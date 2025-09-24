FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

क्या है कैप्सूल वार्डरोब?, Gen Z के बीच तेजी से पॉपुलर हो रहा ये ट्रेंड, इंफ्लुएंसर भी कर रहे हैं फॉलो

IND vs BAN Highlights: भारत ने रचा इतिहास, बांग्लादेश को 41 रनों से हराकर 12वीं बार एशिया कप फाइनल में बनाई जगह

अब आपके WhatsApp में आया Real Time Message Translation फीचर, चैट करने से पहले जानिए कैसे करें इस्तेमाल

Asia Cup 2025 में शानदार प्रदर्शन का अभिषेक शर्मा को मिलेगा इनाम, अब इस फॉर्मेट में करेंगे डेब्यू

ये हैं पानी में डूबे 7 ऐतिहासिक शहर, अचानक हुए दुनिया के नक्शे से गायब

Namo Bharat Train: गुड न्यूज! अब ग्रेटर नोएडा से गुरुग्राम तक सरपट दौड़ेगी 'नमो भारत ट्रेन', Delhi NCR के ये शहर भी होंगे शामिल

Navratri 4rd Day: नवरात्रि के चौथे दिन ऐसे करें देवी कुष्मांडा की पूजा, यहां जानिए पूरी विधि, बीज मंत्र से लेकर आरती तक सबकुछ

Rashifal 25 September 2025: आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

IND vs BAN: Abhishek Sharma नहीं मानी वीरेंद्र सहवाग की बात, लेकिन फिर भी तोड़ दिया अपने गुरु युवराज का महारिकॉर्ड

Pahalgam Attack: पहलगाम हमले में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, आतंकियों की मदद करने वाले को किया गिरफ्तार

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Asia Cup 2025 में शानदार प्रदर्शन का अभिषेक शर्मा को मिलेगा इनाम, अब इस फॉर्मेट में करेंगे डेब्यू

Asia Cup 2025 में शानदार प्रदर्शन का अभिषेक शर्मा को मिलेगा इनाम, अब इस फॉर्मेट में करेंगे डेब्यू

Namo Bharat Train: गुड न्यूज! अब ग्रेटर नोएडा से गुरुग्राम तक सरपट दौड़ेगी 'नमो भारत ट्रेन', Delhi NCR के ये शहर भी होंगे शामिल

Namo Bharat Train: गुड न्यूज! अब ग्रेटर नोएडा से गुरुग्राम तक सरपट दौड़ेगी 'नमो भारत ट्रेन', Delhi NCR के ये शहर भी होंगे शामिल

Navratri 4rd Day: नवरात्रि के चौथे दिन ऐसे करें देवी कुष्मांडा की पूजा, यहां जानिए पूरी विधि, बीज मंत्र से लेकर आरती तक सबकुछ

नवरात्रि के चौथे दिन ऐसे करें देवी कुष्मांडा की पूजा, यहां जानिए पूरी विधि, बीज मंत्र से लेकर आरती तक सबकुछ

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
क्या है कैप्सूल वार्डरोब?, Gen Z के बीच तेजी से पॉपुलर हो रहा ये ट्रेंड, इंफ्लुएंसर भी कर रहे हैं फॉलो

क्या है कैप्सूल वार्डरोब?, Gen Z के बीच तेजी से पॉपुलर हो रहा ये ट्रेंड, इंफ्लुएंसर भी कर रहे हैं फॉलो

IND vs BAN Highlights: भारत ने रचा इतिहास, बांग्लादेश को 41 रनों से हराकर 12वीं बार एशिया कप फाइनल में बनाई जगह

IND vs BAN Highlights: भारत ने रचा इतिहास, बांग्लादेश को 41 रनों से हराकर 12वीं बार एशिया कप फाइनल में बनाई जगह

अब आपके WhatsApp में आया Real Time Message Translation फीचर, चैट करने से पहले जानिए कैसे करें इस्तेमाल

अब आपके WhatsApp में आया Real Time Message Translation फीचर, चैट करने से पहले जानिए कैसे करें इस्तेमाल

HomePhotos

क्रिकेट

IND vs BAN Highlights: भारत ने रचा इतिहास, बांग्लादेश को 41 रनों से हराकर 12वीं बार एशिया कप फाइनल में बनाई जगह

IND vs BAN Highlights: भारत और बांग्लादेश के बीच एशिया कप 2025 सुपर 4 का मुकाबला दुबई में खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने अपने नाम कर लिया है. इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने फाइनल में जगह बना ली है. अब टीम 12वीं दफा एशिया कप का फाइनल खेलने मैदान पर उतरेगी.

मोहम्मद साबिर | Sep 24, 2025, 11:12 PM IST

1.12वीं बार फाइनल खेलेगी टीम इंडिया

12वीं बार फाइनल खेलेगी टीम इंडिया
1

एशिया कप वनडे और टी20 में टीम इंडिया ने इससे पहले कुल 11 फाइनल खेले थे, अब भारतीय टीम 12वीं बार फाइनल में जगह बना चुकी है. भारत ने एशिया कप के कुल 8 खिताब अपने नाम किए हैं, जबकि तीन बार फाइनल में टीम हारी है.  हालांकि टीम इंडिया साल 1984 में एशिया कप वनडे में राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खिताब जीती थी. 

