IND vs AFG ODI में 5 सबसे बड़े टोटल, 300 रन बनाने में छूटे टीमों के पसीने

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Jun 11, 2026, 10:34 PM IST
1.भारत बनाम अफगानिस्तान 2023
अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम ने सबसे बड़ा स्कोर बनाया हुआ है. साल 2023 में टीम इंडिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 273 रन बनाए थे.
2.अफगानिस्तान बनाम भारत 2023
भारतीय टीम के खिलाफ अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा टोटल है. अफगान टीम ने 2023 में 8 विकेट पर 272 रन बनाए थे.
3.भारत बनाम अफगानिस्तान 2018
टीम इंडिया ने साल 2018 में अफगानिस्तान के खिलाफ 252 रन बनाए थे और 49.5 ओवरों नें ऑलआउट हो गया था.
4.अफगानिस्तान बनाम भारत 2018
भारतीय टीम के खिलाफ अफगानिस्तान ने साल 2018 में ही 252 रन बनाए थे. खास बात ये है कि ये मैच टाई रहा था.
5.भारत बनाम अफगानिस्तान 2019
अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम ने साल 2019 में 8 विकेट के नुकसान पर 224 रन बनाए थे.
(ALL PHOTO: ESPN)