ICC T20I Rankings: आईसीसी रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा, बैटिंग-बॉलिंग और ऑलराउंडर सभी पर जमाया कब्जा

1 . बल्लेबाज टी20 रैंकिंग

1

आईसीसी ने हाल ही में नई रैंकिंग जारी की है. इस रैंकिंग में भारतीय युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का दबदबा है. अभिषेक बल्लेबाजी टी20 रैंकिंग में पहले स्थान पर हैं. अभिषेक 884 रेटिंग के साथ टॉप पर हैं. वहीं तिलक वर्मा 792 रेटिंग के साथ चौथे स्थान पर हैं. हालांकि टॉप-5 में अभिषेक और तिलक वर्मा का ही नाम है.

