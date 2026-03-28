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आकिब नबी से लेकर प्रशांत वीर तक, IPL 2026 में ये 5 अनकैप्ड खिलाड़ी बन सकते हैं स्टार

आईपीएल 2026 की शुरुआत आज यानी 28 मार्च से आरसीबी और एसआरएच के बीच मुकाबले से होने वाली है. लेकिन इससे पहले हम आपको बताएंगे कि आईपीएल 2026 में कौनसे अनकैप्ड प्लेयर स्टार बन सकते हैं. आप यहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Mar 28, 2026, 05:39 PM IST

1.आकिब नबी

आकिब नबी
1

जम्मू के आकिब नबी को दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा है. आकिब आईपीएल 2026 में दिल्ली की जर्सी में नजर आ सकते हैं. इस बार आकिब तगड़ा प्रदर्शन करते हुए स्टार बन सकते हैं. 
 

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2.प्रशांत वीर

प्रशांत वीर
2

आईपीएल 2026 में प्रशांत वीर को चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा है. रवींद्र जडेजा को सीएसके ने निकाल दिया है और प्रशांत वीर उनकी जगह लेंगे. ऐसे में वो बॉलिंग और बैटिंग दोनों से विस्फोटक प्रदर्शन कर सकते हैं. 
 

3.अशोक शर्मा

अशोक शर्मा
3

गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2026 में अशोक शर्मा को खरीदा है. तेज गेंदबाज इस आईपीएल स्टार बन सकते हैं. इससे पहले वो राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा थे, लेकिन खेलने का मौका नहीं मिल सका था. 
 

4.नमन तिवारी

नमन तिवारी
4

लखनऊ सुपर जांयट्स ने आईपीएल 2026 में नमन तिवारी को खरीदा है. 2024 अंडर-19 वर्ल्ड कप खेला हुआ है. यूपी टी20 लीग में भी नमन ने दमदार प्रदर्शन किया था. ऐसे में अब नमन इस आईपीएल स्टार बन सकते हैं. 
 

TRENDING NOW

5.रवि सिंह

रवि सिंह
5

राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2026 से पहले रवि सिंह को अपनी टीम में शामिल किया था. 24 साल के इस खिलाड़ी ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से लोगों का ध्यान खींचा था. ऐसे में वो अपने विस्फोटक स्ट्राइक रेट से स्टार बन सकते हैं. 
 

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