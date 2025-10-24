IND vs AUS 3rd ODI Live Streaming: क्या विराट कोहली का होगा आखिरी मैच? जल्दी से जानें कहां होगी फ्री लाइव स्ट्रीमिंग

3 . सिडनी की वेदर रिपोर्ट

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में वनडे सीरीज का आखिरी यानी तीसरा मुकाबला खेला जाएगा. लेकिन फैंस के लिए बुरी खबर ये है कि इस मैच में बारिश विलेन बन सकती है. रिपोर्ट्स के अनुसार, 25 अक्टूबर शनिवार को सुबह के समय 20 प्रतिशत बारिश की उम्मीद है. हालांकि मैच भी सुबह खेला जाना है. वहीं 51 प्रतिशथ नमी रहने की उम्मीद है, जबकि हवा 21 किमी की रफ्तार से चलेगी. मैच के वक्त काले बादल छाए रहने की उम्मीद है.

