Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले गेंदबाज, लिस्ट में तीन भारतीयों का नाम

1 . वसीम अकरम

1

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने टेस्ट में कुल 3 शतक ठोके हैं.

