feb 07, 2026, 04:50 PM IST

1.भारतीय क्रिकेट टीम

भारतीय क्रिकेट टीम
1

जूनिया टीम इंडिया ने कुल 6 बार अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है. टीम ने 2000, 2008, 2012, 2018, 2022 और 2026 में टाइटल जीता है. 
 

2.ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम
2

ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीम ने 1988, 2002, 2010 और 2024  में कुल चार बार अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है. 
 

3.पाकिस्तान क्रिकेट टीम

पाकिस्तान क्रिकेट टीम
3

पाकिस्तान की टीम ने 2004 और 2006 में दो बार अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता है. 
 

4.इंग्लैंड क्रिकेट टीम

इंग्लैंड क्रिकेट टीम
4

इंग्लैंड की टीम ने 1998 में एक बार अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है. 
 

5.साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम

साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम
5

साउथ अफ्रीका की टीम ने 2014 में एक बार अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है. 
 

6.वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम
6

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने 2016 में एक बार अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है. 
 

7.बांग्लादेश क्रिकेट टीम

बांग्लादेश क्रिकेट टीम
7

बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने एक बार 2020 में अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है और लिस्ट में आखिरी स्थान पर हैं. 
 

