U19 World Cup Winners List: अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत का दबदबा, देखें किन टीमों ने जीता सबसे ज्यादा खिताब

1 . भारतीय क्रिकेट टीम

1

जूनिया टीम इंडिया ने कुल 6 बार अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है. टीम ने 2000, 2008, 2012, 2018, 2022 और 2026 में टाइटल जीता है.

