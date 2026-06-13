Tallest Indian Cricketers: भारत के 5 सबसे लंबे क्रिकेटर, गुरनूर बरार की लिस्ट में हुई एंट्री

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Jun 13, 2026, 09:08 PM IST
1.अबेय कुरूविला
भारत के लिए 10 टेस्ट और 25 वनडे मुकाबले खेलने वाले अबेय कुरूविला का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. वो भारत के सबसे लंबे क्रिकेट हैं. उनकी हाइट 6 फीट 6 इंच है.
2.इशांत शर्मा
भारती के तेज गेंदबाज इशांत शर्मा ने भारत के लिए 105 टेस्ट, 80 वनडे और 14 टी20 मुकाबले खेले हैं. उनकी हाइट 6 फीट 5 इंच है.
3.गुरनूर बरार
भारत के तेज गेंदबाज गुरनूर बरार ने 2026 में अफगानिस्तान के खिलाफ डेब्यू किया है और इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. गुरनूर की हाइट 6 फीट 5 इंच है.
4.राहुल शर्मा
भारत के स्पिन गेंदबाज राहुल शर्मा ने 4 वनडे और 2 मैचों खेले हैं और उनकी हाइट 6 फीट 4 इंच है.
5.निलेश कुलकर्णी
स्पिन गेंदबाज निलेश कुलकर्णी ने भारत के लिए 3 टेस्ट और 11 वनडे खेले हैं. निलेश की हाइट 6 फीट 4 इंच है.