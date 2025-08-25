ITC से लेकर Dream11 तक, BCCI ने अब तक इन कंपनियों से की है स्पॉन्सरशिप डील; यहां देखें पूरी लिस्ट

उपराष्ट्रपति चुनाव में क्यों मुद्दा बन रहा सलवा जुडूम, बी सुदर्शन रेड्डी से इसका क्या है कनेक्शन?
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Aug 25, 2025, 02:02 PM IST
1.आईटीसी (1993-2001)
बीसीसीआई और कंपनियों की की स्पॉन्सरशिप का आगाज 1993 में शुरू हुआ था. तब भारत की टॉप कंपनियों में से एक आईटीसी लिमिटेड ने बीसीसीआई के साथ 1993 से 2001 तक डील की थी. तब टीम इंडिया की जर्सी पर ब्रांडों विल्स और आईटीसी होटल्स के नामों को देखा गया था.
2.सहारा (2002-2013)
सहारा ने टीम इंडिया की जर्सी पर सबसे लंबे समय तक राज किया है. लगभग 11 साल सहारा की बीसीसीआई के साथ डील रही है. 2002 से लेकर 2013 तक सहारा और बीसीसीआई ने डील की थी.
3.स्टार (2014-2017)
इंडिया का मशहूर मीडिया ग्रुप स्टार इंडिया ने भी टीम इंडिया की जर्सी पर राज किया है. हालांकि बीसीसीआई ने स्टार के साथ केवल 3 साल की ही डील हो सकी. साल 2014 से लेकर 2017 तक टीम इंडिया की जर्सी पर स्टार लिखा हुआ करता था.
4.ओप्पो (2017-2019)
भारत में ओप्पो स्मार्टफोन के यूजर्स हर साल बढ़ रहे हैं. ओप्पो ने भी टीम इंडिया की जर्सी पर अपने नाम की छाप छोड़ी है. 2017 से लेकर 2019 तक बीसीसीआई और ओप्पो की स्पॉन्सरशिप डील रही थी.
5.बायजू (2019-2023)
ओप्पो के बाद बीसीसीआई ने बायजू के साथ स्पॉन्सरशिप डील साइन की. बायजू के साथ टीम इंडिया का सफर 2019 से लेकर 2023 तक चला और फिर दोनों के रास्ते अलग हो गए.
6.ड्रीम 11
बायजू के बाद बीसीसीआई ने ड्रीम 11 का हाथ थामा. ये कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का था. लेकिन ऑनलाइन बिल पास होने के बाद बीच में ही ये डील खत्म करनी पड़ी है. बीसीसीआई और ड्रीम 11 का सफर 2023 से लेकर 2025 अगस्त तक ही चल सका.