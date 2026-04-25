KL Rahul Century: केएल राहुल ने 152 रनों की पारी खेलकर लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, ऐसा करने वाले बने पहले भारतीय

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Apr 25, 2026, 05:34 PM IST
1.केएल राहुल ने खेली 152 रनों की पारी
पंजाब किंग्स के खिलाफ केएल राहुल ने सिर्फ 67 गेंदों में 9 छक्के और 16 चौकों की मदद से नाबाद 152 रनों की पारी खेली है. इसके साथ ही आईपीएल में सबसे बड़ा स्कोर करने वाले तीसरे बल्लेबाज भी बन गए हैं. क्रिस गेल 175 और ब्रेंडन मैकुलम ने 158 रनों का विशाल स्कोर किया हुआ है और अब राहुल तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं. इतना ही नहीं, राहुल पहले भारतीय बल्लेबाज हैं, जिन्होंने आईपीएल में 150 प्लस स्कोर किया है.
2.आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक
8-विराट कोहली
7 - जोस बटलर
6 - क्रिस गेल
6- केएल राहुल
5 - संजू सैमसन
3.DC vs PBKS मैच में सबसे बड़ी पार्टनरशिप (कोई भी विकेट के लिए)
146 - वीरेंद्र सहवाग और डेविड वार्नर, दिल्ली, 2011
114* - केएल राहुल और नितीश राणा, दिल्ली, 2026
106 - मयंक अग्रवाल और युवराज सिंह, पुणे, 2015
106 - मयंक अग्रवाल और श्रेयस अय्यर, दिल्ली, 2015
4.आईपीएल में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर
आईपीएल के इतिहास में केएल राहुल पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने 150 प्लस स्कोर किया है. इससे पहले कोई भी भारतीय बल्लेबाज ऐसा नहीं कर सका है. अभिषेक शर्मा ने 141 रन बनाए थे और वो दूसरे भारतीय हैं.
175* - क्रिस गेल (आरसीबी) बनाम पीडब्ल्यूआई, बेंगलुरु, 2013
158* - ब्रेंडन मैकुलम (केकेआर) बनाम आरसीबी, बेंगलुरु, 2008
152* - केएल राहुल (डीसी) बनाम पीबीकेएस, दिल्ली, 2026
141 - अभिषेक शर्मा (एसआरएच) बनाम पीबीकेएस, हैदराबाद, 2025
140* - क्विंटन डी कॉक (एलएसजी) बनाम केकेआर, मुंबई डीवाईपी, 2022
5.आईपीएल में सबसे ज्यादा रन
8989 - विराट कोहली
7183 - रोहित शर्मा
6769 - शिखर धवन
6565 - डेविड वार्नर
5579 - केएल राहुल
5528 - सुरेश रैना
5439 - एमएस धोनी