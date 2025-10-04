FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

IND vs WI 1st Test Highlights: तीन दिन में खत्म हुआ अहमदाबाद टेस्ट, भारत ने वेस्टइंडीज को एक पारी और 140 रनों से हराया

Bigg Boss 19: वीकेंड का वार पर सलमान खान का गुस्सा! फूट-फूट कर रोए मृदुल तिवारी, कहा- 'मैं आज तक..'

Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 एक्टिव बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय खिलाड़ी

Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग बनते हैं बड़े योद्धा, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लगा देते हैं दिन रात

Virus Alert: H3N2 फ्लू के बढ़ रहे हैं केस, जान लें वायरस अटैक होने पर क्या दिखते हैं लक्षण

IND vs AUS: बुमराह से लेकर गिल तक, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में एशिया कप जिताने वाले इन 5 खिलाड़ियों को नहीं मिलेगा मौका

'मैंने इंसान का मांस ख‍िलाया..' फाइनेंसर को वश में करने के लिए महेश भट्ट ने आजमाया था तांत्रिक का टोटका

दिल्ली-एनसीआर में तेज आंधी के साथ गिरेंगे ओले, मौसम विभाग ने इन राज्यों का भी दिया Weather Update

Sara Tendulkar: सचिन तेंदुलकर की बेटी ने इस गंभीर बीमारी पर पाई जीत, रोग ने गिरा दिया था का सारा आत्मविश्वास  

Zodiac Signs: तेज दिमाग और मल्टीटॉक्सिंग में माहिर होते हैं इन 4 राशियों वाले, हर कदम सक्सेस और पैसा मिलता है 

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार पर सलमान खान का गुस्सा! फूट-फूट कर रोए मृदुल तिवारी, कहा- 'मैं आज तक..'

Bigg Boss 19: वीकेंड का वार पर सलमान खान का गुस्सा! फूट-फूट कर रोए मृदुल तिवारी, कहा- 'मैं आज तक..'

Virus Alert: H3N2 फ्लू के बढ़ रहे हैं केस, जान लें वायरस अटैक होने पर क्या दिखते हैं लक्षण

H3N2 फ्लू के बढ़ रहे हैं केस, जान लें वायरस अटैक होने पर क्या दिखते हैं लक्षण

'मैंने इंसान का मांस ख‍िलाया..' फाइनेंसर को वश में करने के लिए महेश भट्ट ने आजमाया था तांत्रिक का टोटका

'मैंने इंसान का मांस ख‍िलाया..' फाइनेंसर को वश में करने के लिए महेश भट्ट ने आजमाया था तांत्रिक का टोटका

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 एक्टिव गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी

Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 एक्टिव गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी

IND vs WI 1st Test Highlights: तीन दिन में खत्म हुआ अहमदाबाद टेस्ट, भारत ने वेस्टइंडीज को एक पारी और 140 रनों से हराया

IND vs WI 1st Test Highlights: तीन दिन में खत्म हुआ अहमदाबाद टेस्ट, भारत ने वेस्टइंडीज को एक पारी और 140 रनों से हराया

Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 एक्टिव बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय खिलाड़ी

Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 एक्टिव बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय खिलाड़ी

HomePhotos

क्रिकेट

IND vs AUS: बुमराह से लेकर गिल तक, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में एशिया कप जिताने वाले इन 5 खिलाड़ियों को नहीं मिलेगा मौका

वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 अक्टूबर से वनडे सीरीज खेलनी है. इस सीरीज के लिए आज यानी 4 अक्टूबर को बीसीसीआई टीम इंडिया का ऐलान कर सकती है. लेकिन इस सीरीज में एशिया कप जिताने वाले इन 5 खिलाड़ियों को मौका नहीं मिल सकता है.

मोहम्मद साबिर | Oct 04, 2025, 11:53 AM IST

1.जसप्रीत बुमराह

जसप्रीत बुमराह
1

जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड को लेकर हमेशा चर्चा होती रहती है. उन्होंने एशिया कप 2025 जिताने में अहम किरदार निभाया. उसके बाद अब वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं. ऐसे में वर्कलोड के चलते वनडे सीरीज से उन्हें आराम मिल सकती है.
 

