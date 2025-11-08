IND vs AUS 5th T20: पहले रोक दिया गया मुकाबला, फिर शुरू हुई बारिश; जानें क्यों हुआ ऐसा?

4 . बिस्ब्रेन के मौसम का हाल

स्थानीय समयानुसार शाम 6 बजकर 15 मिनट पर शुरू होगा. एक्यूवेदर की रिपोर्ट के अनुसार, 99 प्रतिशत तक बादल छाए रहने की उम्मीद जताई गई है, जिसमें शाम 6 बजे के बाद बारिश होने की 50 प्रतिशत तक संभावनाएं हैं. वहीं मुकाबला आगे बढ़ने के साथ बीच-बीच में बारिश का खलल भी देने को मिल सकता है. ब्रिस्बेन में रात 9 से 10 बजे के बीच 8 नवंबर को सबसे ज्यादा बारिश होने की संभावना को जताया गया है.

