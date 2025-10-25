FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Chhath Puja 2025 Film: भोजपुरी की वो 5 फिल्में, जिसमें दिखी छठी मैया की महिमा.. भावुक कर देगा इनका क्लाइमैक्स

IND vs AUS: विराट कोहली ने रचा इतिहास, हिटमैन रोहित शर्मा ने बनाया ये खास रिकॉर्ड 

क्या यूरिक एसिड हाई होने से भी हार्ट अटैक आ सकता है? दिल की नसें सूज कर हो सकती है सख्त 

Chhath Puja Kharna Prasad: गुड़ डालते ही फट जाती है खीर? परफेक्ट खरना प्रसाद बनाने के लिए फॉलो करें ये टिप्स

Pension Certificate Submission: रुक न जाए पेंशन, इस दिन तक जमा कर दें ये जरूरी सर्टिफिकेट, ऐसे घर बैठे करें सबमिट

छठ पूजा पर दिल्ली सरकार का बड़ा तोहफा! 27 अक्टूबर को सरकारी छुट्टी, जानें क्या-क्या रहेगा बंद

Irritability and Mood Swings: दिवाली के बाद से लोगों में क्यों बढ़ने लगा है चिड़चिड़ापन-गुस्सा और मूड स्विंग?  

IND vs AUS: भारतीय गेंदबाजों का कहर, टीम इंडिया को Clean Sweep से बचने के लिए मिला 237 रनों का लक्ष्य

Walking vs Running: सेहत के लिए वॉकिंग या रनिंग करते हैं? बुढ़ापे तक घुटने रहें सही इसके लिए दोनों में कौन है बेहतर?

Kim Kardashian Health: इस गंभीर दिमागी बीमारी से जूझ रही हैं हॉलीवुड एक्ट्रेस किम कार्दशियन, क्या तनाव है इसकी बड़ी वजह? 

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
क्या यूरिक एसिड हाई होने से भी हार्ट अटैक आ सकता है? दिल की नसें सूज कर हो सकती है सख्त 

क्या यूरिक एसिड हाई होने से भी हार्ट अटैक आ सकता है? दिल की नसें सूज कर हो सकती है सख्त

Chhath Puja Kharna Prasad: गुड़ डालते ही फट जाती है खीर? परफेक्ट खरना प्रसाद बनाने के लिए फॉलो करें ये टिप्स

Chhath Puja Kharna Prasad: गुड़ डालते ही फट जाती है खीर? परफेक्ट खरना प्रसाद बनाने के लिए फॉलो करें ये टिप्स

Pension Certificate Submission: रुक न जाए पेंशन, इस दिन तक जमा कर दें ये जरूरी सर्टिफिकेट, ऐसे घर बैठे करें सबमिट

रुक न जाए पेंशन, इस दिन तक जमा कर दें ये जरूरी सर्टिफिकेट, ऐसे घर बैठे करें सबमिट

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Chhath Puja 2025 Film: भोजपुरी की वो 5 फिल्में, जिसमें दिखी छठी मैया की महिमा.. भावुक कर देगा इनका क्लाइमैक्स

Chhath Puja 2025 Film: भोजपुरी की वो 5 फिल्में, जिसमें दिखी छठी मैया की महिमा.. भावुक कर देगा इनका क्लाइमैक्स

IND vs AUS: विराट कोहली ने रचा इतिहास, हिटमैन रोहित शर्मा ने बनाया ये खास रिकॉर्ड 

IND vs AUS: विराट कोहली ने रचा इतिहास, हिटमैन रोहित शर्मा ने बनाया ये खास रिकॉर्ड

Kim Kardashian Health: इस गंभीर दिमागी बीमारी से जूझ रही हैं हॉलीवुड एक्ट्रेस किम कार्दशियन, क्या तनाव है इसकी बड़ी वजह? 

Kim Kardashian Health: इस गंभीर दिमागी बीमारी से जूझ रही हैं हॉलीवुड एक्ट्रेस किम कार्दशियन, क्या तनाव है इसकी बड़ी वजह?

