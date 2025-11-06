भारत के ये 5 शहर आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट, इस जगह हो सकता है फाइनल

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Nov 06, 2025, 05:13 PM IST
1.भारत के ये 5 शहर हुए शॉर्टलिस्टेड
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इन 5 शहरों का शॉर्टलिस्ट किया है. इसमें अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई का नाम शामिल है.
2.श्रीलंका भी करेगी होस्ट?
भारत और पाकिस्तान के बीच खराब रिश्तों के कारण भारत के अलावा श्रीलंका भी वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगी. आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 के लिए श्रीलंका में तीन स्टेडियमों का उपयोग किया जाएगा. लेकिन अभी वेन्यू की जानकारी सामने नहीं आई है.
3.इस मैदान पर खेला जा सकता है फाइनल
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल के लिए बीसीसीआई ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को शॉर्टलिस्ट किया है. इसी मैदान पर क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल खेला गया था और टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था.
4.पाकिस्तान से बीसीसीआई की हुई थी सहमति
पहलगाम आतंकी हमले और फिर भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते खराब है. उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी से पहले दोनों देशों ने सहमति की थी कि दोनों एक दूसरे के देश नहीं आएंगे. बल्कि अगर आईसीसी टूर्नामेंट होता है, तो हाईब्रिड मॉडल यानी उनके मुकाबले दूसरे देश में होंगे.
5.आईसीसी ने भी दी प्रतिक्रिया
आईसीसी ने पहले ही साफ कर दिया है कि अगर श्रीलंका की टीम सेमीफाइनल खेलती है, तो वो कोंलबो में खेलेगी. वहीं अगर पाकिस्तान फाइनल तक पहुंच जाती है, तो मुकाबला न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा.