FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Adulteration in Diwali Sweets: बाज़ार में मिलने वाली मिठाई शुद्ध है या मिलावटी, ऐसे करें पता

AFG vs PAK: अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा फैसला, पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे क्रिकेट मैच; तीन खिलाड़ियों की मौत के बाद लिया फैसला

फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर 30 लाख का पर्सनल लोने लेने पहुंची थी महिला, प्राइवेट बैंक वालों ने इस तरह से पकड़ा

IND vs AUS ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें कहां पर है विराट-रोहित का नाम

Numerology: बहुत ज्यादा ओवरथिंकिग करते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इस एक आदत से बिगाड़ लेते हैं अपना बनता काम

IND vs AUS 1st ODI Live Streaming: फ्री में कब और कहां देखें भारत-ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

धनतेरस पर खुला 160 साल पुराना 'बांके बिहार मंदिर' का खजाना, 54 साल से बंद थे विशेष कपाट

IND vs AUS 1st ODI Pitch Report: गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा बोलबाला? जानें कैसी है पर्थ की पिच

Shreyas Iyer: क्या बॉलीवुड एक्ट्रेस अदाह शर्मा को डेट कर रहे हैं श्रेयस अय्यर? वीडियो ने मचाया तहलका

Dhanteras 2025 पर सोना-चांदी के साथ भूलकर भी न करें इन 3 धातुओं की खरीदारी, वरना रूठ जाएंगी मां लक्ष्मी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Adulteration in Diwali Sweets: बाज़ार में मिलने वाली मिठाई शुद्ध है या मिलावटी, ऐसे करें पता

Adulteration in Diwali Sweets: बाज़ार में मिलने वाली मिठाई शुद्ध है या मिलावटी, ऐसे करें पता

AFG vs PAK: अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा फैसला, पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे क्रिकेट मैच; तीन खिलाड़ियों की मौत के बाद लिया फैसला

AFG vs PAK: अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा फैसला, पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे क्रिकेट मैच; तीन खिलाड़ियों की मौत के बाद लिया फैसला

फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर 30 लाख का पर्सनल लोने लेने पहुंची थी महिला, प्राइवेट बैंक वालों ने इस तरह से पकड़ा

फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर 30 लाख का पर्सनल लोने लेने पहुंची थी महिला, प्राइवेट बैंक वालों ने इस तरह से पकड़ा

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
IND vs AUS ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें कहां पर है विराट-रोहित का नाम

IND vs AUS ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें कहां पर है विराट-रोहित का नाम

Numerology: बहुत ज्यादा ओवरथिंकिग करते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इस एक आदत से बिगाड़ लेते हैं अपना बनता काम

बहुत ज्यादा ओवरथिंकिग करते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इस एक आदत से बिगाड़ लेते हैं अपना बनता काम

IND vs AUS 1st ODI Live Streaming: फ्री में कब और कहां देखें भारत-ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

IND vs AUS 1st ODI Live Streaming: फ्री में कब और कहां देखें भारत-ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

HomePhotos

क्रिकेट

IND vs AUS ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें कहां पर है विराट-रोहित का नाम

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रविवार यानी कल से वनडे सीरीज का आगाज होने जा रहा है. लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे इतिहास में किन बल्लेबाजों ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. आप यहां टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं. 

मोहम्मद साबिर | Oct 18, 2025, 04:38 PM IST

1.सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर
1

भारत के सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में 70 पारियों में 3077 रन बनाए हैं और लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. 
 

Advertisement

2.विराट कोहली

विराट कोहली
2

विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 48 पारियों में अब तक 2451 रन बनाए हैं और लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. 
 

3.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
3

रोहित शर्मा के नाम के साथ इस लिस्ट में टॉप-3 पर भारतीय खिलाड़ियों का कब्जा है. रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 46 पारियों में 2407 रन बनाए हैं. 
 

4.रिकी पोंटिंग

रिकी पोंटिंग
4

रिकी पोंटिंग ने भारत के खिलाफ 59 पारियों में 2164 रन बनाए हैं और वो लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. 
 

TRENDING NOW

5.एमएस धोनी

एमएस धोनी
5

एमएस धोनी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 48 पारियों में 1660 रन ठोके हैं. 
 

6.एडम गिलक्रिस्ट

एडम गिलक्रिस्ट
6

एडम गिलक्रिस्ट ने भारत के खिलाफ 45 पारियों में 1622 रन बनाए हैं और छठे स्थान पर हैं.
 

7.एरोन फिंच

एरोन फिंच
7

एरोन फिंच ने भारत के खिलाफ 31 पारियों में 1460 रन ठोके हैं और लिस्ट में सातवें नंबर पर हैं. 
 

8.मैथ्यू हेडन

मैथ्यू हेडन
8

मैथ्यू हेडन ने भारत के खिलाफ 28 पारियों में 1450 रन बनाए हैं और 8वें स्थान पर हैं. 
 

9.स्टीव स्मिथ

स्टीव स्मिथ
9

स्टीव स्मिथ ने अब तक भारत के खिलाफ 26 पारियों में 1383 रन अपने नाम किया है. 
 

10.शिखर धवन

शिखर धवन
10

शिखर धवन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 29 पारियों में 1265 रन बनाए हैं और लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं.
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IND vs AUS ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें कहां पर है विराट-रोहित का नाम
IND vs AUS ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें कहां पर है विराट-रोहित का नाम
Numerology: बहुत ज्यादा ओवरथिंकिग करते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इस एक आदत से बिगाड़ लेते हैं अपना बनता काम
बहुत ज्यादा ओवरथिंकिग करते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इस एक आदत से बिगाड़ लेते हैं अपना बनता काम
IND vs AUS 1st ODI Live Streaming: फ्री में कब और कहां देखें भारत-ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
IND vs AUS 1st ODI Live Streaming: फ्री में कब और कहां देखें भारत-ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
IND vs AUS 1st ODI Pitch Report: गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा बोलबाला? जानें कैसी है पर्थ की पिच
IND vs AUS 1st ODI Pitch Report: गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा बोलबाला? जानें कैसी है पर्थ की पिच
Dhanteras 2025 पर सोना-चांदी के साथ भूलकर भी न करें इन 3 धातुओं की खरीदारी, वरना रूठ जाएंगी मां लक्ष्मी
Dhanteras 2025 पर सोना-चांदी के साथ भूलकर भी न करें इन 3 धातुओं की खरीदारी, वरना रूठ जाएंगी मां लक्ष्मी
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE