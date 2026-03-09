T20 World Cup Winners List: किस देश ने कितनी बार जीता T20 वर्ल्ड कप, जानें लिस्ट में कौन से नंबर पर है भारत

1 . कब हुई टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत: When did the T20 World Cup start?

आसीसी टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2007 में हुई थी. अब तक टी20 वर्ल्ड कप के 10 टूर्नामेंट हो चुके हैं. पहला टूर्नामेंट 2007 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था. जिसमें भारत ने पाकिस्तान को हराकर पहला खिताब जीता था. तब से हर 2 साल में टी20 वर्ल्ड कप आयोजित किया जाता है.

