CSK Retain and Release List: आईपीएल 2026 से पहले सीएसके ने 9 प्लेयर्स को किया रिलीज, यहां देखें खिलाड़ियों की रिटेन लिस्ट

2 . सीएसके रिटेन लिस्ट

2

एमएस धोनी, ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन (ट्रेड), शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस, आयुष म्हात्रे, उर्विल पटेल, शिवम दुबे, रामकृष्ण घोष, जेमी ओवर्टन, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, नाथन एलिस, श्रेयस गोपाल, मुकेश चौधरी और गुरजपनीत सिंह.

