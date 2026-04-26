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IPL सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप करने वाली जोड़ियां, लिस्ट में दो बार इस भारतीय जोड़ी का नाम

आईपीएल के इतिहास में ऐसी कई जोड़ियां हैं, जिन्हें आउट करना काफी मुश्किल होता था. आईपीएल में ओपनिंग जोड़ियां ने काफी लंबी पार्टनरशिप भी निभाई है. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि आईपीएल में सबसे लंबी ओपनिंग साझेदारी किन जोड़ियों के बीच हुई है.

मोहम्मद साबिर | Apr 26, 2026, 07:19 PM IST

1.केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक

केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक
1

आईपीएल 2022 में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हुए केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक ने केकेआर के खिलाफ 210 रनों की नाबाद ओपनिंग साझेदारी की थी. 
 

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2.साई सुदर्शन और शुभमन गिल

साई सुदर्शन और शुभमन गिल
2

आईपीएल 2024 में गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने 210 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप की थी. 
 

3.शुभमन गिल और साई सुदर्शन

शुभमन गिल और साई सुदर्शन
3

आईपीएल 2025 में शुभमन गिल और साई सुदर्शन की जोड़ी ने 205 रनों की नाबाद ओपनिंग पार्टनरशिप का रिकॉर्ड बनाया है. 
 

4.डेविड वॉर्नर और जॉनी बेयरस्टो

डेविड वॉर्नर और जॉनी बेयरस्टो
4

आईपीएल 2019 में हैदराबाद के लिए खेलते हुए डेविड वॉर्नर और जॉनी बेयरस्टो ने 185 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप निभाई थी. 
 

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5.क्रिस लिन और गौतम गंभीर

क्रिस लिन और गौतम गंभीर
5

कोलकाता के लिए खेलते हुए क्रिस लिन और गौतम गंभीर ने आईपीएल 2017 में गुजरात लॉयंस के खिलाफ 184 रनों की नाबाद ओपनिंग पार्टनरशिप की थी. 
 

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