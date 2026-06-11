IND vs AFG ODI में 5 सबसे बड़े टोटल, 300 रन बनाने में छूटे टीमों के पसीने

1 . भारत बनाम अफगानिस्तान 2023

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अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम ने सबसे बड़ा स्कोर बनाया हुआ है. साल 2023 में टीम इंडिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 273 रन बनाए थे.

