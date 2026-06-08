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IND vs AFG ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, केएल राहुल तोड़ सकते हैं विराट कोहली का रिकॉर्ड

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IND vs AFG ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, केएल राहुल तोड़ सकते हैं विराट कोहली का रिकॉर्ड

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 13 जून 2026 से शुरू होने वाली है. लेकिन इससे पहले आपको बताएंगे कि भारत और अफगानिस्तान वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन किन बल्लेबाजों ने बनाए हैं. 

मोहम्मद साबिर | Jun 08, 2026, 11:12 PM IST

1.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
1

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 पारियों में 150 रन बनाए हैं. हालांकि, इस बार रोहित के खेलने पर संदेह बना हुआ है. 
 

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2.मोहम्मद शहजाद

मोहम्मद शहजाद
2

अफगानिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज मोहम्मद शहजाद ने भारत के खिलाफ वनडे की 2 पारियों में 146 रन बनाए हैं. 
 

3.मोहम्मद नबी

मोहम्मद नबी
3

अफगानिस्तान के स्टार ऑलराउंडर मोहम्मद नबी ने भारत के खिलाफ वनडे की 4 पारियों में 141 रन बनाए हैं. 
 

4.विराट कोहली

विराट कोहली
4

भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का नाम लिस्ट में चौथे स्थान पर है. उन्होंने 2 पारियों में 122 रन जड़े हैं. 
 

TRENDING NOW

5.हशमतुल्लाह शाहिदी

हशमतुल्लाह शाहिदी
5

अफगानिस्तान के हशमतुल्लाह शाहिदी ने भारत के खिलाफ अब तक 3 पारियों में 101 रन ठोके हैं. 
 

6.केएल राहुल

केएल राहुल
6

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने अफगानिस्तान के खिलाफ अब तक 2 पारियों में 90 रन बनाए हैं. राहुल इस बार विराट का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. उन्हें इस सीरीज में रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 33 रन बनाने होंगे.

(Photo-X)
 

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