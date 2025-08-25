ITC से लेकर Dream11 तक, BCCI ने अब तक इन कंपनियों से की है स्पॉन्सरशिप डील; यहां देखें पूरी लिस्ट

1 . आईटीसी (1993-2001)

बीसीसीआई और कंपनियों की की स्पॉन्सरशिप का आगाज 1993 में शुरू हुआ था. तब भारत की टॉप कंपनियों में से एक आईटीसी लिमिटेड ने बीसीसीआई के साथ 1993 से 2001 तक डील की थी. तब टीम इंडिया की जर्सी पर ब्रांडों विल्स और आईटीसी होटल्स के नामों को देखा गया था.

