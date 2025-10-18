IND vs AUS 1st ODI Pitch Report: गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा बोलबाला? जानें कैसी है पर्थ की पिच

2 . कैसी है पर्थ स्टेडियम की पिच?

ऑस्ट्रेलिया के पर्थ स्टेडियम की पिच दुनिया की सबसे खतरनाक पिच के नाम से जानी जाती है. यहां पर गेंदबाजों को गति और उछाल काफी मिलता है. लेकिन जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ता है, वैसे-वैसे बल्लेबाजी करना आसान हो जाता है. लेकिन शुरुआत में तेज गेंदबाज घातक साबित हो सकते हैं. इसी वजह से कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनना पसंद करते हैं.

