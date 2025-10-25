IND vs AUS: विराट कोहली ने रचा इतिहास, हिटमैन रोहित शर्मा ने बनाया ये खास रिकॉर्ड 

Chhath Puja 2025 Film: भोजपुरी की वो 5 फिल्में, जिसमें दिखी छठी मैया की महिमा.. भावुक कर देगा इनका क्लाइमैक्स
क्रिकेट
Abhay Sharma | Oct 25, 2025, 01:29 PM IST
1.रोहित शर्मा और विराट कोहली
करीब पिछले 2 दशक से रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम इंडिया का हिस्सा हैं. रोहित शर्मा ने 2007 में डेब्यू किया था और विराट कोहली ने 2008 में और तभी से अब तक ये दोनों लगातार टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं. हालांकि अब अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर भी हैं.
2.विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में रचा इतिहास
रिपोर्ट्स की मानें तो विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में इतिहास रच दिया है, वह बतौर विदेशी प्लेयर ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और इस मामले में उन्होंने इंग्लैंड के इयान बॉथम का रिकॉर्ड तोड़ा है. कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी वनडे में कुल 2 कैच पकड़े और इसी के साथ उनके नाम ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर 38 कैच हो गए हैं.
3.रोहित शर्मा ने बनाया ये खास रिकॉर्ड
इसके अलावा रोहित शर्मा ने फील्डर के तौर पर एक खास शतक पूरा कर लिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहित शर्मा ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर फील्डर 100वां कैच पकड़ा है और वे ऐसा करने वाले सातवें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं. बता दें कि रोहित शर्मा ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 या इससे ज्यादा कैच एक फील्डर के तौर पर पकड़ने का कमाल किया है.
4.Rohit-Virat Pair Record
टीम इंडिया के दो दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली ने एक अनोखा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है. दरअसल, इन दोनों ही खिलाड़ियों ने अब तक 391 अंतरराष्ट्रीय मैचों में एक साथ मैदान साझा कर लिया है. इससे पहले ये कमाल सिर्फ सचिन तेंदुलकर-राहुल द्रविड़ की जोड़ी ने की थी. अब इसकी बराबरी रोहित-विराट ने कर ली है.