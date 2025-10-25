IND vs AUS: विराट कोहली ने रचा इतिहास, हिटमैन रोहित शर्मा ने बनाया ये खास रिकॉर्ड 

3 . रोहित शर्मा ने बनाया ये खास रिकॉर्ड

इसके अलावा रोहित शर्मा ने फील्डर के तौर पर एक खास शतक पूरा कर लिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहित शर्मा ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर फील्डर 100वां कैच पकड़ा है और वे ऐसा करने वाले सातवें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं. बता दें कि रोहित शर्मा ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 या इससे ज्यादा कैच एक फील्डर के तौर पर पकड़ने का कमाल किया है.