क्या हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं पाकिस्तान के अंडर-19 क्रिकेटर Sameer Minhas? जानें क्या है सच्चाई

5 . एशिया कप 2025 में समीर का प्रदर्शन

5

अंडर-19 एशिया कप 2025 में समीर मिन्हास का प्रदर्शन काफी दमदार रहा है. उन्होंने मलेशिया के खिलाप 177 रनों की नाबाद पारी खेली थी. उसके बाद यूएई के खिलाफ 44 रन बनाए थे. वहीं बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल में नाबाद 69 रनों की पारी खेली थी. हालांकि लीग स्टेज में भारत के खिलाफ 9 रन पर आउट हो गए थे. लेकिन फाइनल में समीर ने भारत के खिलाफ 172 रनों की पारी खेली है. इस टूर्नामेंट में समीर ने सबसे ज्यादा 471 रन बनाए हैं.

