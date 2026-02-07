U19 World Cup Winners List: अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत का दबदबा, देखें किन टीमों ने जीता सबसे ज्यादा खिताब

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Feb 07, 2026, 04:50 PM IST
1.भारतीय क्रिकेट टीम
जूनिया टीम इंडिया ने कुल 6 बार अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है. टीम ने 2000, 2008, 2012, 2018, 2022 और 2026 में टाइटल जीता है.
2.ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम
ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीम ने 1988, 2002, 2010 और 2024 में कुल चार बार अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है.
3.पाकिस्तान क्रिकेट टीम
पाकिस्तान की टीम ने 2004 और 2006 में दो बार अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता है.
4.इंग्लैंड क्रिकेट टीम
इंग्लैंड की टीम ने 1998 में एक बार अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है.
5.साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम
साउथ अफ्रीका की टीम ने 2014 में एक बार अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है.
6.वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम
वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने 2016 में एक बार अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है.
7.बांग्लादेश क्रिकेट टीम
बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने एक बार 2020 में अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है और लिस्ट में आखिरी स्थान पर हैं.