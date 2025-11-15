CSK Retain and Release List: आईपीएल 2026 से पहले सीएसके ने 9 प्लेयर्स को किया रिलीज, यहां देखें खिलाड़ियों की रिटेन लिस्ट

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Nov 15, 2025, 06:38 PM IST
1.सीएसके ने संजू सैमसन को किया ट्रेड
सीएसके ने संजू सैमसन को राजस्थान रॉयल्स से रवींद्र जडेजा के बदले ट्रेड कर दिया है. अब सैमसन सीएसके के लिए और जड्डू आरआर के लिए खेलते हुए नजर आएंगे.
2.सीएसके रिटेन लिस्ट
एमएस धोनी, ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन (ट्रेड), शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस, आयुष म्हात्रे, उर्विल पटेल, शिवम दुबे, रामकृष्ण घोष, जेमी ओवर्टन, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, नाथन एलिस, श्रेयस गोपाल, मुकेश चौधरी और गुरजपनीत सिंह.
3.सीएसके रिलीज लिस्ट
मथीशा पथिराना, रचिन रवींद्र, आंद्रे सिद्दार्थ, राहुल त्रिपाठी, वंश बेदी, दीपक हुडा, शेख राशिद, विजय शंकर और कमलेश नागरकोटी.
4.रिटेन लिस्ट में कितने विदेशी और भारतीय?
सीएसके ने रिटेन लिस्ट में सिर्फ 3 विदेशी खिलाड़ियों को रिटेन किया और कुल 14 भारतीय रिटेन हुए हैं.
5.रिलीज लिस्ट में कितने विदेशी और भारतीय?
सीएसके ने कुल 2 विदेशी प्लेयर्स रिलीज किया है और 7 भारतीयों का बाहर का रास्ता दिखाया है.