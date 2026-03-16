साल 2026 में शादी करने वाले क्रिकेटर्स, एक ने गुपचुप लिए 7 फेरे

5 . अब तक कुल इतने क्रिकेटर्स ने रचाई है शादी

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आपको बता दें कि अब तक कुल 4 भारतीयों ने 2026 में शादी की है. हालांकि पृथ्वी शॉ ने इस साल मंगनी की थी. लेकिन फिलहाल अब तक सिर्फ 4 क्रिकेटर शादी के बंधन में बंधे हैं.

