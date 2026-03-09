T20 World Cup Winners List: किस देश ने कितनी बार जीता T20 वर्ल्ड कप, जानें लिस्ट में कौन से नंबर पर है भारत

क्रिकेट
रईश खान | Mar 09, 2026, 12:07 AM IST
1.कब हुई टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत: When did the T20 World Cup start?
आसीसी टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2007 में हुई थी. अब तक टी20 वर्ल्ड कप के 10 टूर्नामेंट हो चुके हैं. पहला टूर्नामेंट 2007 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था. जिसमें भारत ने पाकिस्तान को हराकर पहला खिताब जीता था. तब से हर 2 साल में टी20 वर्ल्ड कप आयोजित किया जाता है.
2.टॉप पर टीम इंडिया
भारत ने सबसे ज्यादा तीन टी20 वर्ल्ड कप जीते हैं. वह पहली बार 2007 में विश्व चैंपियन बनी थी. उस मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को मात्र 5 रन से मात दी थी. इसके बाद 2024 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की थी. अब 2026 में न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार चैंपियन बनी है.
3.वेस्टइंडीज की टीम दो बार बनी वर्ल्ड चैंपियन
वेस्टइंडीज T20 में दो बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है. 2012 में उसने श्रीलंका को हराकर पहली बार टी20 वर्ल्ड कप जीता था. इसके बाद 2016 इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया.
4.इंग्लैंड ने भी 2 बार जीता
इंग्लैंड ने टी20 वर्ल्ड कप दो बार जीता है. 2010 में ऑस्ट्रेलिया को और 2022 में पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता था. वहीं, श्रीलंका भी दो बार चैंपियन बन चुकी
5.एक-एक बार ये देश भी बन चुके हैं चैंपियन
2009 में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराया था. इसके बाद 2014 में श्रीलंका ने भारत को हराकर टी20 वर्ल्ड कप जीता. वहीं, 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियन बना था.