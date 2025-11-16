Test में 4000 रन और 300 विकेट लेने वाले महान खिलाड़ी, लिस्ट में दो भारतीयों क नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Nov 16, 2025, 08:15 PM IST
1.कपिल देव
भारतीय पूर्व दिग्गज कपिल देव का नाम पहले स्थान पर है. उन्होंने 5248 रन और 434 विकेट अपने नाम किए हैं.
2.इयान बॉथम
इंग्लैंड के इयान बॉथम का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने 5200 रन और 383 विकेट चटकाए हैं.
3.डेनियल विटोरी
न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी डेनियल विटोरी तीसरे पायदान पर हैं. उन्होंने 4531 रन और 362 विकेट अपने नाम किया है.
4.रवींद्र जडेजा
भारतीय स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने 88 मैचों में 4035 रन और 343 विकेट चटका दिया है.
5.अब तक कितने प्लेयर्स ने किया ये कारनामा
टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 4000 से ज्यादा रन और 300 से ज्यादा विकेट लेने का कारनामा अब तक सिर्फ 4 खिलाड़ी ही कर पाए हैं. अब जडेजा ऐसा करने वाले चौथे प्लेयर बने हैं.