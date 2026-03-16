इन 5 विदेशी क्रिकेटरों ने भारतीय से की है शादी, लिस्ट में दो पाकिस्तानी खिलाड़ियों का नाम

1 . ग्लेन मैक्सवेल

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ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने साल 2022 में भारतीय मूल की लड़की विनी रमन से शादी रचाई है. दोनों ने अपने-अपने धर्म से दो बार शादी भी की हुई है.

