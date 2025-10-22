IND vs AUS 2nd ODI Weather Report: क्या पर्थ की तरह एडिलेड में भी बारिश डालेगी खलल? जानें कैसा रहेगा मौसम का हाल

3 . विराट कोहली के लिए खास है एडिलेड मैदान

विराट कोहली पर्थ में खाता नहीं खोल सके थे. लेकिन अब विराट कोहली दमदार वापसी कर सकते हैं और उन्हें एडिलेड का मैदान खूब भाता है. विराट कोहली ने वनडे में इस मैदान पर 4 मैचों में 61 की औसत से 244 रन बनाए हैं, जिसमें उन्होंने दो शतक भी बनाए हैं. इसके अलावा विराट ने सभी फॉर्मेट में इस मैदान पर 975 रन बनाए और 5 शतक ठोके हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 141 रन है.

