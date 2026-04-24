IPL में कमेंटेटर्स को कितनी मिलती है सैलरी? जानें कितनी है प्रति मैच फीस

3 . पूरे सीजन कितनी होती है कमाई?

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आईपीएल में इंग्लिश कमेंटेटर्स को सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है. सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री जैसे दिग्गज कमेंटेटर्स एक सीजन से 4 करोड़ों से अधिक रुपये की कमाई कर लेते हैं. इसमें हर्षा भोगले और आकाश चोपड़ा का भी नाम शामिल है.

