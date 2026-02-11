पाकिस्तान के इन 4 गेंदबाजों के बॉलिंग एक्शन पर उठ चुके हैं सवाल, एक पर लग गया था बैन

1 . शोएब अख्तर

दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों दी जब भी बात होगी, उसमें पाकिस्तान के शोएब अख्तर का नाम जरूर लिया जाएगा. लेकिन क्या आपको पता है कि अख्तर की बॉलिंग एक्शन पर सवाल खड़े हो चुके हैं. उनकी गेंजबाजी एक्शन पर आरोप लगे थे, जिसके बाद जांच हुई और उन्हें अपना एक्शन चेंज करना पड़ा था. लेकिन उनकी रफ्तार कम नहीं हुई.

