IND vs AUS ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें कहां पर है विराट-रोहित का नाम

मोहम्मद साबिर | Oct 18, 2025, 04:38 PM IST
1.सचिन तेंदुलकर
भारत के सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में 70 पारियों में 3077 रन बनाए हैं और लिस्ट में पहले स्थान पर हैं.
2.विराट कोहली
विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 48 पारियों में अब तक 2451 रन बनाए हैं और लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं.
3.रोहित शर्मा
रोहित शर्मा के नाम के साथ इस लिस्ट में टॉप-3 पर भारतीय खिलाड़ियों का कब्जा है. रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 46 पारियों में 2407 रन बनाए हैं.
4.रिकी पोंटिंग
रिकी पोंटिंग ने भारत के खिलाफ 59 पारियों में 2164 रन बनाए हैं और वो लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं.
5.एमएस धोनी
एमएस धोनी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 48 पारियों में 1660 रन ठोके हैं.
6.एडम गिलक्रिस्ट
एडम गिलक्रिस्ट ने भारत के खिलाफ 45 पारियों में 1622 रन बनाए हैं और छठे स्थान पर हैं.
7.एरोन फिंच
एरोन फिंच ने भारत के खिलाफ 31 पारियों में 1460 रन ठोके हैं और लिस्ट में सातवें नंबर पर हैं.
8.मैथ्यू हेडन
मैथ्यू हेडन ने भारत के खिलाफ 28 पारियों में 1450 रन बनाए हैं और 8वें स्थान पर हैं.
9.स्टीव स्मिथ
स्टीव स्मिथ ने अब तक भारत के खिलाफ 26 पारियों में 1383 रन अपने नाम किया है.
10.शिखर धवन
शिखर धवन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 29 पारियों में 1265 रन बनाए हैं और लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं.