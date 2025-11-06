भारत के ये 5 शहर आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट, इस जगह हो सकता है फाइनल

4 . पाकिस्तान से बीसीसीआई की हुई थी सहमति

पहलगाम आतंकी हमले और फिर भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते खराब है. उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी से पहले दोनों देशों ने सहमति की थी कि दोनों एक दूसरे के देश नहीं आएंगे. बल्कि अगर आईसीसी टूर्नामेंट होता है, तो हाईब्रिड मॉडल यानी उनके मुकाबले दूसरे देश में होंगे.

