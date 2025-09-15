HK vs SL Highlights: हांगकांग के खिलाफ हारते-हारते जीती श्रीलंका, करीबी मुकाबले में 4 विकेट से किया कमाल

1 . श्रीलंका को मिला था 150 रनों का लक्ष्य

1

श्रीलंका को हॉगकॉग ने 150 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसका पीछा करने उतरी टीम ने 18.5 ओवरों में टारगेट पूरा किया. हालांकि टीम के लिए ये लक्ष्य बिल्कुल भी आसान नहीं था. क्योंकि टीम ने अपने 6 विकेट भी गंवा दिए थे. टीम के लिए पथुम निसांका ने 68 रनों की दमदार पारी खेली. इसके अलावा वानिंदु हसरगा ने अंत में 9 गेंदों में 20 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई.

