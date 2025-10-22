IND vs AUS 2nd ODI Weather Report: क्या पर्थ की तरह एडिलेड में भी बारिश डालेगी खलल? जानें कैसा रहेगा मौसम का हाल

शराब, कैश और सोना-चांदी... चुनाव के दौरान जब्त सामान का EC क्या करती है? जानें इसकी फुल डिटेल
मोहम्मद साबिर | Oct 22, 2025, 03:47 PM IST
1.कब और कहां खेला जाएगा दूसरा मुकाबला?
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 23 अक्टूबर गुरुवार को एडिलेड ओवल में दूसरा मुकाबला खेला जाएगा, जो भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे होगा और इसका टॉस 8.30 बजे होगा.
2.दूसरे वनडे में कैसा रहेगा एडिलेड के मौसम का हाल?
एक्यूवेदर के मुताबिक, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा मुकाबला 23 अक्टूबर को एडिलेड में खेला जाएगा. मैच के दौरान मौसम साफ रहने की उम्मीद है. फैंस के लिए अच्छी खबर ये है कि बारिश की कोई संभावना सिर्फ 1 प्रतिशत है और हल्की धूप रहने की उम्मीद है. तापमान 11 से 20 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. ऐसे में पहले वनडे की तरह दूसरे मुकाबले में बारिश खलल नहीं डाल पाएगी.
3.विराट कोहली के लिए खास है एडिलेड मैदान
विराट कोहली पर्थ में खाता नहीं खोल सके थे. लेकिन अब विराट कोहली दमदार वापसी कर सकते हैं और उन्हें एडिलेड का मैदान खूब भाता है. विराट कोहली ने वनडे में इस मैदान पर 4 मैचों में 61 की औसत से 244 रन बनाए हैं, जिसमें उन्होंने दो शतक भी बनाए हैं. इसके अलावा विराट ने सभी फॉर्मेट में इस मैदान पर 975 रन बनाए और 5 शतक ठोके हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 141 रन है.
4.टीम इंडिया के लिए जीत है बेहद जरूरी
भारतीय टीम को दूसरा वनडे हर हाल में जीतना ही होगा. क्योंकि अगर ये मैच टीम ने गंवाया, तो सीरीज भी हार जाएगी. क्योंकि पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीत ली है और तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है.
5.भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे स्क्वाड
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) और यशस्वी जयसवाल.
मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स केरी, कूपर कोनॉली, बेन ड्वार्शुईस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, मिचेल ओवेन, मैट रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क. मैथ्यू कुनेमैन और जोश फिलिप.