क्रिकेट

Test में 4000 रन और 300 विकेट लेने वाले महान खिलाड़ी, लिस्ट में दो भारतीयों क नाम

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक इतिहास रचा है. दरअसल, जडेजा टेस्ट में 4000 रन और 300 विकेट लेने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में शुमार हो गए हैं. आप यहां देख सकते हैं कि अब तक किन प्लेयर्स ये कारनामा किया है.

मोहम्मद साबिर | Nov 16, 2025, 08:15 PM IST

1.कपिल देव

कपिल देव
1

भारतीय पूर्व दिग्गज कपिल देव का नाम पहले स्थान पर है. उन्होंने 5248 रन और 434 विकेट अपने नाम किए हैं. 
 

2.इयान बॉथम

इयान बॉथम
2

इंग्लैंड के इयान बॉथम का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने 5200 रन और 383 विकेट चटकाए हैं.  
 

3.डेनियल विटोरी

डेनियल विटोरी
3

न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी डेनियल विटोरी तीसरे पायदान पर हैं. उन्होंने     4531 रन और 362 विकेट अपने नाम किया है. 
 

4.रवींद्र जडेजा

रवींद्र जडेजा
4

भारतीय स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने 88 मैचों में 4035 रन और 343 विकेट चटका दिया है.
 

5.अब तक कितने प्लेयर्स ने किया ये कारनामा

अब तक कितने प्लेयर्स ने किया ये कारनामा
5

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 4000 से ज्यादा रन और 300 से ज्यादा विकेट लेने का कारनामा अब तक सिर्फ 4 खिलाड़ी ही कर पाए हैं. अब जडेजा ऐसा करने वाले चौथे प्लेयर बने हैं. 
 

