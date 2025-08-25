Twitter
उपराष्ट्रपति चुनाव में क्यों मुद्दा बन रहा सलवा जुडूम, बी सुदर्शन रेड्डी से इसका क्या है कनेक्शन?

लखनऊ पहुंचे एस्ट्रोनॉट शुभांशु शु्क्ला का डिप्टी CM ने किया स्वागत, CM योगी आदित्यनाथ से भी हुई मुलाकात, मिला 'अनोखा गिफ्ट'

Greater Noida Nikki Murder Case: निक्की मर्डर केस में जेठ और ससुर गिरफ्तार, दहेज हत्या को लेकर खोले कई बड़े राज

पीएम मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री नहीं होगी सार्वजनिक, दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द किया CIC का आदेश

Premanand Ji Maharaj: जगद्गुरु रामभद्राचार्य की प्रेमानंद महाराज को चुनौती, संस्कृत का एक श्लोक बोलकर दिखाएं

पहले सहारा फिर बायजू और अब ड्रीम 11... हर बार टीम इंडिया के स्पॉन्सर का हुआ बुरा हाल, ये है सिर्फ संयोग या अभिशाप

ED की रेड से बचने के लिए दीवार कूद भागे TMC विधायक, खेत में दौड़ते वक्त हुए गिरफ्तार

ICSI Result June 2025: आईसीएसआई ने जारी किया icsi.edu पर सीएस प्रोफेशनल का रिजल्ट, जानें किसने किया टॉप

यूक्रेन के लिए कैसी रहेगी अमेरिका समर्थित सुरक्षा गारंटी, क्या होगा असर?  

ITC से लेकर Dream11 तक, BCCI ने अब तक इन कंपनियों से की है स्पॉन्सरशिप डील; यहां देखें पूरी लिस्ट

क्रिकेट

ITC से लेकर Dream11 तक, BCCI ने अब तक इन कंपनियों से की है स्पॉन्सरशिप डील; यहां देखें पूरी लिस्ट

ऑनलाइन गेमिंग बिल पास होने के बाद ड्रीम 11 को बीसीसीआई के साथ अपनी डील खत्म करनी पड़ी है. इस बीच आज हम आपको बताएंगे कि बीसीसीआई ने टीम इंडिया की जर्सी के लिए अब तक किन कंपनियों का स्पॉन्सर बनाया है. यहां पूरी लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Aug 25, 2025, 02:02 PM IST

1.आईटीसी (1993-2001)

आईटीसी (1993-2001)
1

बीसीसीआई और कंपनियों की की स्पॉन्सरशिप का आगाज 1993 में शुरू हुआ था. तब भारत की टॉप कंपनियों में से एक आईटीसी लिमिटेड ने बीसीसीआई के साथ 1993 से 2001 तक डील की थी. तब टीम इंडिया की जर्सी पर ब्रांडों विल्स और आईटीसी होटल्स के नामों को देखा गया था. 
 

2.सहारा (2002-2013)

सहारा (2002-2013)
2

सहारा ने टीम इंडिया की जर्सी पर सबसे लंबे समय तक राज किया है. लगभग 11 साल सहारा की बीसीसीआई के साथ डील रही है. 2002 से लेकर 2013 तक सहारा और बीसीसीआई ने डील की थी. 
 

3.स्टार (2014-2017)

स्टार (2014-2017)
3

इंडिया का मशहूर मीडिया ग्रुप स्टार इंडिया ने भी टीम इंडिया की जर्सी पर राज किया है. हालांकि बीसीसीआई ने स्टार के साथ केवल 3 साल की ही डील हो सकी. साल 2014 से लेकर 2017 तक टीम इंडिया की जर्सी पर स्टार लिखा हुआ करता था. 
 

4.ओप्पो (2017-2019)

ओप्पो (2017-2019)
4

भारत में ओप्पो स्मार्टफोन के यूजर्स हर साल बढ़ रहे हैं. ओप्पो ने भी टीम इंडिया की जर्सी पर अपने नाम की छाप छोड़ी है. 2017 से लेकर 2019 तक बीसीसीआई और ओप्पो की स्पॉन्सरशिप डील रही थी. 
 

5.बायजू (2019-2023)

बायजू (2019-2023)
5

ओप्पो के बाद बीसीसीआई ने बायजू के साथ स्पॉन्सरशिप डील साइन की. बायजू के साथ टीम इंडिया का सफर 2019 से लेकर 2023 तक चला और फिर दोनों के रास्ते अलग हो गए. 
 

6.ड्रीम 11

ड्रीम 11
6

बायजू के बाद बीसीसीआई ने ड्रीम 11 का हाथ थामा. ये कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का था. लेकिन ऑनलाइन बिल पास होने के बाद बीच में ही ये डील खत्म करनी पड़ी है. बीसीसीआई और ड्रीम 11 का सफर 2023 से लेकर 2025 अगस्त तक ही चल सका. 
 

