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Tallest Indian Cricketers: भारत के 5 सबसे लंबे क्रिकेटर, गुरनूर बरार की लिस्ट में हुई एंट्री

अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में तेज गेंदबाज गुरनूर बरार ने डेब्यू किया है और सबसे लंबे भारतीय खिलाड़ियों की शूची में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. आइए जानते हैं कि भारत के 5 सबसे लंबे क्रिकेटर्स कौन से हैं. 

मोहम्मद साबिर | Jun 13, 2026, 09:08 PM IST

1.अबेय कुरूविला

अबेय कुरूविला
1

भारत के लिए 10 टेस्ट और 25 वनडे मुकाबले खेलने वाले अबेय कुरूविला का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. वो भारत के सबसे लंबे क्रिकेट हैं. उनकी हाइट 6 फीट 6 इंच है.
 

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2.इशांत शर्मा

इशांत शर्मा
2

भारती के तेज गेंदबाज इशांत शर्मा ने भारत के लिए 105 टेस्ट, 80 वनडे और 14 टी20 मुकाबले खेले हैं. उनकी हाइट 6 फीट 5 इंच है.
 

3.गुरनूर बरार

गुरनूर बरार
3

भारत के तेज गेंदबाज गुरनूर बरार ने 2026 में अफगानिस्तान के खिलाफ डेब्यू किया है और इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. गुरनूर की हाइट 6 फीट 5 इंच है.
 

4.राहुल शर्मा

राहुल शर्मा
4

भारत के स्पिन गेंदबाज राहुल शर्मा ने 4 वनडे और 2 मैचों खेले हैं और उनकी हाइट 6 फीट 4 इंच है. 
 

TRENDING NOW

5.निलेश कुलकर्णी

निलेश कुलकर्णी
5

स्पिन गेंदबाज निलेश कुलकर्णी ने भारत के लिए 3 टेस्ट और 11 वनडे खेले हैं. निलेश की हाइट 6 फीट 4 इंच है. 
 

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