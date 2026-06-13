Tallest Indian Cricketers: भारत के 5 सबसे लंबे क्रिकेटर, गुरनूर बरार की लिस्ट में हुई एंट्री

1 . अबेय कुरूविला

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भारत के लिए 10 टेस्ट और 25 वनडे मुकाबले खेलने वाले अबेय कुरूविला का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. वो भारत के सबसे लंबे क्रिकेट हैं. उनकी हाइट 6 फीट 6 इंच है.

