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IND vs AFG ODI में 5 सबसे बड़े टोटल, 300 रन बनाने में छूटे टीमों के पसीने

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IND vs AFG ODI में 5 सबसे बड़े टोटल, 300 रन बनाने में छूटे टीमों के पसीने

भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 13 जून से खेली जानी है. लेकिन इससे पहले हम आपको बताएंगे कि भारत और अफगानिस्तान के बीच 5 सबसे बड़े टोटल कौनसे हैं. 

मोहम्मद साबिर | Jun 11, 2026, 10:34 PM IST

1.भारत बनाम अफगानिस्तान 2023

भारत बनाम अफगानिस्तान 2023
1

अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम ने सबसे बड़ा स्कोर बनाया हुआ है. साल 2023 में टीम इंडिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 273 रन बनाए थे. 
 

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2.अफगानिस्तान बनाम भारत 2023

अफगानिस्तान बनाम भारत 2023
2

भारतीय टीम के खिलाफ अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा टोटल है. अफगान टीम ने 2023 में 8 विकेट पर 272 रन बनाए थे. 
 

3.भारत बनाम अफगानिस्तान 2018

भारत बनाम अफगानिस्तान 2018
3

टीम इंडिया ने साल 2018 में अफगानिस्तान के खिलाफ 252 रन बनाए थे और 49.5 ओवरों नें ऑलआउट हो गया था. 
 

4.अफगानिस्तान बनाम भारत 2018

अफगानिस्तान बनाम भारत 2018
4

भारतीय टीम के खिलाफ अफगानिस्तान ने साल 2018 में ही 252 रन बनाए थे. खास बात ये है कि ये मैच टाई रहा था. 
 

TRENDING NOW

5.भारत बनाम अफगानिस्तान 2019

भारत बनाम अफगानिस्तान 2019
5

अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम ने साल 2019 में 8 विकेट के नुकसान पर 224 रन बनाए थे. 

(ALL PHOTO: ESPN)
 

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