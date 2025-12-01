एक क्रिकेटर कितनी बार संन्यास वापस ले सकता है? जानें क्या है क्रिकेट के नियम

क्रिकेट
राजा राम | Dec 01, 2025, 10:30 PM IST
1.कोई खिलाड़ी आखिर कितनी बार संन्यास से वापसी कर सकता है?
भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में मिली करारी हार के बाद टीम चयन को लेकर नई बहस शुरू हो गई है. इसी बीच दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा की टेस्ट टीम में संभावित वापसी की खबरों ने चर्चा को और तेज कर दिया है. फैंस सोशल मीडिया पर लगातार यह सवाल उठा रहे हैं कि कोई खिलाड़ी आखिर कितनी बार संन्यास से वापसी कर सकता है?
2.चयनकर्ताओं की मंजूरी जरूरी
दरअसल, खिलाड़ियों के रिटायरमेंट को लेकर आईसीसी ने कोई तय सीमा नहीं बनाई है. अगर कोई खिलाड़ी चाहे तो वह एक से ज्यादा बार संन्यास लेकर दोबारा मैदान पर लौट सकता है. नियमों के मुताबिक, शर्त सिर्फ इतनी है कि वापसी से पहले संबंधित क्रिकेट बोर्ड और चयनकर्ताओं की मंजूरी जरूरी होती है.
3.कई बार संन्यास लिया और फिर लौट आए
क्रिकेट इतिहास में कई ऐसे उदाहरण मौजूद हैं, जहां खिलाड़ियों ने अपने फैसलों में बदलाव करते हुए बार-बार वापसी की है. पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं, जिन्होंने टेस्ट से लेकर सीमित ओवर क्रिकेट तक कई बार संन्यास लिया और फिर लौट आए.
4.मोहम्मद आमिर, बेन स्टोक्स भी शामिल
इसी तरह मोहम्मद आमिर ने 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ा था, लेकिन 2024 में टी20 वर्ल्ड कप के लिए दोबारा मैदान में उतरने का फैसला किया. इंग्लैंड के बेन स्टोक्स भी वनडे से रिटायर होने के बाद 2023 विश्व कप में वापसी कर चुके हैं.
5.संन्यास कई कारणों से लेते हैं
क्रिकेटर संन्यास कई कारणों से लेते हैं. जिसमें फिटनेस में गिरावट, टीम में जगह को लेकर अनिश्चितता, निजी कारण, मानसिक दबाव या फिर अचानक लिए गए भावुक फैसले. हालात बदलने पर कई खिलाड़ी फिर से बैट और बॉल उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं.
6.रास्ता हमेशा खुला रहता है
आईसीसी की ओर से कोई पाबंदी न होने की वजह से संन्यास कोई अंतिम फैसला नहीं माना जाता. खिलाड़ी, बोर्ड और टीम मैनेजमेंट की इच्छा के मुताबिक वापसी का रास्ता हमेशा खुला रहता है.