साल 2026 में शादी करने वाले क्रिकेटर्स, एक ने गुपचुप लिए 7 फेरे

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Mar 16, 2026, 04:30 PM IST
1.शिखर धवन
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेट शिखर धवन ने अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से 21 फरवरी 2026 को दिल्ली में शादी की है.
2.अर्जुन तेंदुलकर
सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने भी इसी साल शादी कर ली है. उन्होंने 5 मार्च 2026 को सानिया चंडोक के साथ द सेंट रेजिस होटल में शादी की.
3.कुलदीप यादव
भारतीय चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव ने 14 मार्च 2026 को मसूरी में वंशिका चड्ढा से शादी रचा ली है.
4.यश दयाल
भारतीय तेज गेंदबाज यश दयाल ने भी शादी कर ली है. रिपोर्ट्स के अनुसार, दयाल ने 4 फरवरी 2026 को श्वेता पुंडीर के साथ उत्तर प्रदेश के नोएडा में निदी समारोह में शादी की है.
5.अब तक कुल इतने क्रिकेटर्स ने रचाई है शादी
आपको बता दें कि अब तक कुल 4 भारतीयों ने 2026 में शादी की है. हालांकि पृथ्वी शॉ ने इस साल मंगनी की थी. लेकिन फिलहाल अब तक सिर्फ 4 क्रिकेटर शादी के बंधन में बंधे हैं.