Advertisement

2.बांग्लादेश को मिला था 169 रनों का लक्ष्य

बांग्लादेश को मिला था 169 रनों का लक्ष्य
2

बांग्लादेश को भारत ने 169 रनों का टारगेट दिया था, जिसका पीछा करते हुए टीम 19.3 ओवरों 127 रनों पर ही ढेर हो गई और 41 रनों से मुकाबला हार गई. टीम के लिए सबसे बड़ी पारी सैफ हसन ने 69 रनों की खेली. इसके अलावा परवेज हुसैन इमोन ने 21 रन बनाए. हालांकि अन्य बल्लेबाज 10 रनों का आंकड़ा भी नहीं छू सके. 
 

3.अभिषेक ने तोड़ा युवराज का रिकॉर्ड

अभिषेक ने तोड़ा युवराज का रिकॉर्ड
3

T20I में भारत के लिए सबसे ज्यादा बार 25 या उससे कम गेंदों में अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज 

  • 7 सूर्यकुमार यादव
  • 6 रोहित शर्मा
  • 5 अभिषेक शर्मा
  • 4 युवराज सिंह
  • 3 केएल राहुल

4.इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट

इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट
4

भारत-बांग्लादेश मैच में कुलदीप यादव ने 3 विकेट अपने नाम किए हैं. जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट लिए. वहीं अक्षर पटेल और तिलक वर्मा ने 1-1 विकेट अपने नाम किया. वहीं बांग्लादेश के लिए रिशाद हुसैन ने 2 विकेट, तंजीम हसन शाकिब, मुस्तफिजुर रहीम, सैफुद्दीन ने 1-1 विकेट अपने नाम किया. 
 

TRENDING NOW

5.ऐसी रही टीम इंडिया की पारी

ऐसी रही टीम इंडिया की पारी
5

भारतीय टीम ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए थे. टीम के लिए अभिषेक शर्मा ने 37 गेंदों में 75 रनों की पारी खेली. इसके अलावा हार्दिक पांड्या ने 38, शुभमन गिल 29, अक्षर पटेल नाबाद 10, शिवम दुबे 2 और सूर्यकुमार यादव सिर्फ 5 रन बना सके. 
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
'Mission Impossible' के सेट पर Tom Cruise से मिलीं एक्ट्रेस Avneet Kaur, फैंस बोले-हॉलीवुड में डेब्यू की तैयारी?
'Mission Impossible' के सेट पर Tom Cruise से मिलीं एक्ट्रेस Avneet Kaur, फैंस बोले-हॉलीवुड में डेब्यू की तैयारी?
Sikandar ka Muqaddar Trailer: अपनी किस्मत लिखने निकले तमन्ना भाटिया और अविनाश तिवारी, जिमी शेरगिल ने बिगाड़ा खेल
Sikandar ka Muqaddar Trailer: किस्मत लिखने निकले तमन्ना भाटिया और अविनाश तिवारी, जिमी शेरगिल ने बिगाड़ा खेल
Donald Trump ने पुतिन को लगाया फोन, यूक्रेन युद्ध पर की बात! रूस ने इस दावे पर किया खुलासा
Donald Trump ने पुतिन को लगाया फोन, यूक्रेन युद्ध पर की बात! रूस ने इस दावे पर किया खुलासा
मणिपुर में CRPF का बड़ा ऑपरेशन, पुलिस स्टेशन को उड़ाने आए 11 कुकी उग्रवादियों को मार गिराया
मणिपुर में CRPF का बड़ा ऑपरेशन, पुलिस स्टेशन को उड़ाने आए 11 कुकी उग्रवादी ढेर
Kidney Health से इम्यूनिटी तक को बनाए रखना है मजबूत? रोज रात में सोने से पहले कर लें ये काम
Kidney Health से इम्यूनिटी तक को बनाए रखना है मजबूत? रोज रात में सोने से पहले कर लें ये काम
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
क्या है कैप्सूल वार्डरोब?, Gen Z के बीच तेजी से पॉपुलर हो रहा ये ट्रेंड, इंफ्लुएंसर भी कर रहे हैं फॉलो
क्या है कैप्सूल वार्डरोब?, Gen Z के बीच तेजी से पॉपुलर हो रहा ये ट्रेंड, इंफ्लुएंसर भी कर रहे हैं फॉलो
IND vs BAN Highlights: भारत ने रचा इतिहास, बांग्लादेश को 41 रनों से हराकर 12वीं बार एशिया कप फाइनल में बनाई जगह
IND vs BAN Highlights: भारत ने रचा इतिहास, बांग्लादेश को 41 रनों से हराकर 12वीं बार एशिया कप फाइनल में बनाई जगह
अब आपके WhatsApp में आया Real Time Message Translation फीचर, चैट करने से पहले जानिए कैसे करें इस्तेमाल
अब आपके WhatsApp में आया Real Time Message Translation फीचर, चैट करने से पहले जानिए कैसे करें इस्तेमाल
ये हैं पानी में डूबे 7 ऐतिहासिक शहर, अचानक हुए दुनिया के नक्शे से गायब
ये हैं पानी में डूबे 7 ऐतिहासिक शहर, अचानक हुए दुनिया के नक्शे से गायब
Asia Cup 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
Asia Cup 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE