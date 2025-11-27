FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्या है Silent Burnout? जानिए क्यों ऑफिस कर्मचारियों में बढ़ रही ये समस्या

'₹10 के बिस्कुट' से फेमस होने वाले यूट्यूबर शादाब जकाती गिरफ्तार, छोटी बच्ची के साथ बनाया था वीडियो

WPL 2026 ऑक्शन के बीच Anaya Bangar ने बरपाया कहर, मैदान पर लगाए खूब चौके-छक्के; देखें Video

WPL की सबसे अमीर टीमें, जानिए किस फ्रेंचाइजी के पास है सबसे ज्यादा संपत्ति? टॉप पर नहीं है MI

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को मिलता है ग्रीन फ्लैग का टैग, पार्टनर पर खूब लुटाते हैं प्यार

WPL 2026 Auction में इत‍िहास रचने वाली दीप्ति शर्मा की पिछले साल कितनी थी सैलरी? जानें उनकी नेटवर्थ

क्रिकेट

WPL 2026 Auction में इत‍िहास रचने वाली दीप्ति शर्मा की पिछले साल कितनी थी सैलरी? जानें उनकी नेटवर्थ

WPL 2026 Auction: विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के लिए गुरुवार को नई दिल्ली में ऑक्शन हुआ. जिसमें टीम इंडिया की स्टार ऑलराउंडर और ICC वनडे वर्ल्ड कप 2025 की 'प्लेटर ऑप द सीरीज' दीप्ति शर्मा ने नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल हुआ. वह WPL इतिहास की दूसरे सबसे महंगी खिलाड़ी बन गई हैं.

रईश खान | Nov 27, 2025, 07:16 PM IST

1.यूपी वारियर्स ने चला RTM का दांव

यूपी वारियर्स ने चला RTM का दांव
1

WPL ऑक्शन के दौरान दीप्ति शर्मा पर यूपी वारियर्स (UP Warriorz) पर बड़ा दांव लगाया और राइट टू मैच (RTM) के तहत 3.2 करोड़ रुपये में रिटेन कर लिया. वह WPL इतिहास की दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी बन गई हैं.

2.₹50 लाख से शुरू हुई बोली

₹50 लाख से शुरू हुई बोली
2

WPL 2026 नीलामी में दीप्ति शर्मा की बोली INR 50 लाख से शुरू हुई थी. दिल्ली कैपिटल्स ने शुरुआती ऑफर दे दिया, लेकिन यूपी वॉरियर्स ने RTM का दांव खेला. जिसके बाद दिल्ली से पूछा गया कि आप दीप्ति को कितने रुपये में खरीद सकते हैं. दिल्ली ने कह दिया 3.20 करोड़ रुपये तक.

3.दीप्ति शर्मा को यूपी वॉरियर्स ने किया रिटेन

दीप्ति शर्मा को यूपी वॉरियर्स ने किया रिटेन
3

ऐसे में यूपी वॉरियर्स ने आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर 3.20 करोड़ में ही वापस अपनी टीम में ले लिया. दीप्ति शर्मा से पहले सबसे महंगी खिलाड़ी का तगमा स्मृति मंधाना के नाम है, जिन्हें WPL 2023 में रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 3.40 करोड़ रुपये में खरीदा था. वह इस टूर्मामेंट इतिहास की सबसे महंगी खिलाड़ी हैं.

4.Deepti Sharma Net Worth: दीप्ति शर्मा की कुल संपत्ति

Deepti Sharma Net Worth: दीप्ति शर्मा की कुल संपत्ति
4

दीप्ति शर्मा को WPL 2023 ऑक्शन में 2.6 करोड़ रुपये में खरीदा गया था. उन्हें यूपी वॉरियर्स ने अपनी टीम में शामिल किया था. वहीं, उनकी नेटवर्थ की बात करें तो अलग-अलग स्रोतों से जानकारी मिलती है. उनके पास 7 से 8 करोड़ के बीच संपत्ति बताई जाती है.

    5.दीप्ति शर्मा की कहां से होती है कमाई

    दीप्ति शर्मा की कहां से होती है कमाई
    5

    दीप्ति शर्मा की संपत्ति के मुख्य स्रोत BCCI अनुबंध, WPL वेतन, ब्रांड एंडोर्समेंट और विज्ञापन हैं. उनकी संपत्ति में हर साल वृद्धि हो रही है. साथ ही उनकी ब्रांड वैल्यू भी बढ़ रही है.

