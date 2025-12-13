IND vs PAK Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-पाकिस्तान मुकाबला? एक क्लिक में पाएं लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Dec 13, 2025, 01:53 PM IST
1.कब और कहां खेला जाएगा भारत-पाकिस्तान का मुकाबला?
अंडर-19 एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार 14 दिसंबर को दुबई के आईसीसी अकादमी ग्राउंड पर खेला जाएगा.
2.कितने बजे से शुरू होगा भारत-पाकिस्तान मुकाबला?
अंडर-19 एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के मुकाबला सुबह 10.30 से खेला जाएगा और इसका टॉस सुबह 10 बजे होगा.
3.भारत-पाकिस्तान मुकाबले की कहां होगी लाइव स्ट्रीमिंग?
भारत और पाकिस्तान के बीच अंडर-19 एशिया कप 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग सोनीलिव ऐप पर होगी.
4.टीवी पर कहां देख सकते हैं भारत-पाकिस्तान मैच?
भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगी.
5.दोनों टीमों का फुल स्क्वाड
भारत- आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडु (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), युवराज गोहिल, कनिष्क चौहान, खिलन ए. पटेल, नमन पुष्पक, डी. दीपेश, हेनिल पटेल, किशन कुमार सिंह, उदव मोहन और आरोन जॉर्ज.
पाकिस्तान- साद बैग (कप्तान), अब्दुल सुब्हान, अहमद हुसैन, अली रजा, फहम-उल-हक़, फरहान यूसुफ, हारून अरशद, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद हुमज़ा, मोहम्मद रियाजुल्लाह, नवेद अहमद खान, शहजैब खान, तैयब आरिफ, उमर जैब और उस्मान खान.