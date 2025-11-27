क्रिकेट
रईश खान | Nov 27, 2025, 07:16 PM IST
1.यूपी वारियर्स ने चला RTM का दांव
WPL ऑक्शन के दौरान दीप्ति शर्मा पर यूपी वारियर्स (UP Warriorz) पर बड़ा दांव लगाया और राइट टू मैच (RTM) के तहत 3.2 करोड़ रुपये में रिटेन कर लिया. वह WPL इतिहास की दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी बन गई हैं.
2.₹50 लाख से शुरू हुई बोली
WPL 2026 नीलामी में दीप्ति शर्मा की बोली INR 50 लाख से शुरू हुई थी. दिल्ली कैपिटल्स ने शुरुआती ऑफर दे दिया, लेकिन यूपी वॉरियर्स ने RTM का दांव खेला. जिसके बाद दिल्ली से पूछा गया कि आप दीप्ति को कितने रुपये में खरीद सकते हैं. दिल्ली ने कह दिया 3.20 करोड़ रुपये तक.
3.दीप्ति शर्मा को यूपी वॉरियर्स ने किया रिटेन
ऐसे में यूपी वॉरियर्स ने आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर 3.20 करोड़ में ही वापस अपनी टीम में ले लिया. दीप्ति शर्मा से पहले सबसे महंगी खिलाड़ी का तगमा स्मृति मंधाना के नाम है, जिन्हें WPL 2023 में रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 3.40 करोड़ रुपये में खरीदा था. वह इस टूर्मामेंट इतिहास की सबसे महंगी खिलाड़ी हैं.
4.Deepti Sharma Net Worth: दीप्ति शर्मा की कुल संपत्ति
दीप्ति शर्मा को WPL 2023 ऑक्शन में 2.6 करोड़ रुपये में खरीदा गया था. उन्हें यूपी वॉरियर्स ने अपनी टीम में शामिल किया था. वहीं, उनकी नेटवर्थ की बात करें तो अलग-अलग स्रोतों से जानकारी मिलती है. उनके पास 7 से 8 करोड़ के बीच संपत्ति बताई जाती है.
5.दीप्ति शर्मा की कहां से होती है कमाई
दीप्ति शर्मा की संपत्ति के मुख्य स्रोत BCCI अनुबंध, WPL वेतन, ब्रांड एंडोर्समेंट और विज्ञापन हैं. उनकी संपत्ति में हर साल वृद्धि हो रही है. साथ ही उनकी ब्रांड वैल्यू भी बढ़ रही है.