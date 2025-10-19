IND vs AUS 1st ODI: ऑस्ट्रेलिया की मेहनत पर फिरा पानी, बारिश बचाएगी टीम इंडिया की लाज

1 . बारिश बचाएगी टीम इंडिया की लाज

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया ने 16.4 ओवरों में 4 विकेट गंवा दिए हैं और 52 रन बोर्ड पर लगाए हैं. टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर बुरी तरह फ्लॉप रहा है. विराट कोहली जीरो और रोहित शर्मा 8 रन पर आउट हो गए. इसके अलावा न गिल और न ही श्रेयस अय्यर का बल्ला चला. लेकिन अब बारिश एक बार फिर आ गई है, जिससे टीम इंडिया की लाज बच सकती है.

