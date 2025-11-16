Test में 4000 रन और 300 विकेट लेने वाले महान खिलाड़ी, लिस्ट में दो भारतीयों क नाम

5 . अब तक कितने प्लेयर्स ने किया ये कारनामा

5

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 4000 से ज्यादा रन और 300 से ज्यादा विकेट लेने का कारनामा अब तक सिर्फ 4 खिलाड़ी ही कर पाए हैं. अब जडेजा ऐसा करने वाले चौथे प्लेयर बने हैं.

