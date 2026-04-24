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IPL में कमेंटेटर्स को कितनी मिलती है सैलरी? जानें कितनी है प्रति मैच फीस

IPL में कमेंटेटर्स को कितनी मिलती है सैलरी? जानें कितनी है प्रति मैच फीस

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IPL में कमेंटेटर्स को कितनी मिलती है सैलरी? जानें कितनी है प्रति मैच फीस

आईपीएल की नीलामी में खिलाड़ियों पर करोड़ों रुपये की बोली लगती है और उनकी तगड़ी कमाई होती है. लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आईपीएल में कमेंटेटर्स को कितनी सैलरी मिलती है और प्रति मैच कितनी फीस लेते हैं. 

मोहम्मद साबिर | Apr 24, 2026, 08:03 PM IST

1.कई भाषाओं में होती है कमेंट्री

कई भाषाओं में होती है कमेंट्री
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आईपीएल में इंग्लिश और हिंदी समेत कई भाषोओं में कमेंट्री होती है. हिंदी-इंग्लिश के अलावा भोजपुरी, पंजाबी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, गुजराती, मलयालम और उड़िया जैसी कुल 12 भाषाओं में कमेंट्री होती है.
 

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2.अनुभव के हिसाब से मिलते हैं पैसे?

अनुभव के हिसाब से मिलते हैं पैसे?
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आईपीएल में कमेंटेटर्स को उनकी अनुभव के हिसाब से पैसे मिलते हैं. सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री या आकाश चोपड़ा जैसे दिग्गज क्रिकेट कमेंटेटरों को पूरे सीजन करोड़ों रुपये मिलते हैं. वहीं जूनियर कमेंटेटर्स की सैलरी काफी कम होती है.
 

3.पूरे सीजन कितनी होती है कमाई?

पूरे सीजन कितनी होती है कमाई?
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आईपीएल में इंग्लिश कमेंटेटर्स को सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है. सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री जैसे दिग्गज कमेंटेटर्स एक सीजन से 4 करोड़ों से अधिक रुपये की कमाई कर लेते हैं. इसमें हर्षा भोगले और आकाश चोपड़ा का भी नाम शामिल है.
 

4.प्रति मैच कितनी होती है सैलरी?

प्रति मैच कितनी होती है सैलरी?
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अनुभवी कमेंटेटर्स को आईपीएल में 6 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक सैलरी मिलती है. हालांकि जूनियर कमेंटेटर्स के हिसाब से सीनियर कमेंटेटर्स की सैलरी गई गुना ज्यादा है.
 

TRENDING NOW

5.जूनियर कमेंटेटर्स को कितनी मिलती है सैलरी?

जूनियर कमेंटेटर्स को कितनी मिलती है सैलरी?
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आईपीएल में जूनियर कमेंटेटर्स को प्रति मैच 35 हजार रुपये तक सैलरी मिलती है. हालांकि सीनियर के तुलना में जूनियर की सैलरी काफी कम है.
 

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