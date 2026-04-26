IPL सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप करने वाली जोड़ियां, लिस्ट में दो बार इस भारतीय जोड़ी का नाम

1 . केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक

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आईपीएल 2022 में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हुए केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक ने केकेआर के खिलाफ 210 रनों की नाबाद ओपनिंग साझेदारी की थी.

