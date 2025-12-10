ICC ODI Rankings: बल्लेबाजी रैंकिंग में विराट कोहली का जलवा, टॉप-2 में RO-KO की जोड़ी, आईसीसी ने जारी की ताजा Rankings

1 . विराट कोहली ने लगाई दो स्थानों की छलांग

भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो शतक और एक तूफानी अर्धशतक का इनाम अब मिल गया है. उन्होंने आईसीसी वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में दो स्थान को छलांग लगाई है और दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. विराट की हालिया फॉर्म को देखते हुए वो जल्द ही नंबर-1 भी बनने सकते हैं. इस ताजा रैंकिंग से पहले विराट चौथे पायदान पर थे.

