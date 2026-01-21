FacebookTwitterYoutubeInstagram
ZEE NEWS पर 3 आतंकियों की तस्वीर, 2 पाकिस्तानी, एक कठुआ का रहने वाला, जम्मू में तीन आतंकियों की तलाश तेज, उधमपुर-कठुआ के बीच आतंकी एक्टिव, जम्मू में एंटी टेरर ऑपरेशन लगातार जारी, जैश के आतंकी मावी,उस्मान, अख्तर अली

BMC Mayor Election: क्या है एनसीपी का 3+2+1 का प्लान? जिसे मिलकर बना रहे चाचा-भतीजे, सपा को भी किया शामिल

SSC CHSL Result 2025: कब जारी होगा एसएससी सीएलएसएल का रिजल्ट? नोट कर लें डेट और टाइम

GBS क्या है? मध्य प्रदेश में गुलियन बैरे सिंड्रोम से 2 बच्चों की मौत, समझिए इस बीमारी का A to Z

ICC ODI Rankings: आईसीसी रैंकिंग में विराट कोहली से छिना नंबर-1 का ताज, रोहित को भी हुआ नुकसान; देखें टॉप-5 लिस्ट

तब्बू की जगह मोना सिंह! 'बॉर्डर 2' में सनी देओल संग दिखेगी नई केमिस्ट्री, जानें किन 5 नए चेहरों पर है सबकी नजर

नौकरी में पूरे नहीं होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोगों के सपने, बिजनेस में बनाते हैं अपनी अलग पहचान

क्रिकेट

ICC ODI Rankings: आईसीसी रैंकिंग में विराट कोहली से छिना नंबर-1 का ताज, रोहित को भी हुआ नुकसान; देखें टॉप-5 लिस्ट

आईसीसी ने अपनी वनडे बैटिंग रैंकिंग जारी की है. इस रैंकिंग से पहले विराट कोहली के सिर पर नंबर-1 का ताज सजा था. लेकिन अब उनसे ताज छिन गया है और वो दूसरे स्थान पर आ गए हैं. वहीं रोहित शर्मा को भी भारी नुकसान हुआ है. आप यहां टॉप-5 ताजा रैंकिंग्स देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Jan 21, 2026, 04:04 PM IST

1.विराट कोहली से छिना नंबर का ताज

विराट कोहली से छिना नंबर का ताज
1

विराट कोहली को आईसीसी वनडे रैंकिंग की ताजा अपडेट में नुकसान हुआ है. उन्हें न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल ने पछाड़ दिया है. विराट कोहली अब 795 रेटिंग के साथ दूसरे पायदान पर हैं. 
 

2.डेरिल मिशेल के सिर पर सजा नंबर-1 का ताज

डेरिल मिशेल के सिर पर सजा नंबर-1 का ताज
2

न्यूजीलैंड ने डेरिल मिशेल ने विराट कोहली को पछाड़ते हुए नंबर-1 का ताज पहन लिया है. 845 रेटिंग के साथ मिशेल नंबर 1 पायदान पर पहुंच गए हैं. भारत के खिलाफ तीन मैचो में दो शतक और एक अर्धशतक ठोका था. 
 

3.रोहित को हुआ नुकसान

रोहित को हुआ नुकसान
3

विराट कोहली ही नहीं रोहित शर्मा का भी नुकसान हुआ है. रोहित शर्मा पहले चौथे पायदान पर थे. लेकिन अब वो 757 रेटिंग के साथ चौथे स्थान पर हैं. उन्हें अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान ने उन्हें पछाड़ दिया है और जादरान 764 रेटिंग के साथ तीसरे स्थानव पर हैं. 
 

4.शुभमन गिल भी टॉप-5 लिस्ट में शामिल

शुभमन गिल भी टॉप-5 लिस्ट में शामिल
4

भारत के कप्तान शुभमन गिल रैंकिंग में 723 रेटिंग के साथ पांचवें पायदान पर हैं. हालांकि गिल अपने ही पायदान पर हैं, जो पहले थे. उनकी स्थान में कोई बदलाव नहीं हुआ है. 
 

5.टॉप-5 रैंकिंग में तीन भारतीय

टॉप-5 रैंकिंग में तीन भारतीय
5

आईसीसी वनडे रैंकिंग की टॉप-5 लिस्ट में तीन भारतीयों का नाम है. विराट, रोहित और गिल तीनों ने अपनी जगह बनाई हुई है. 
 

