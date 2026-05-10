IPL इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज, देखें किस स्थान पर पहुंचे उर्विल पटेल

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | May 10, 2026, 06:53 PM IST
1.यशस्वी जायसवाल
राजस्थान रॉयल्स के स्टार ओपनर यशस्वी जायसवाल का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर है. जायसवाल ने केकेआर के खिलाफ 2023 में सिर्फ 13 गेंदों में अर्धशतक बनाया था.
2.उर्विल पटेल
चेन्नई सुपर किंग्स के उर्विल पटेल ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 2026 में 13 गेंदों में ही फिफ्टी लगाई है.
3.केएल राहुल
पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए केएल राहुल ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 2018 में 14 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया था.
4.पैट कमिंस
कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए पैट कमिंस ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 2022 में सिर्फ 14 गेंदों में पचासा बना दिया था.
5.रोमारियो शेफर्ड
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के रोमारियो शेफर्ड ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 2025 में 14 गेंदों में ही अर्धशतक लगायाथा.