HomePhotos

क्रिकेट

IND vs AUS: विराट कोहली ने रचा इतिहास, हिटमैन रोहित शर्मा ने बनाया ये खास रिकॉर्ड 

Rohit And Virat- IND vs AUS के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज सिडनी के मैदान पर खेला जा रहा है. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी कर 236 रनों का लक्ष्य भारत को दिया है. इस बीच रोहित शर्मा और विराट कोहली ने कर बड़ा कमाल कर दिया है.

Abhay Sharma | Oct 25, 2025, 01:29 PM IST

1.रोहित शर्मा और विराट कोहली 

रोहित शर्मा और विराट कोहली 
1

करीब पिछले 2 दशक से रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम इंडिया का हिस्सा हैं. रोहित शर्मा ने 2007 में डेब्यू किया था और विराट कोहली ने 2008 में और तभी से अब तक ये दोनों लगातार टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं. हालांकि अब अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर भी हैं.  

Advertisement

2.विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में रचा इतिहास 

विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में रचा इतिहास 
2

रिपोर्ट्स की मानें तो विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में इतिहास रच दिया है, वह बतौर विदेशी प्लेयर ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और इस मामले में उन्होंने इंग्लैंड के इयान बॉथम का रिकॉर्ड तोड़ा है. कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी वनडे में कुल 2 कैच पकड़े और इसी के साथ उनके नाम ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर 38 कैच हो गए हैं. 
 

3.रोहित शर्मा ने बनाया ये खास रिकॉर्ड 

रोहित शर्मा ने बनाया ये खास रिकॉर्ड 
3

इसके अलावा रोहित शर्मा ने फील्डर के तौर पर एक खास शतक पूरा कर लिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहित शर्मा ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर फील्डर 100वां कैच पकड़ा है और वे ऐसा करने वाले सातवें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं.  बता दें कि रोहित शर्मा ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 या इससे ज्यादा कैच एक फील्डर के तौर पर पकड़ने का कमाल किया है. 

4.Rohit-Virat Pair Record

Rohit-Virat Pair Record
4

टीम इंडिया के दो दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली ने एक अनोखा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है. दरअसल, इन दोनों ही खिलाड़ियों ने अब तक 391 अंतरराष्ट्रीय मैचों में एक साथ मैदान साझा कर लिया है. इससे पहले ये कमाल सिर्फ सचिन तेंदुलकर-राहुल द्रविड़ की जोड़ी ने की थी. अब इसकी बराबरी रोहित-विराट ने कर ली है.  
 

 

TRENDING NOW

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Chhath Puja 2025 Film: भोजपुरी की वो 5 फिल्में, जिसमें दिखी छठी मैया की महिमा.. भावुक कर देगा इनका क्लाइमैक्स
Chhath Puja 2025 Film: भोजपुरी की वो 5 फिल्में, जिसमें दिखी छठी मैया की महिमा.. भावुक कर देगा इनका क्लाइमैक्स
IND vs AUS: विराट कोहली ने रचा इतिहास, हिटमैन रोहित शर्मा ने बनाया ये खास रिकॉर्ड 
IND vs AUS: विराट कोहली ने रचा इतिहास, हिटमैन रोहित शर्मा ने बनाया ये खास रिकॉर्ड
Kim Kardashian Health: इस गंभीर दिमागी बीमारी से जूझ रही हैं हॉलीवुड एक्ट्रेस किम कार्दशियन, क्या तनाव है इसकी बड़ी वजह? 
Kim Kardashian Health: इस गंभीर दिमागी बीमारी से जूझ रही हैं हॉलीवुड एक्ट्रेस किम कार्दशियन, क्या तनाव है इसकी बड़ी वजह?
Zodiac Sign: इस राशि की महिलाएं पति ही नहीं सास को भी अपने वश में रखती हैं, लड़ाई में इनसे जीतना नामुमकिन है 
इस राशि की महिलाएं पति ही नहीं सास को भी अपने वश में रखती हैं, लड़ाई में इनसे जीतना नामुमकिन है
Eye Care: आंखों की दुश्मन हैं ये 6 आदतें, नहीं किया इनसे तौबा तो फ्री में मिलेगी कमजोर नजर और ब्लाइंडनेस
आंखों की दुश्मन हैं ये 6 आदतें, नहीं किया इनसे तौबा तो फ्री में मिलेगी कमजोर नजर और ब्लाइंडनेस
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE