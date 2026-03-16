इन 5 विदेशी क्रिकेटरों ने भारतीय से की है शादी, लिस्ट में दो पाकिस्तानी खिलाड़ियों का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Mar 16, 2026, 04:56 PM IST
1.ग्लेन मैक्सवेल
ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने साल 2022 में भारतीय मूल की लड़की विनी रमन से शादी रचाई है. दोनों ने अपने-अपने धर्म से दो बार शादी भी की हुई है.
2.शॉन टेट
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व घातक गेंदबाज शॉन टेट की वाइफ भी इंडियन है. उन्होंने भारतीय मूल की मासूम सिंघा से शादी की हुई है.
3.हसन अली
पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली ने 2019 में भारतीय मूल की सामिया आरजू से शादी रचाई हुई है. शामिया भारत के हरियाणा की रहने वाली हैं.
4.शोएब मलिक
पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक ने 2010 में भारत की टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा से शादी की थी. हालांकि अब दोनों का तलाक हो चुका है.
5.मुथैया मुरलीधरन
श्रीलंका के पूर्व दिग्गज मुथैया मुरलीधरन ने 2005 में भारतीय लड़की मधिमलार से शादी की थी.