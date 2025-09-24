IND vs BAN Highlights: भारत ने रचा इतिहास, बांग्लादेश को 41 रनों से हराकर 12वीं बार एशिया कप फाइनल में बनाई जगह

क्या है कैप्सूल वार्डरोब?, Gen Z के बीच तेजी से पॉपुलर हो रहा ये ट्रेंड, इंफ्लुएंसर भी कर रहे हैं फॉलो
मोहम्मद साबिर | Sep 24, 2025, 11:12 PM IST
1.12वीं बार फाइनल खेलेगी टीम इंडिया
एशिया कप वनडे और टी20 में टीम इंडिया ने इससे पहले कुल 11 फाइनल खेले थे, अब भारतीय टीम 12वीं बार फाइनल में जगह बना चुकी है. भारत ने एशिया कप के कुल 8 खिताब अपने नाम किए हैं, जबकि तीन बार फाइनल में टीम हारी है. हालांकि टीम इंडिया साल 1984 में एशिया कप वनडे में राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खिताब जीती थी.
2.बांग्लादेश को मिला था 169 रनों का लक्ष्य
बांग्लादेश को भारत ने 169 रनों का टारगेट दिया था, जिसका पीछा करते हुए टीम 19.3 ओवरों 127 रनों पर ही ढेर हो गई और 41 रनों से मुकाबला हार गई. टीम के लिए सबसे बड़ी पारी सैफ हसन ने 69 रनों की खेली. इसके अलावा परवेज हुसैन इमोन ने 21 रन बनाए. हालांकि अन्य बल्लेबाज 10 रनों का आंकड़ा भी नहीं छू सके.
3.अभिषेक ने तोड़ा युवराज का रिकॉर्ड
T20I में भारत के लिए सबसे ज्यादा बार 25 या उससे कम गेंदों में अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज
4.इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट
भारत-बांग्लादेश मैच में कुलदीप यादव ने 3 विकेट अपने नाम किए हैं. जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट लिए. वहीं अक्षर पटेल और तिलक वर्मा ने 1-1 विकेट अपने नाम किया. वहीं बांग्लादेश के लिए रिशाद हुसैन ने 2 विकेट, तंजीम हसन शाकिब, मुस्तफिजुर रहीम, सैफुद्दीन ने 1-1 विकेट अपने नाम किया.
5.ऐसी रही टीम इंडिया की पारी
भारतीय टीम ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए थे. टीम के लिए अभिषेक शर्मा ने 37 गेंदों में 75 रनों की पारी खेली. इसके अलावा हार्दिक पांड्या ने 38, शुभमन गिल 29, अक्षर पटेल नाबाद 10, शिवम दुबे 2 और सूर्यकुमार यादव सिर्फ 5 रन बना सके.