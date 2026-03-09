FacebookTwitterYoutubeInstagram
Farzi Season 2 को लेकर Shahid Kapoor ने किया बड़ा ऐलान, OTT पर फिर मचाने वाले हैं तहलका?

डॉक्टर घुंघरू के साथ फिर जमेगी महफिल, क्या मजनू भाई और उदय शेट्टी की होगी घर वापसी?

Team India Records: फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर टीम इंडिया ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, ऐसा करने वाली बनी दुनिया की नंबर-1 टीम

T20 World Cup Winners List: किस देश ने कितनी बार जीता T20 वर्ल्ड कप, जानें लिस्ट में कौन से नंबर पर है भारत

वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने वाले भारतीय कप्तान, अब तक 5 कप्तानों ने जिताया है आईसीसी टूर्नामेंट

Success Habits: 7 आदतें, जो पलट सकती हैं आपकी तकदीर, तरक्की चाहिए तो आप भी करें ये काम

क्रिकेट

T20 World Cup Winners List: किस देश ने कितनी बार जीता T20 वर्ल्ड कप, जानें लिस्ट में कौन से नंबर पर है भारत

आसीसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया. टीम इंडिया लगातार दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुई. आइये जानते हैं 20 साल में कौन सी टीम कितनी बार चैंपियन बनी.

रईश खान | Mar 09, 2026, 12:07 AM IST

1.कब हुई टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत: When did the T20 World Cup start?

कब हुई टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत: When did the T20 World Cup start?
1

आसीसी टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2007 में हुई थी. अब तक टी20 वर्ल्ड कप के 10 टूर्नामेंट हो चुके हैं. पहला टूर्नामेंट 2007 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था. जिसमें भारत ने पाकिस्तान को हराकर पहला खिताब जीता था. तब से हर 2 साल में टी20 वर्ल्ड कप आयोजित किया जाता है.
 

2.टॉप पर टीम इंडिया

टॉप पर टीम इंडिया
2

भारत ने सबसे ज्यादा तीन टी20 वर्ल्ड कप जीते हैं. वह पहली बार 2007 में विश्व चैंपियन बनी थी. उस मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को मात्र 5 रन से मात दी थी. इसके बाद 2024 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की थी. अब 2026 में न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार चैंपियन बनी है.

3.वेस्टइंडीज की टीम दो बार बनी वर्ल्ड चैंपियन

वेस्टइंडीज की टीम दो बार बनी वर्ल्ड चैंपियन
3

वेस्टइंडीज T20 में दो बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है. 2012 में उसने श्रीलंका को हराकर पहली बार टी20 वर्ल्ड कप जीता था. इसके बाद 2016 इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया.
 

4.इंग्लैंड ने भी 2 बार जीता

इंग्लैंड ने भी 2 बार जीता
4

इंग्लैंड ने टी20 वर्ल्ड कप दो बार जीता है. 2010 में ऑस्ट्रेलिया को और 2022 में पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता था. वहीं, श्रीलंका भी दो बार चैंपियन बन चुकी 
 

5.एक-एक बार ये देश भी बन चुके हैं चैंपियन

एक-एक बार ये देश भी बन चुके हैं चैंपियन
5

2009 में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराया था. इसके बाद 2014 में श्रीलंका ने भारत को हराकर टी20 वर्ल्ड कप जीता. वहीं, 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियन बना था.
 

