आकिब नबी से लेकर प्रशांत वीर तक, IPL 2026 में ये 5 अनकैप्ड खिलाड़ी बन सकते हैं स्टार

5 . रवि सिंह

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राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2026 से पहले रवि सिंह को अपनी टीम में शामिल किया था. 24 साल के इस खिलाड़ी ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से लोगों का ध्यान खींचा था. ऐसे में वो अपने विस्फोटक स्ट्राइक रेट से स्टार बन सकते हैं.

