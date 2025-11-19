ICC ODI Rankings: रोहित शर्मा से छिन गया नंबर-1 का ताज, टॉप-5 में तीन भारतीयों का दबदबा; आईसीसी ने जारी की ताजा रैंकिंग

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Nov 19, 2025, 03:24 PM IST
1.इस खिलाड़ी ने छीना रोहित से नंबर-1 का राज
आईसीसी मेंस बैटिंग वनडे रैंकिंग की ताजा अपडेट जारी किया है. इसमें रोहित शर्मा पहले पायदान से नीचे खिसक गए है. न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर डेरिल मिचेल ने रोहित से नंबर-1 ताज छीन लिया है और नंबर-1 की पोजीशन अपने नाम कर ली है.
2.किस स्थान पर खिसक गए रोहित शर्मा
डेरिल मिचेल के पहले स्थान लेने के बाद रोहित शर्मा एक स्थान नीचे खिसके है. यानी रोहित शर्मा अब 781 रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर आ गए हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित खेलते हुए नजर आएंगे.
3.अफगानिस्तान का ये खिलाड़ी तीसरे स्थान पर
डेरिल मिचेल पहले, रोहित दूसरे, तो तीसरे स्थान पर अफगानिस्तान के खिलाड़ी का दबदबा बना हुआ है. अफगानी बल्लेबाज इब्राहिम जादरान 764 रेटिंग के साथ तीसरे स्थान पर हैं. हालांकि जादरान एक पोजीशन नीचे आए हैं.
4.शुभमन गिल चौथे स्थान पर बरकरार
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में शुभमन गिल की पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है. गिल 745 रेटिंग के साथ चौथे स्थान पर है.
5.टॉप-5 में विराट कोहली का भी नाम
विराट कोहली भी टॉप-5 में शामिल है. विराट ने काफी लंबे समय तक नंबर-1 का ताज पहना हुआ है और अभी भी वो टॉप-5 में हैं. कोहली 725 रेटिंग के साथ पांचवें स्थान पर है और ताजा रेंकिंग अपडेट में उनके स्थान में कोई बदलाव नहीं हुआ है.