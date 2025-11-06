FacebookTwitterYoutubeInstagram
बिहार- डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पहले चरण में शांतिपूर्ण मतदान के लिए वोटर्स को दिया धन्यवाद, चुनाव में लालू परिवार की हार का किया दावा

क्रिकेट

भारत के ये 5 शहर आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट, इस जगह हो सकता है फाइनल

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब टीम इंडिया ने अपने नाम किया था. वहीं अब वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन होने वाला है, जिसकी मेजबानी भारत के हाथों में है. ऐसे में भारत के ये 5 शहर शॉर्टलिस्ट हुए हैं, जहां मुकाबले खेले जाएंगे, जबकि फाइनल इस वेन्यू पर खेला जाना है.

मोहम्मद साबिर | Nov 06, 2025, 05:13 PM IST

1.भारत के ये 5 शहर हुए शॉर्टलिस्टेड

भारत के ये 5 शहर हुए शॉर्टलिस्टेड
1

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इन 5 शहरों का शॉर्टलिस्ट किया है. इसमें अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई का नाम शामिल है. 
 

2.श्रीलंका भी करेगी होस्ट?

श्रीलंका भी करेगी होस्ट?
2

भारत और पाकिस्तान के बीच खराब रिश्तों के कारण भारत के अलावा श्रीलंका भी वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगी. आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 के लिए श्रीलंका में तीन स्टेडियमों का उपयोग किया जाएगा. लेकिन अभी वेन्यू की जानकारी सामने नहीं आई है. 
 

3.इस मैदान पर खेला जा सकता है फाइनल

इस मैदान पर खेला जा सकता है फाइनल
3

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल के लिए बीसीसीआई ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को शॉर्टलिस्ट किया है. इसी मैदान पर क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल खेला गया था और टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था. 
 

4.पाकिस्तान से बीसीसीआई की हुई थी सहमति

पाकिस्तान से बीसीसीआई की हुई थी सहमति
4

पहलगाम आतंकी हमले और फिर भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते खराब है. उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी से पहले दोनों देशों ने सहमति की थी कि दोनों एक दूसरे के देश नहीं आएंगे. बल्कि अगर आईसीसी टूर्नामेंट होता है, तो हाईब्रिड मॉडल यानी उनके मुकाबले दूसरे देश में होंगे. 
 

5.आईसीसी ने भी दी प्रतिक्रिया

आईसीसी ने भी दी प्रतिक्रिया
5

आईसीसी ने पहले ही साफ कर दिया है कि अगर श्रीलंका की टीम सेमीफाइनल खेलती है, तो वो कोंलबो में खेलेगी. वहीं अगर पाकिस्तान फाइनल तक पहुंच जाती है, तो मुकाबला न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा. 
 

