IND vs AUS: बुमराह से लेकर गिल तक, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में एशिया कप जिताने वाले इन 5 खिलाड़ियों को नहीं मिलेगा मौका

1 . जसप्रीत बुमराह

1

जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड को लेकर हमेशा चर्चा होती रहती है. उन्होंने एशिया कप 2025 जिताने में अहम किरदार निभाया. उसके बाद अब वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं. ऐसे में वर्कलोड के चलते वनडे सीरीज से उन्हें आराम मिल सकती है.

