Cricketers on Ajit Pawar Death: डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत पर शोक में डूबे क्रिकेटर्स, जानें किसने क्या कहा

5 . यूसुफ पठान ने भी कही ये बात

भारत के पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने कहा, "दुखद विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के माननीय उपमुख्यमंत्री अजित पवार के असामयिक निधन से गहरा दुख हुआ. वो एक समर्पित नेता थे, जिन्होंने पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ राज्य की सेवा की. सार्वजनिक सेवा और राज्य के विकास में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा. गहरे दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके परिवार, अनुयायियों और राज्य के लोगों के साथ हैं. दिवंगत आत्मा को शाश्वत शांति मिले। इस दुर्घटना की उचित जांच होनी चाहिए."

