Desi Remedy For Sugar: शुगर लेवल बैलेंस रखेंगी ये 5 आयुर्वेदिक देसी चीजें, डायबिटीज के हैं मरीज तो डाइट में कर लें शामिल

दुनिया में हर घंटे कितने लोग मरते हैं? आंकड़े जानने पर उड़ जाएंगे होश

Bihar Police: बिहार में दरोगा बनने का सुनहरा मौका, करीब 1800 पदों पर निकली SI की भर्ती, बस एक क्लिक में जानें पूरी डिटेल

मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ होगा आंदोलन! गोमांस पर 0% जीएटी लगाने पर भड़के जीतू पटवारी, यहां जाने पूरा मामला

Navratri 3rd Day: नवरात्रि के तीसरे दिन ऐसे करें देवी चंद्रघंटा की पूजा, यहां जानिए पूरी विधि, बीज मंत्र से लेकर आरती तक सबकुछ

पाकिस्तान नहीं बांग्लादेश है भारत का 'दुश्मन', धोनी के कटे सिर से लेकर विराट कोहली की लड़ाई तक, ये हैं IND-BAN के 5 बड़े विवाद

क्या जेल से छूटने के बाद आजम खान बसपा करेंगे ज्वाइन? शिवपाल यादव के बयान कर दिया सब कुछ साफ

71st National Film Awards: फिल्म ‘जवान’ के लिए शाहरुख खान को मिला पहला राष्ट्रीय पुरस्कार, किया ‘सलाम नमस्ते’, दिल छू लेने वाली तस्वीरें वायरल

एशिया कप 2025 के बीच इस दिग्गज अंपायर का हुआ निधन, एक जमाने में बल्ले से मचाते थे धमाल

पूनम पांडे से छिन गया मंदोदरी का रोल, दिल्ली की फेमस लव कुश रामलीला कमिटी ने लिया बड़ा फैसला

पाकिस्तान नहीं बांग्लादेश है भारत का 'दुश्मन', धोनी के कटे सिर से लेकर विराट कोहली की लड़ाई तक, ये हैं IND-BAN के 5 बड़े विवाद

एशिया कप 2025 सुपर 4 में भारत और पाकिस्तान के बीच 24 सितंबर बुधवार को मुकाबला खेला जाना है. लेकिन इस मैच से हम आपको बताएंगे कि भारत और बांग्लादेश में कितने बड़े विवाद हुए हैं. यहां आप 5 विवाद देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Sep 23, 2025, 06:52 PM IST

1.धोनी की सिर वाली तस्वीर

धोनी की सिर वाली तस्वीर
1

एशिया कप टी20 फॉर्मेट साल 2016 में पहली बार खेला गया था. 2016 में भारत और बांग्लादेश के बीच फाइनल खेला गया था. लेकिन विवाद तब हुआ, जब एशिया कप 2016 फाइनल मैच से पहले बांग्लादेश के फैंस ने तस्कीन अहमद के हाथ में एमएस धोनी का कटा हुआ सिर पकड़ा दिया. ये एडिटेड फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी. 
 

2.नो-बॉल विवाद

नो-बॉल विवाद
2

साल 2015 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया था. इस मैच में रोहित शर्मा को रूबल हुसैन ने आउट किया, लेकिन अंपायर ने उन्हें नॉटआउट दे दिया था. हालांकि टीवी में ऐसा लग रहा था कि वो नो बॉल नहीं है. ऐसे में अंपायर के फैसले से बांग्लादेशी क्रिकेटर्स और बोर्ड दोनों ही नराज हो गए थे. 
 

3.विराट कोहली की लड़ाई

विराट कोहली की लड़ाई
3

साल 2011 और 2015 में विराट कोहली और रूबल हुसैन के बीच गर्मागर्मी देखने को मिली है. एक बार रूबल ने विराट को आउट करने के बाद सैंडऑफ दे दिया था, जिसके बाद दोनों के बीच जुबानी जंग हुई थी.
 

4.फेक फील्डिंग का लगा था आरोप

फेक फील्डिंग का लगा था आरोप
4

साल 2022 में टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला गया था. तब बांग्लादेशी खिलाड़ी नुरुल हसन ने विराट कोहली पर फेक फील्डिंग का आरोप लगाया था. आईसीसी के नियम के अनुसार, अगर ये अपराध सही पाया था, तो भारत पर 5 रनों का जर्माना ठोका जाता और खास बात ये रही कि ये मैच भारत 5 रनों से ही जीता था.
 

5.वर्ल्ड कप के फाइनल में हुआ था विवाद

वर्ल्ड कप के फाइनल में हुआ था विवाद
5

अंडर-19 वर्ल्ड कप 2020 में का फाइनल मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया था. बांग्लादेश ने भारत को करारी शिकस्त दी थी और खिताब अपने नाम किया था. लेकिन मैच के खत्म होते ही मैदान पर ही दोनों टीमें आपस में भिड़ गई. सभी खिलाड़ियों के बीच तीखी-बहस चली थी. 
 

