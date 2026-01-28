Cricketers on Ajit Pawar Death: डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत पर शोक में डूबे क्रिकेटर्स, जानें किसने क्या कहा

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Jan 28, 2026, 03:35 PM IST
1.कब और कैसे हुआ अजित पवार का निधन?
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवान का बुधवार सुबह करीब 8 बजकर 45 मिनट पर प्लेन क्रैश हो गया. प्लेन बारामती में लैंडिंग के दौरान क्रैश हुआ, जिसमें डिप्टी सीएम अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई. इस दुखद खबर के बाद पूरे भारत नें शोक की लहर है.
2.सचिन तेंदुलकर ने इस तरह जताया शोक
सचिन तेंदुलकर ने एक्स पर पोस्ट पर लिखा, "अजित पवार जी के असामयिक निधन के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ. महाराष्ट्र ने एक समर्पित नेता खो दिया है, जिन्होंने पूरे राज्य में लोगों के लिए काम किया. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे. उनके परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना. ओम शांति."
3.मोहम्मद अजहरुद्दीन का भी सामने आया रिएक्शन
पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने एक्स पर पोस्ट पर लिखा, "अजित पवार के विमान दुर्घटना की खबर से गहराई से हिल गया. मैं उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं. उनकी आत्मा को शाश्वत शांति मिले और उनके परिवार को इस गहन क्षति को सहन करने की शक्ति और साहस मिले."
4.अजिंक्य रहाणे ने जाहिर किया दुख
भारतीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे ने कहा, "महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार दादा के दुखद निधन से दुखी हूं. मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं."
5.यूसुफ पठान ने भी कही ये बात
भारत के पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने कहा, "दुखद विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के माननीय उपमुख्यमंत्री अजित पवार के असामयिक निधन से गहरा दुख हुआ. वो एक समर्पित नेता थे, जिन्होंने पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ राज्य की सेवा की. सार्वजनिक सेवा और राज्य के विकास में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा. गहरे दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके परिवार, अनुयायियों और राज्य के लोगों के साथ हैं. दिवंगत आत्मा को शाश्वत शांति मिले। इस दुर्घटना की उचित जांच होनी चाहिए."