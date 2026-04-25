KL Rahul Century: केएल राहुल ने 152 रनों की पारी खेलकर लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, ऐसा करने वाले बने पहले भारतीय

4 . आईपीएल में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर

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आईपीएल के इतिहास में केएल राहुल पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने 150 प्लस स्कोर किया है. इससे पहले कोई भी भारतीय बल्लेबाज ऐसा नहीं कर सका है. अभिषेक शर्मा ने 141 रन बनाए थे और वो दूसरे भारतीय हैं.

175* - क्रिस गेल (आरसीबी) बनाम पीडब्ल्यूआई, बेंगलुरु, 2013

158* - ब्रेंडन मैकुलम (केकेआर) बनाम आरसीबी, बेंगलुरु, 2008

152* - केएल राहुल (डीसी) बनाम पीबीकेएस, दिल्ली, 2026

141 - अभिषेक शर्मा (एसआरएच) बनाम पीबीकेएस, हैदराबाद, 2025

140* - क्विंटन डी कॉक (एलएसजी) बनाम केकेआर, मुंबई डीवाईपी, 2022

