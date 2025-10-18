IND vs AUS 1st ODI Live Streaming: फ्री में कब और कहां देखें भारत-ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

Adulteration in Diwali Sweets: बाज़ार में मिलने वाली मिठाई शुद्ध है या मिलावटी, ऐसे करें पता
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Oct 18, 2025, 04:19 PM IST
1.कब और कहां खेला जाएगा मैच?
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला कल यानी 19 अक्टूबर रविवार सुबह 9 बजे से पर्थ स्टेडियम में खेला जाएगा.
2.भारत और ऑस्ट्रेलिया वनडे का हेड टू हेड
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे क्रिकेट में अब तक 152 मैच खेले हैं. इस दौरान 58 मैच भारतीय टीम ने अपने नाम किए, जबकि 84 मैच ऑस्ट्रेलिया जीती है. हालांकि 10 मैच बेनतीजे रहे हैं.
3.फ्री में कहां होगी भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच की लाइव स्ट्रीमिंग?
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले वनडे की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप और उसकी वेबसाइट पर होगी. वहीं जियो के यूजर्स ऐप पर फ्री में लाइव मैच देख सकते हैं.
4.टीवी पर कहां देख सकते हैं भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच?
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्ट्स के पास है. ऐसे में आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लुत्फ उठा सकते हैं.
5.भारत और ऑस्ट्रेलिया का फुल स्क्वाड
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) और यशस्वी जयसवाल.
मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स केरी, कूपर कोनॉली, बेन ड्वार्शुईस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, मिचेल ओवेन, मैट रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क. मैथ्यू कुनेमैन और जोश फिलिप.