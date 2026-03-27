Guinness Book ने भी मानी Virat Kohli की बादशाहत, IPL 2026 से पहले शेयर किए ये 5 रिकॉर्ड्स

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Mar 27, 2026, 08:43 PM IST
1.विराट कोहली का पहला रिकॉर्ड
विराट कोहली ने आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. Guinness Book ने विराट का ये रिकॉर्ड शेयर किया है और साथ ही उनके आंकड़े भी लिखे हैं. विराट ने आईपीएल में 8661 रन बनाए हैं.
2.विराट कोहली का दूसरा रिकॉर्ड
आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी विराट कोहली के नाम है. Guinness Book ने 2016 में बनाए गए 973 रन वाला रिकॉर्ड शेयर किया है.
3.विराट का तीसरा रिकॉर्ड
आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड भी विराट कोहली के नाम दर्ज है. विराट ने आईपीएल में अब तक 8 शतक लगाए हैं.
4.विराट का चौथा रिकॉर्ड
विराट कोहली ने आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा अर्धशतक भी ठोके हैं. उन्होंने अब तक कुल 63 अर्धशतक लगाए हैं.
5.विराट का पांचवां रिकॉर्ड
विराट कोहली ने आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा कैप पकड़ने का रिकॉर्ड भी बनाया हुआ है. विराट ने अब तक कुल 117 कैच लिए हैं. इन पांचों रिकॉर्ड को Guinness Book ने शेयर किया है.