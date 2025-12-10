ICC ODI Rankings: बल्लेबाजी रैंकिंग में विराट कोहली का जलवा, टॉप-2 में RO-KO की जोड़ी, आईसीसी ने जारी की ताजा Rankings

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Dec 10, 2025, 02:36 PM IST
1.विराट कोहली ने लगाई दो स्थानों की छलांग
भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो शतक और एक तूफानी अर्धशतक का इनाम अब मिल गया है. उन्होंने आईसीसी वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में दो स्थान को छलांग लगाई है और दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. विराट की हालिया फॉर्म को देखते हुए वो जल्द ही नंबर-1 भी बनने सकते हैं. इस ताजा रैंकिंग से पहले विराट चौथे पायदान पर थे.
2.टॉप-2 में रो-को की जोड़ी
आईसीसी वनडे बैटिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर रोहित शर्मा हैं. वो 781 रेटिंग के साथ पहले पायदान पर हैं. विराट कोहली 773 रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली घरेलू सीरीज में विराट नंबर-1 का भी ताज पहन सकते हैं.
3.टॉप- 5 में तीन भारतीयों का नाम
पहले स्थान पर रोहित शर्मा और दूसरे स्थान पर विराट कोहली का नाम है. इसके अलावा टॉप-5 में पांचवें नंबर पर शुभमन गिल का नाम है. गिल 723 रेटिंग के साथ 5वें स्थान पर काबिज हैं. आईसीसी रैंकिंग में टॉप-5 में भारतीय खिलाड़ियों ने अपना दबदबा बनाया हुआ है.
4.तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड का खिलाड़ी
आईसीसी रैंकिंग में तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड के स्टार ऑलराउंडर डेरिल मिशेल का नाम है. वो 766 रेटिंग के साथ तीसरे पायदान पर है. उन्हें एक स्थान का नुकसान हुआ है.
5.अफगानिस्तान के बल्लेबाज को हुआ नुकसान
अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान 764 रेटिंग के साथ रैंकिंग में चौथे स्थान पर विराजमान है. लेकिन उससे पहले वो तीसरे स्थान पर हुआ करते थे. लेकिन उन्हें एक स्थान का नुकसान हुआ है.