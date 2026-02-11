FacebookTwitterYoutubeInstagram
दिल्ली में श्रमिकों और गांवों के लिए CM रेखा गुप्ता की बड़ी सौगात, 59 परियोजनाओं की रखी नींव

IND vs PAK: पाकिस्तानी ओपनर ने टी20 वर्ल्ड कप मैच से पहले भारत को दी चेतावनी, पढ़ें क्या कहा

IND vs NAM: नामीबिया मैच से पहले भारत को लगा तगड़ा झटका, हॉस्पिटल में एडिमट हुए अभिषेक शर्मा

पाकिस्तान के इन 4 गेंदबाजों के बॉलिंग एक्शन पर उठ चुके हैं सवाल, एक पर लग गया था बैन

8वें वेतन आयोग पर सरकार ने दिए राज्यसभा में लेटेस्ट अपडेट, जानें कब से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी

SPAN Habits: रोजाना की ये आदतें बढ़ा सकती है आपकी लाइफ! एक्सपर्ट्स ने बताया तरीका

Photos

क्रिकेट

क्रिकेट

पाकिस्तान के इन 4 गेंदबाजों के बॉलिंग एक्शन पर उठ चुके हैं सवाल, एक पर लग गया था बैन

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक अपने बॉलिंग एक्शन को लेकर काफी चर्चा में हैं. लेकिन पाकिस्तान के लिए ऐसा पहली बार नहीं है. इससे पहले भी कई पाकिस्तानी गेंदबाज बॉलिंग एक्शन पर सवाल उठे थे. आप यहां 4 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Feb 11, 2026, 07:36 PM IST

1.शोएब अख्तर

शोएब अख्तर
1

दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों दी जब भी बात होगी, उसमें पाकिस्तान के शोएब अख्तर का नाम जरूर लिया जाएगा. लेकिन क्या आपको पता है कि अख्तर की बॉलिंग एक्शन पर सवाल खड़े हो चुके हैं. उनकी गेंजबाजी एक्शन पर आरोप लगे थे, जिसके बाद जांच हुई और उन्हें अपना एक्शन चेंज करना पड़ा था. लेकिन उनकी रफ्तार कम नहीं हुई.
 

2.सईद अजमल

सईद अजमल
2

पाकिस्तान के सईद अजमल अपने दूसरा गेंद के लिए जाने जाते हैं, जिस खेलना बल्लेबाजों के लिए चुनौती बन गया था. लेकिन फिर उनकी दोसरा गेंद के एक्शन पर सवाल खड़े हुए और फिर उनकी जांच भी की गई. 2014 में सईद पर कोहनी को तय सीमा से ज़्यादा फैलाने के कारण प्रतिबंधित लग चुका है. 
 

3.शब्बीर अहमद

शब्बीर अहमद
3

पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज शब्बीर अहमद अवैध बॉलिंग एक्शन के कारण बैन कर दिए गए थे. हालांकि वो भी अपने बॉलिंग एक्शन के लिए खूब चर्चा में रहे हैं. 
 

4.उस्मान तारिक

उस्मान तारिक
4

मौजूदा पाकिस्तान की टीम में उस्मन तारिक अपने गेंदबाज एक्शन को लेकर इस समय कापी चर्चा में हैं. हालांकि वो रनर लेने के बाद गेंद फेंकने से पहले 1-2 सेकेंड के लिए रुकते हैं, जिससे बल्लेबाजों को उनकी गेंद खेलने में परेशानी होती है. इसी वजह से उनका एक्शन काफी चर्चा का विषय बना हुआ है. 
 

5.भारत के खिलाफ अहम किरदान निभा सकते हैं उस्मान

भारत के खिलाफ अहम किरदान निभा सकते हैं उस्मान
5

आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मुकाबला कोलंबो में खेला जाना है. इस मैदान पर यूं भी स्पिनर्स का दबदबा रहता है. लेकिन उसमें उस्मान तारिक चार चांद लगा सकते हैं और भारत के खिलाफ अहम किरदार निभा सकते हैं. 
 

पाकिस्तान के इन 4 गेंदबाजों के बॉलिंग एक्शन पर उठ चुके हैं सवाल, एक पर लग गया था बैन
8वें वेतन आयोग पर सरकार ने दिए राज्यसभा में लेटेस्ट अपडेट, जानें कब से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी
SPAN Habits: रोजाना की ये आदतें बढ़ा सकती है आपकी लाइफ! एक्सपर्ट्स ने बताया तरीका
Rajpal Yadav की दूसरी पत्नी राधा से कितने बच्चे? जानिए क्या करती हैं छोटे डॉन की 3 बेटियां ज्योति, हर्षिता और रेहांशी
पति का ‘राजयोग’ मजबूत बनाती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, इन्हीं के हाथ में होती है आपकी किस्मत की चाबी!
15 या 16 फरवरी किस दिन रखा जाएगा महाशिवरात्रि का व्रत? दूर करें डेट का कंफ्यूजन
राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन, यहां पढ़ें मंगलवार का राशिफल
ये 5 राशियां एक रुपये को करोड़ में बदल सकती हैं, इनको पता होता है पैसे बनाने और बचाने का मास्टर ट्रिक्स
इस मंदिर में बिना रुके होता है शिवलिंग का जलाभिषेक, वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं कहां से आ रहा पानी!
भगवान शिव की कृपा चाहिए तो महाशिवरात्रि पर अपनी राशि के अनुसार शिवलिंग पर अर्पित करें ये चीजें
