ICC T20I Rankings: आईसीसी रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा, बैटिंग-बॉलिंग और ऑलराउंडर सभी पर जमाया कब्जा

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 18, 2025, 03:52 PM IST
1.बल्लेबाज टी20 रैंकिंग
आईसीसी ने हाल ही में नई रैंकिंग जारी की है. इस रैंकिंग में भारतीय युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का दबदबा है. अभिषेक बल्लेबाजी टी20 रैंकिंग में पहले स्थान पर हैं. अभिषेक 884 रेटिंग के साथ टॉप पर हैं. वहीं तिलक वर्मा 792 रेटिंग के साथ चौथे स्थान पर हैं. हालांकि टॉप-5 में अभिषेक और तिलक वर्मा का ही नाम है.
2.गेंदबाजी टी20 रैंकिंग
आईसीसी की नई रैंकिंग में भारती मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती का फायदा हुआ है. चक्रवर्ती 733 रेटिंग के साथ पहले स्थान पर हैं. उन्हें 3 स्थानों का फायदा हुआ है. हालांकि चक्रवर्ती के अलावा कोई भी गेंदबाज टॉप- 5 में नहीं शामिल हैं.
3.ऑलराउंडर टी20 रैंकिंग
आईसीसी की नई टी20 रैंकिंग में हार्दिक पांड्या को फायदा हुआ है. हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर रैंकिंग में 237 रेटिंग के साथ टॉप पर बने हुए हैं. हालांकि हार्दिक के अलावा रैंकिंग की टॉप-5 लिस्ट में कोई दूसरा भारतीय नहीं है.
4.टीम इंडिया की टी20 रैंकिंग
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब भी टीम इंडिया ने अपने नाम किया था. ऐसे में भारतीय टीम रैंकिंग में 271 रेटिंग के साथ पहले पायदान पर हैं.
5.सभी रैंकिंग में बनाया दबदबा
भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 में दमदार प्रदर्शन किया है. इस टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या और वरुण चक्रवर्ती तीनों ने अब तक काफी शानदार प्रदर्शन किया है. इसी वजह से आईसीसी ने उन्हें इनाम दिया है.