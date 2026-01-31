Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले गेंदबाज, लिस्ट में तीन भारतीयों का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Jan 31, 2026, 07:29 PM IST
1.वसीम अकरम
पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने टेस्ट में कुल 3 शतक ठोके हैं.
2.हरभजन सिंह
पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने टेस्ट क्रिकेट के करियर में दो शतकीय पारी खेली हैं.
3.स्टुअर्ट ब्रॉड
इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने टेस्ट करियर में एक शतक लगाया हुआ है.
4.सकलैन मुश्ताक
पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर सकलैन मुश्ताक ने अपने टेस्ट करियर में एक शतक लगाया था.
5.अनिल कुंबले
पूर्व भारतीय स्पिनर अनिल कुंबले ने अपने टेस्ट करियर में एक शतक बनाया था.
6.मिचेल जॉनसन
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज मिचेल जॉनसन ने अपने टेस्ट करियर में एक शतक लगाया था.
7.जेसन ग्लेप्सी
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज जेसन ग्लेप्सी ने अपने टेस्ट करियर में एक शतक बनाया था.
8.चामिंडा वास
पूर्व श्रीलंकाई गेंदबाज चामिंडा वास ने अपने टेस्ट करियर में एक शतक बनाया था.
9.अजीत अगरकर
पूर्व भारतीय गेंदबाज अजीत अगरकर ने अपने टेस्ट करियर में एक शतक लगाया था और लिस्ट में आखिरी स्थान पर हैं.