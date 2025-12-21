FacebookTwitterYoutubeInstagram
अखिलेश यादव का SP विधायकों को निर्देश, कोडीन कफ सिरप मामले पर यूपी विधानसभा में कल पार्टी करेगी प्रदर्शन

HomePhotos

क्रिकेट

क्या हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं पाकिस्तान के अंडर-19 क्रिकेटर Sameer Minhas? जानें क्या है सच्चाई

अंडर-19 एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया था, जिसे पाकिस्तान ने 172 रनों से जीत लिया. इस मैच में पाकिस्तानी क्रिकेटर समीर मिन्हास ने 172 रनों की शानदार पारी खेली. लेकिन समीर इस समय अपने धर्म को लेकर काफी चर्चा का विषय बने हुए. आइए जानते हैं कि वो किस धर्म पर है.

मोहम्मद साबिर | Dec 21, 2025, 05:50 PM IST

1.भारत के खिलाफ फाइनल में मिन्हास की तूफानी पारी

भारत के खिलाफ फाइनल में मिन्हास की तूफानी पारी
1

अंडर-19 एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान के समीर मिन्हास ने भारत के खिलाफ 113 गेंदों में 9 छक्के और 17 चौकों की मदद से 172 रनों की शानदार पारी खेली. इस दौरान उनका स्ट्राइक-रेट 152.21 का रहा. 
 

2.13 साल बाद पाकिस्तान ने जीता अंडर-19 एशिया कप का खिताब

13 साल बाद पाकिस्तान ने जीता अंडर-19 एशिया कप का खिताब
2

पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ फाइनल में 191 रनों से जीत हासिल की और साथ ही अपना ट्रॉफी का सूखा भी खत्म कर दिया है. करीब 13 साल बाद पाकिस्तान अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीता है. इससे पहले साल 2013 में जीता था. 
 

3.किस धर्म के हैं समीर मिन्हास?

किस धर्म के हैं समीर मिन्हास?
3

हालांकि पाकिस्तान के अंडर-19 क्रिकेटर समीर मिन्हास मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते हैं. वो हिंदू धर्म के नहीं है. हालांकि समीर के धर्म को लेकर इंटरनेट पर ज्यादा जानकारी नहीं है. रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत में पंजाब, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में हिंदू धर्म के सूर्यवंशी राजपूत अपना सरनेम मिन्हास लगाते हैं. लेकिन पाकिस्तान में मुस्लिम धर्म के लोग भी मिन्हास लगाते हैं. 
 

4.पाकिस्तान नेशनल टीम के लिए खेल चुके है समीर के बड़े भाई

पाकिस्तान नेशनल टीम के लिए खेल चुके है समीर के बड़े भाई
4

समीर मिन्हास के बड़े भाई अराफात मिन्हास पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम के लिए खेल चुके हैं. उन्होंने पाकिस्तान के लिए 4 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. 
 

5.एशिया कप 2025 में समीर का प्रदर्शन

एशिया कप 2025 में समीर का प्रदर्शन
5

अंडर-19 एशिया कप 2025 में समीर मिन्हास का प्रदर्शन काफी दमदार रहा है. उन्होंने मलेशिया के खिलाप 177 रनों की नाबाद पारी खेली थी. उसके बाद यूएई के खिलाफ 44 रन बनाए थे. वहीं बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल में नाबाद 69 रनों की पारी खेली थी. हालांकि लीग स्टेज में भारत के खिलाफ 9 रन पर आउट हो गए थे. लेकिन फाइनल में समीर ने भारत के खिलाफ 172 रनों की पारी खेली है. इस टूर्नामेंट में समीर ने सबसे ज्यादा 471 रन बनाए हैं. 
 

