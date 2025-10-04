IND vs AUS: बुमराह से लेकर गिल तक, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में एशिया कप जिताने वाले इन 5 खिलाड़ियों को नहीं मिलेगा मौका

IND vs WI 1st Test Highlights: तीन दिन में खत्म हुआ अहमदाबाद टेस्ट, भारत ने वेस्टइंडीज को एक पारी और 140 रनों से हराया
मोहम्मद साबिर | Oct 04, 2025, 11:53 AM IST
1.जसप्रीत बुमराह
जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड को लेकर हमेशा चर्चा होती रहती है. उन्होंने एशिया कप 2025 जिताने में अहम किरदार निभाया. उसके बाद अब वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं. ऐसे में वर्कलोड के चलते वनडे सीरीज से उन्हें आराम मिल सकती है.
2.सूर्यकुमार यादव
टी20 के कप्तान सूर्यकुमार यादव की फॉर्म इस समय रूठी हुई है. इसके अलावा सूर्या ने वनडे क्रिकेट में कुछ खास नहीं किया है, जिसकी वजह से उन्हें मौका मिलना काफी मुश्किल है.
3.हार्दिक पांड्या
गेंद और बल्ले दोनों से एशिया कप में तहलका मचाने वाले हार्दिक पांड्या भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीड से बाहर हो सकते हैं. इस सीरीज के लिए बीसीसीआई उन्हें आराम दे सकती है.
4.तिलक वर्मा
एशिया कप 2025 के फाइनल में मैच जिताऊ पारी खेलने के बाद तिलक वर्मा काफी चर्चा में आ गए हैं. हालांकि उन्हें वनडे सीरीज में मौका मिलना काफी मुश्किल है, क्योंकि रोहित,विराट, राहुल और अय्यर जैसे कई दिग्गज है.
5.शुभमन गिल
एशिया कप 2025 में शुभमन गिल उपकप्तान के रूप में खेले थे. वेस्टइंडीज के खिलाफ गिल कप्तानी कर रहे हैं. लेकिन वनडे में गिल के खेलने पर संदेह डाल रहा है. उनकी जगह यशस्वी जायसवाल को मौका मिल सकता है.