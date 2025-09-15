HK vs SL Highlights: हांगकांग के खिलाफ हारते-हारते जीती श्रीलंका, करीबी मुकाबले में 4 विकेट से किया कमाल

प्रेमानंद महाराज ने कहा कि चाहे जितना श्राद्ध तर्पण कर लो, बिना ये काम किए पितरों को नहीं मिल सकता मोक्ष-गैलरी
मोहम्मद साबिर | Sep 15, 2025, 11:43 PM IST
1.श्रीलंका को मिला था 150 रनों का लक्ष्य
श्रीलंका को हॉगकॉग ने 150 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसका पीछा करने उतरी टीम ने 18.5 ओवरों में टारगेट पूरा किया. हालांकि टीम के लिए ये लक्ष्य बिल्कुल भी आसान नहीं था. क्योंकि टीम ने अपने 6 विकेट भी गंवा दिए थे. टीम के लिए पथुम निसांका ने 68 रनों की दमदार पारी खेली. इसके अलावा वानिंदु हसरगा ने अंत में 9 गेंदों में 20 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई.
2.हॉगकॉग के गेंदबाजों ने श्रीलंकाई बल्लेबाजों को पिलाया पानी
श्रीलंका को हॉगकॉग के सामने टारगेट चेज करने में काफी परेशानी हुई है. हॉगकॉग के गेंदबाजों ने काफी कसी हुई गेंदबाजी की. लेकिन वो जीत नहीं सके. अतीक इकबाल से लेकर एहसान खान और किंचित शाह ने काफी किफायती गेंदबाजी की है.
3.इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट
हॉगकॉग और श्रीलंका मैच में सबसे ज्यादा विकेट दुश्मंथा चमीरा ने 2 विकेट लिए. वानिंदु हसरंगा और दासुन शनाका ने 1-1 विकेट अपने नाम किया है. वहीं हॉगकॉग के लिए यासिम मुर्ताजा ने 2 विकेट, आयुष शुक्ला, एहसान खान और एजाज खान ने 1-1 विकेट अपने नाम किया.
4.ऐसी रही हॉगकॉग पारी
हॉगकॉग ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 149 रन बनाए थे. टीम के लिए निजाकत खान ने 38 गेंदों में नाबाद 52 रनों की पारी खेली. इसके अलावा अंशुमान रथ ने 48 रनों की पारी खेली. वहीं जीशान अली ने 23 रन बनाए. हालांकि अन्य बल्लेबाज 5 रन से ज्यादा नहीं बना सके.
5.दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
हॉगकॉग- जीशान अली (विकेटकीपर), अंशुमान रथ, बाबर हयात, निजाकत खान, शाहिद वासिफ, किंचित शाह, यासिम मुर्तजा (कप्तान), ऐजाज खान, आयुष शुक्ला, एहसान खान और अतीक इकबाल.
श्रीलंका- पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, चैरिथ असलंका (कप्तान), कामिंडु मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, महीश थीक्षाना, दुष्मंथा चमीरा और नुवान तुषारा.