क्रिकेट

CSK Release and Retain List: आईपीएल 2026 के लिए सीएसके इन प्लेयर्स को कर सकती है रिलीज, यहां देखें रिटेन लिस्ट

इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन के लिए बीसीसीआई रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करने के लिए 15 नवंबर आखिरी तारीख रखी है. ऐसे में सीएसके इन प्लेयर्स को बाहर का रास्ता दिखा सकती है, जबकि इन प्लेयर्स को रिटेन कर सकती है. यहां रिटेन और रिलीज लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Nov 13, 2025, 06:27 PM IST

1.एमएस धोनी-ऋतुराज गायकवाड़

एमएस धोनी-ऋतुराज गायकवाड़
1

चेन्नई सुपर किंग्स एमएस धोनी और ऋतुराज गायकवाड़ को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहेगी. ऐसे में ये दोनों खिलाड़ी रिटेन हो सकते हैं. 
 

2.रवींद्र जडेजा

रवींद्र जडेजा
2

सीएसके रवींद्र जडेजा को सीएसके ने आरआर से ट्रेड कर लिया है. आईपीएल 2025 में जडेजा आरआर का हिस्सा होंगे. जबकि संजू सैमसन सीएसके लिए खेलते हुए नजर आएंगे. 
 

3.आर अश्विन

आर अश्विन
3

सीएसके की टीम आर अश्विन को आईपीएल 2026 से पहले रिलीज कर सकती है. क्योंकि अश्विन ने पिछले सीजन ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था. 
 

4.इन प्लेयर्स को रिटेन कर सकती है सीएसके

इन प्लेयर्स को रिटेन कर सकती है सीएसके
4

एमएस धोनी, रुतुराज गायकवाड़, आंद्रे सिद्धार्थ, आयुष म्हात्रे, शैक राशिद, डेवॉल्ड ब्रेविस, रामकृष्ण घोष, सैम करन, शिवम दुबे, उर्विल पटेल, अंशुल कांबोज, खलील अहमद, मथीशा पथिराना, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, नूर अहमद और श्रेयस गोपाल.
 

5.इन प्लेयर्स को रिलीज कर सकती है सीएसके

इन प्लेयर्स को रिलीज कर सकती है सीएसके
5

रवींद्र जडेजा, सैम करन, डेवोन कॉनवे, राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, दीपक हुडा, उर्विल पटेल, जेमी ओवरटन, कमलेश नागरकोटी, वंश बेदी, आरके घोष और आर अश्विन.
 

