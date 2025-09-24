IND vs BAN Highlights: भारत ने रचा इतिहास, बांग्लादेश को 41 रनों से हराकर 12वीं बार एशिया कप फाइनल में बनाई जगह

2 . बांग्लादेश को मिला था 169 रनों का लक्ष्य

बांग्लादेश को भारत ने 169 रनों का टारगेट दिया था, जिसका पीछा करते हुए टीम 19.3 ओवरों 127 रनों पर ही ढेर हो गई और 41 रनों से मुकाबला हार गई. टीम के लिए सबसे बड़ी पारी सैफ हसन ने 69 रनों की खेली. इसके अलावा परवेज हुसैन इमोन ने 21 रन बनाए. हालांकि अन्य बल्लेबाज 10 रनों का आंकड़ा भी नहीं छू सके.