Advertisement

2.सूर्यकुमार यादव

सूर्यकुमार यादव
2

टी20 के कप्तान सूर्यकुमार यादव की फॉर्म इस समय रूठी हुई है. इसके अलावा सूर्या ने वनडे क्रिकेट में कुछ खास नहीं किया है, जिसकी वजह से उन्हें मौका मिलना काफी मुश्किल है. 
 

3.हार्दिक पांड्या

हार्दिक पांड्या
3

गेंद और बल्ले दोनों से एशिया कप में तहलका मचाने वाले हार्दिक पांड्या भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीड से बाहर हो सकते हैं. इस सीरीज के लिए बीसीसीआई उन्हें आराम दे सकती है. 
 

4.तिलक वर्मा

तिलक वर्मा
4

एशिया कप 2025 के फाइनल में मैच जिताऊ पारी खेलने के बाद तिलक वर्मा काफी चर्चा में आ गए हैं. हालांकि उन्हें वनडे सीरीज में मौका मिलना काफी मुश्किल है, क्योंकि रोहित,विराट, राहुल और अय्यर जैसे कई दिग्गज है. 
 

TRENDING NOW

5.शुभमन गिल

शुभमन गिल
5

एशिया कप 2025 में शुभमन गिल उपकप्तान के रूप में खेले थे. वेस्टइंडीज के खिलाफ गिल कप्तानी कर रहे हैं. लेकिन वनडे में गिल के खेलने पर संदेह डाल रहा है. उनकी जगह यशस्वी जायसवाल को मौका मिल सकता है. 
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
ब्रिटिश अखबार Guardian ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को बताया 'टॉक्सिक', लिया बायकॉट करने का फैसला
ब्रिटिश अखबार Guardian ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को बताया 'टॉक्सिक', लिया बायकॉट करने का फैसला
IND vs SA 3rd T20: न बारिश.. न तूफान...न कोई प्रोब्लम, फिर अंपायर्स को बीच में ही क्यों रोकना पड़ गया तीसरा मुकाबला
IND vs SA 3rd T20: न बारिश.. न तूफान...न कोई प्रोब्लम, फिर अंपायर्स को बीच में ही क्यों रोकना पड़ गया तीसरा मुकाबला
UP ATS में तैनात महिला के साथ दबंगों ने की छेड़छाड़, पहले कपड़े फाड़े फिर जान से मारने की दी धमकी 
UP ATS में तैनात महिला के साथ दबंगों ने की छेड़छाड़, पहले कपड़े फाड़े फिर जान से मारने की दी धमकी
Karnataka News: कर्नाटक में खतरे में है सिद्धारमैया सरकार? बीजेपी पर लगाया ये गंभीर आरोप
कर्नाटक में खतरे में है सिद्धारमैया सरकार? बीजेपी पर लगाया ये गंभीर आरोप
Bigg Boss 18: कौन होगा बिग बॉस का अगला टाइम गॉड? किस बात पर चाहत के झरझर बहने लगे आंसू
Bigg Boss 18: कौन होगा बिग बॉस का अगला टाइम गॉड? किस बात पर चाहत के झरझर बहने लगे आंसू
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 एक्टिव गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी
Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 एक्टिव गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी
IND vs WI 1st Test Highlights: तीन दिन में खत्म हुआ अहमदाबाद टेस्ट, भारत ने वेस्टइंडीज को एक पारी और 140 रनों से हराया
IND vs WI 1st Test Highlights: तीन दिन में खत्म हुआ अहमदाबाद टेस्ट, भारत ने वेस्टइंडीज को एक पारी और 140 रनों से हराया
Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 एक्टिव बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय खिलाड़ी
Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 एक्टिव बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय खिलाड़ी
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग बनते हैं बड़े योद्धा, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लगा देते हैं दिन रात
इन तारीखों में जन्मे लोग बनते हैं बड़े योद्धा, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लगा देते हैं दिन रात
IND vs AUS: बुमराह से लेकर गिल तक, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में एशिया कप जिताने वाले इन 5 खिलाड़ियों को नहीं मिलेगा मौका
IND vs AUS: बुमराह से लेकर गिल तक, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में एशिया कप जिताने वाले इन 5 खिलाड़ियों को नहीं मिलेगा मौका
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE