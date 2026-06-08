IND vs AFG ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, केएल राहुल तोड़ सकते हैं विराट कोहली का रिकॉर्ड

6 . केएल राहुल

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भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने अफगानिस्तान के खिलाफ अब तक 2 पारियों में 90 रन बनाए हैं. राहुल इस बार विराट का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. उन्हें इस सीरीज में रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 33 रन बनाने होंगे.

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