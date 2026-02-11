पाकिस्तान के इन 4 गेंदबाजों के बॉलिंग एक्शन पर उठ चुके हैं सवाल, एक पर लग गया था बैन

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Feb 11, 2026, 07:36 PM IST
1.शोएब अख्तर
दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों दी जब भी बात होगी, उसमें पाकिस्तान के शोएब अख्तर का नाम जरूर लिया जाएगा. लेकिन क्या आपको पता है कि अख्तर की बॉलिंग एक्शन पर सवाल खड़े हो चुके हैं. उनकी गेंजबाजी एक्शन पर आरोप लगे थे, जिसके बाद जांच हुई और उन्हें अपना एक्शन चेंज करना पड़ा था. लेकिन उनकी रफ्तार कम नहीं हुई.
2.सईद अजमल
पाकिस्तान के सईद अजमल अपने दूसरा गेंद के लिए जाने जाते हैं, जिस खेलना बल्लेबाजों के लिए चुनौती बन गया था. लेकिन फिर उनकी दोसरा गेंद के एक्शन पर सवाल खड़े हुए और फिर उनकी जांच भी की गई. 2014 में सईद पर कोहनी को तय सीमा से ज़्यादा फैलाने के कारण प्रतिबंधित लग चुका है.
3.शब्बीर अहमद
पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज शब्बीर अहमद अवैध बॉलिंग एक्शन के कारण बैन कर दिए गए थे. हालांकि वो भी अपने बॉलिंग एक्शन के लिए खूब चर्चा में रहे हैं.
4.उस्मान तारिक
मौजूदा पाकिस्तान की टीम में उस्मन तारिक अपने गेंदबाज एक्शन को लेकर इस समय कापी चर्चा में हैं. हालांकि वो रनर लेने के बाद गेंद फेंकने से पहले 1-2 सेकेंड के लिए रुकते हैं, जिससे बल्लेबाजों को उनकी गेंद खेलने में परेशानी होती है. इसी वजह से उनका एक्शन काफी चर्चा का विषय बना हुआ है.
5.भारत के खिलाफ अहम किरदान निभा सकते हैं उस्मान
आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मुकाबला कोलंबो में खेला जाना है. इस मैदान पर यूं भी स्पिनर्स का दबदबा रहता है. लेकिन उसमें उस्मान तारिक चार चांद लगा सकते हैं और भारत के खिलाफ अहम किरदार निभा सकते हैं.