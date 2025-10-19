IND vs AUS 1st ODI: ऑस्ट्रेलिया की मेहनत पर फिरा पानी, बारिश बचाएगी टीम इंडिया की लाज

IND vs AUS 1st ODI: विराट जीरो, तो रोहित 8 रन पर लौटे पवेलियन, टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर तहस-नहस
मोहम्मद साबिर | Oct 19, 2025, 01:33 PM IST
1.बारिश बचाएगी टीम इंडिया की लाज
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया ने 16.4 ओवरों में 4 विकेट गंवा दिए हैं और 52 रन बोर्ड पर लगाए हैं. टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर बुरी तरह फ्लॉप रहा है. विराट कोहली जीरो और रोहित शर्मा 8 रन पर आउट हो गए. इसके अलावा न गिल और न ही श्रेयस अय्यर का बल्ला चला. लेकिन अब बारिश एक बार फिर आ गई है, जिससे टीम इंडिया की लाज बच सकती है.
2.4 बार बारिश के कारण रुका मुकाबला
पहले वनडे में बारिश बार बार विलेन बन रही है, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए बुरी खबर है. लेकिन टीम इंडिया और भारतीय फैंस बारिश की दुआ कर रहे होंगे. पर्थ में 16 ओवरों में ही चार बार बारिश आ चुकी है. सबसे पहले इंतजार करने के बाद 35 ओवरों का खेल किया था. लेकिन अब चौथी बार बारिश के बाद ओवरों में और कटौती हो सकती है.
3.कैसा है पर्थ का मौसम?
पर्थ में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले वनडे मैच वाले दिन बादल छाए हुए हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, रविवार को दोपहर 3 बजे तक हल्की बारिश की उम्मीद है. वहीं दिनभर पर 26 प्रतिशत बारिश की उम्मीद है. जबकि 72 प्रतिशत नमी रहेगी और 18 किमी के रफ्तार से हवा चल रही है. वहीं तापमान की बात करें तो पर्थ में 19 अक्टूबर को 17 डिग्री सेल्सियस है.
4.ओवर्स में होगी कटौती
पर्थ में बारिश के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे पहले वनडे मैच में ओवर्स की कटौती हुई थी. हालांकि अंपायर्स ने पहले 35 ओवरों का खेल कर दिया था. लेकिन एक बार फिर बारिश होने लगी है, जिसकी बाद ओवर्स की और कटौती होगी. वहीं अब 32-32 ओवरों का खेल हो सकता है.
5.दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
भारत- रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह.
ऑस्ट्रेलिया- ट्रैविस हेड, मिशेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश फिलिप (विकेटकीपर), मैट रेनशॉ, कूपर कोनोली, मिशेल ओवेन, मिशेल स्टार्क, नाथन एलिस, मैथ्यू कुह्नमैन और जोश हेजलवुड.