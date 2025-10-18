धनतेरस पर खुला 160 साल पुराना 'बांके बिहार मंदिर' का खजाना, 54 साल से बंद थे विशेष कपाट
IND vs AUS 1st ODI Pitch Report: गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा बोलबाला? जानें कैसी है पर्थ की पिच
Shreyas Iyer: क्या बॉलीवुड एक्ट्रेस अदाह शर्मा को डेट कर रहे हैं श्रेयस अय्यर? वीडियो ने मचाया तहलका
Dhanteras 2025 पर सोना-चांदी के साथ भूलकर भी न करें इन 3 धातुओं की खरीदारी, वरना रूठ जाएंगी मां लक्ष्मी
Universal Kidney: अब डोनर खोजने के लिए नहीं करनी पड़ेगी भागदौड़, 'यूनिवर्सल किडनी' कैसे बदलेगा ट्रांसप्लांट का भविष्य?
दिल्ली के BD मार्ग स्थित ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, संसद से बेहद करीब है यह इलाका, जानें ताजा अपडेट
Gold Buying Tips: धनतेरस पर न हों ज्वैलर्स की हेरा-फेरी के शिकार, सोना खरीदते समय रखें इन 3 बातों का ध्यान
VIDEO: दिवाली पर जयपुर में बनी देश की सबसे महंगी मिठाई 'स्वर्ण प्रसादम'! 1 लाख से भी ज्यादा है कीमत
Diwali Gift Ideas: त्योहार की खुशियों में लग जाएगा चार चांद, अगर दिवाली पर अपनों को देंगे ये यूनिक गिफ्ट्स
कौन होगा बिहार का अगला CM? अमित शाह से मुलाकात के बाद चिराग पासवान का बयान, सीएम चेहरे पर कही ये बात
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Oct 18, 2025, 04:05 PM IST
1.कब और कहां खेला जाएगा मैच?
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे 19 अक्टूबर रविवार सुबह 9 बजे से पर्थ में खेला जाएगा.
2.कैसी है पर्थ स्टेडियम की पिच?
ऑस्ट्रेलिया के पर्थ स्टेडियम की पिच दुनिया की सबसे खतरनाक पिच के नाम से जानी जाती है. यहां पर गेंदबाजों को गति और उछाल काफी मिलता है. लेकिन जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ता है, वैसे-वैसे बल्लेबाजी करना आसान हो जाता है. लेकिन शुरुआत में तेज गेंदबाज घातक साबित हो सकते हैं. इसी वजह से कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनना पसंद करते हैं.
3.भारत और ऑस्ट्रेलिया वनडे का हेड टू हेड
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे क्रिकेट में अब तक 152 मैच खेले हैं. इस दौरान 58 मैच भारतीय टीम ने अपने नाम किए, जबकि 84 मैच ऑस्ट्रेलिया जीती है. हालांकि 10 मैच बेनतीजे रहे हैं. आंकड़ो को देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया का दबदबा बना हुआ है.
4.भारतीय फुल स्क्वाड
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) और यशस्वी जयसवाल.
5.ऑस्ट्रेलियाई फुल स्क्वाड
मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स केरी, कूपर कोनॉली, बेन ड्वार्शुईस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, मिचेल ओवेन, मैट रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क. मैथ्यू कुनेमैन और जोश फिलिप.