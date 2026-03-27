Guinness Book ने भी मानी Virat Kohli की बादशाहत, IPL 2026 से पहले शेयर किए ये 5 रिकॉर्ड्स

1 . विराट कोहली का पहला रिकॉर्ड

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विराट कोहली ने आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. Guinness Book ने विराट का ये रिकॉर्ड शेयर किया है और साथ ही उनके आंकड़े भी लिखे हैं. विराट ने आईपीएल में 8661 रन बनाए हैं.

