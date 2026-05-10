IPL इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज, देखें किस स्थान पर पहुंचे उर्विल पटेल

1 . यशस्वी जायसवाल

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राजस्थान रॉयल्स के स्टार ओपनर यशस्वी जायसवाल का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर है. जायसवाल ने केकेआर के खिलाफ 2023 में सिर्फ 13 गेंदों में अर्धशतक बनाया था.

