FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Ishan kishan Century: ईशान किशन ने 42 गेंदों में पहला शतक जड़कर रचा इतिहास, लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

Ishan kishan Century: ईशान किशन ने 42 गेंदों में पहला शतक जड़कर रचा इतिहास, लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

IND u19 vs PAK u19 Pitch Report: बल्लेबाज करेंगे रनों की बारिश या गेंदबाज बरपाएंगे कहर? जानिए कैसी है बुलावायो की पिच

IND u19 vs PAK u19 Pitch Report: बल्लेबाज करेंगे रनों की बारिश या गेंदबाज बरपाएंगे कहर? जानिए कैसी है बुलावायो की पिच

सुनेत्रा पवार ने ली डिप्टी सीएम पद की शपथ, बनीं महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री

सुनेत्रा पवार ने ली डिप्टी सीएम पद की शपथ, बनीं महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले गेंदबाज, लिस्ट में तीन भारतीयों का नाम

Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले गेंदबाज, लिस्ट में तीन भारतीयों का नाम

Exercises: इस उम्र में बिना रुके कर लेते हैं ये 4 मॉर्निंग एक्सरसाइज़? समझिए आपकी एंड्योरेंस है टॉप-क्लास!

Exercises: इस उम्र में बिना रुके कर लेते हैं ये 4 मॉर्निंग एक्सरसाइज़? समझिए आपकी एंड्योरेंस है टॉप-क्लास!

Refined Personality: सस्ता नहीं, क्वालिटी चुनते हैं आप? साइकोलॉजी बताती है ऐसे लोगों में होते हैं ये 5 खास गुण

Refined Personality: सस्ता नहीं, क्वालिटी चुनते हैं आप? साइकोलॉजी बताती है ऐसे लोगों में होते हैं ये 5 खास गुण

HomePhotos

क्रिकेट

Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले गेंदबाज, लिस्ट में तीन भारतीयों का नाम

टेस्ट क्रिकेट में कई बल्लेबाजों ने खूब शतक बनाए हैं. लेकिन आज हम आपको ऐसे गेंदबाजों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं. टेस्ट इतिहास में अब तक सिर्फ 9 गेंदबाज हैं, जिन्होंने शतकीय पारी खेली है. आप यहां पूरी लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Jan 31, 2026, 07:29 PM IST

1.वसीम अकरम

वसीम अकरम
1

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने टेस्ट में कुल 3 शतक ठोके हैं. 
 

Advertisement

2.हरभजन सिंह

हरभजन सिंह
2

पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने टेस्ट क्रिकेट के करियर में दो शतकीय पारी खेली हैं. 
 

3.स्टुअर्ट ब्रॉड

स्टुअर्ट ब्रॉड
3

इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने टेस्ट करियर में एक शतक लगाया हुआ है. 
 

4.सकलैन मुश्ताक

सकलैन मुश्ताक
4

पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर सकलैन मुश्ताक ने अपने टेस्ट करियर में एक शतक लगाया था.
 

TRENDING NOW

5.अनिल कुंबले

अनिल कुंबले
5

पूर्व भारतीय स्पिनर अनिल कुंबले ने अपने टेस्ट करियर में एक शतक बनाया था. 
 

6.मिचेल जॉनसन

मिचेल जॉनसन
6

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज मिचेल जॉनसन ने अपने टेस्ट करियर में एक शतक लगाया था. 
 

7.जेसन ग्लेप्सी

जेसन ग्लेप्सी
7

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज जेसन ग्लेप्सी ने अपने टेस्ट करियर में एक शतक बनाया था. 
 

8.चामिंडा वास

चामिंडा वास
8

पूर्व श्रीलंकाई गेंदबाज चामिंडा वास ने अपने टेस्ट करियर में एक शतक बनाया था. 
 

9.अजीत अगरकर

अजीत अगरकर
9

पूर्व भारतीय गेंदबाज अजीत अगरकर ने अपने टेस्ट करियर में एक शतक लगाया था और लिस्ट में आखिरी स्थान पर हैं. 
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले गेंदबाज, लिस्ट में तीन भारतीयों का नाम
Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले गेंदबाज, लिस्ट में तीन भारतीयों का नाम
Exercises: इस उम्र में बिना रुके कर लेते हैं ये 4 मॉर्निंग एक्सरसाइज़? समझिए आपकी एंड्योरेंस है टॉप-क्लास!
Exercises: इस उम्र में बिना रुके कर लेते हैं ये 4 मॉर्निंग एक्सरसाइज़? समझिए आपकी एंड्योरेंस है टॉप-क्लास!
Refined Personality: सस्ता नहीं, क्वालिटी चुनते हैं आप? साइकोलॉजी बताती है ऐसे लोगों में होते हैं ये 5 खास गुण
Refined Personality: सस्ता नहीं, क्वालिटी चुनते हैं आप? साइकोलॉजी बताती है ऐसे लोगों में होते हैं ये 5 खास गुण
IND vs PAK Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-पाकिस्तान का 'करो या मरो मुकाबला'? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
IND vs PAK Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-पाकिस्तान का 'करो या मरो मुकाबला'? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
Budget 2026: कब, कहां और कैसे देखें लाइव केंद्रीय बजट? एक क्लिक में पाएं पूरी जानकारी
Budget 2026: कब, कहां और कैसे देखें लाइव केंद्रीय बजट? एक क्लिक में पाएं पूरी जानकारी
MORE
Advertisement
धर्म
Surya Rahu Yuti 2026: सूर्य और राहु के ग्रहण योग से बढ़ेगी इन 3 राशियों के जातकों की मुश्किलें, फूंक फूंक कर रखें कदम
सूर्य और राहु के ग्रहण योग से बढ़ेगी इन 3 राशियों के जातकों की मुश्किलें, फूंक फूंक कर रखें कदम
Siddha Yog: इन 3 योग में की गई काम की शुरुआत में मिलती है सफलता, जानिए ज्योतिष में क्यों माना गया हैं इन्हें सबसे शुभ
इन 3 योग में की गई काम की शुरुआत में मिलती है सफलता, जानिए ज्योतिष में क्यों माना गया हैं इन्हें सबसे शुभ
Maha Shivratri Upay: महाशिवरात्रि के दिन जरूर करें ये खास उपाय, मिलेगी मानसिक शांति, रोग-दोष होगा दूर!
Maha Shivratri Upay: महाशिवरात्रि के दिन जरूर करें ये खास उपाय, मिलेगी मानसिक शांति, रोग-दोष होगा दूर!
Numerology: शॉर्टकट नहीं, मेहनत से मिलेगी सफलता! मूलांक 4 वाले गांठ बांध लें ये 5 बातें
Numerology: शॉर्टकट नहीं, मेहनत से मिलेगी सफलता! मूलांक 4 वाले गांठ बांध लें ये 5 बातें
Today Horoscope 30 January: सिंह और तुला वालों के बनेंगे काम, जानें आज सभी 12 राशियों का भाग्यफल
सिंह और तुला वालों के बनेंगे सभी काम, जानें आज सभी 12 राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement