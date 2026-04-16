FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Horoscope 17 April 2026: मकर और धनु वालों पर निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

मकर और धनु वालों पर निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

भारत नहीं रहा दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 6th Rank पर आई Indian Economy, आखिर क्यों फिसली रैंक?

भारत नहीं रहा दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 6th Rank पर आई Indian Economy, आखिर क्यों फिसली रैंक?

Vaishakh Amavasya Ki Katha: अमावस्या पर क्यों किया जाता है पितरों का तर्पण, जानें इसकी वजह और पौराणिक कथा 

अमावस्या पर क्यों किया जाता है पितरों का तर्पण, जानें इसकी वजह और पौराणिक कथा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Business Idea: 50,000 रुपये में शुरू करें ये 5 बेस्ट बिजनेस, 10 दिन में निकल आएगी लागत, हर महीने होगी लाखों में कमाई

50,000 रुपये में शुरू करें ये 5 बेस्ट बिजनेस, 10 दिन में निकल आएगी लागत, हर महीने होगी लाखों में कमाई

एक IPL मैच के लिए कितनी सैलरी लेती हैं चीयरलीडर्स? जानें कौन सी टीम देती है सबसे ज्यादा पैसा

एक IPL मैच के लिए कितनी सैलरी लेती हैं चीयरलीडर्स? जानें कौन सी टीम देती है सबसे ज्यादा पैसा

Rolls Royce में चाय की चुस्की, कीमत 1,000 रुपये... शख्स ने निकाला गजब बिजनेस आइडिया

Rolls Royce में चाय की चुस्की, कीमत 1,000 रुपये... शख्स ने निकाला गजब बिजनेस आइडिया

HomePhotos

क्रिकेट

एक IPL मैच के लिए कितनी सैलरी लेती हैं चीयरलीडर्स? जानें कौन सी टीम देती है सबसे ज्यादा पैसा

इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन का आगाज हो चुका है और 20 से ज्यादा मैच भी खेले जा चुके हैं. आईपीएल के पहले सीजन से लेकर अब तक चीयरलीडर्स की चर्चा हो रही है. ऐसे में आपको बताएंगे कि आईपीएल 2026 में एक मैच के लिए चीयरलीडर को कितनी सैलरी मिलती है और कौनसी टीम सबसे ज्यादा पैसा देती है?

मोहम्मद साबिर | Apr 16, 2026, 07:04 PM IST

1.एक मैच के लिए कितनी होती है चीयरलीडर की सैलरी?

एक मैच के लिए कितनी होती है चीयरलीडर की सैलरी?
1

आईपीएल 2026 में सभी 10 टीमों के पास अपनी-अपनी चीयर गर्ल हैं, जो चौका-छक्का या उनकी टीम विकेट लेते ही है, जो डांस करती है और खुशी मनाती हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, एक मैच के लिए चीयरलीडर को 12,000 से 15,000 रुपये तक सैलरी मिलती है. लेकिन दो टीमें ऐसी हैं, जो अपनी चीयरलीडर्स को ज्यादा पैसा देती हैं. 
 

Advertisement

2.कौन सी टीम देती है सबसे ज्यादा पैसा?

कौन सी टीम देती है सबसे ज्यादा पैसा?
2

आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स अपनी चीयर गर्ल को सबसे ज्यादा रकम देती है. रिपोर्ट्स के अनुसार, केकेआर अपनी चीयरलीडर को एक मैच के लिए 24,000 से 25,000 रुपये देती है. इसके अलावा मुंबई इंडियंस अपनी चीयरलीडर को करीब 20,000 रुपये देती है. 
 

3.पूरे सीजन से कितना कमा लेती हैं चीयरलीडर?

पूरे सीजन से कितना कमा लेती हैं चीयरलीडर?
3

पूरे आईपीएल में एक चीयरलीडर 2.5 लाख से 5 लाख तक की कमाई कर लेती हैं. हालांकि इसमें प्लेऑफ के भी मुकाबले शामिल हैं. 
 

4.चीयरलीडर को मिलता है बोनस?

चीयरलीडर को मिलता है बोनस?
4

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आईपीएल में हर टीम अपने चीयरलीडर को टीम जीतने पर करीब 3000 रुपये तक बोनस भी देती है. इसके अलावा प्रमोशनल फोटोशूट, कॉर्पोरेट इवेंट्स से भी वो कमाई करती हैं. हालांकि लग्जरी होटल, फ्लाइट और खाने-पीने का खर्च भी फ्रेंचाइजी ही उठाती है. 
 

TRENDING NOW

5.एक टीम के पास कितनी चीयरलीडर्स होती हैं?

एक टीम के पास कितनी चीयरलीडर्स होती हैं?
5

हालांकि आईपीएल में चीयरलीडर की संख्या पर कोई नियम नहीं है. लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार, आईपीएल में एक फ्रेंजाइजी के पास करीब 8 से 12 चीयरलीडर्स होती हैं. वहीं टीम अपनी चीयरलीडर का चयन विदेशी एजेंसियों के जरिए करता है. 
 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Business Idea: 50,000 रुपये में शुरू करें ये 5 बेस्ट बिजनेस, 10 दिन में निकल आएगी लागत, हर महीने होगी लाखों में कमाई
50,000 रुपये में शुरू करें ये 5 बेस्ट बिजनेस, 10 दिन में निकल आएगी लागत, हर महीने होगी लाखों में कमाई
एक IPL मैच के लिए कितनी सैलरी लेती हैं चीयरलीडर्स? जानें कौन सी टीम देती है सबसे ज्यादा पैसा
एक IPL मैच के लिए कितनी सैलरी लेती हैं चीयरलीडर्स? जानें कौन सी टीम देती है सबसे ज्यादा पैसा
Rolls Royce में चाय की चुस्की, कीमत 1,000 रुपये... शख्स ने निकाला गजब बिजनेस आइडिया
Rolls Royce में चाय की चुस्की, कीमत 1,000 रुपये... शख्स ने निकाला गजब बिजनेस आइडिया
यूपी-बिहार वालों ध्यान से सुनो! कुछ ही सालों में प्लेट से गायब हो जाएगा चावल, वैज्ञानिकों का बड़ा खुलासा
यूपी-बिहार वालों ध्यान से सुनो! कुछ ही सालों में प्लेट से गायब हो जाएगा चावल, वैज्ञानिकों का बड़ा खुलासा
5 Biggest Stadium In The World: दुनिया के 5 सबसे बड़े स्टेडियम, जानें लिस्ट में भारत कौन से नंबर पर है?
5 Biggest Stadium In The World: दुनिया के 5 सबसे बड़े स्टेडियम, जानें लिस्ट में भारत कौन से नंबर पर है?
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 16 April 2026: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों की भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों की भाग्यफल
Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन शुरू, 3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा, ​जानें इस बार के नये नियम
अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन शुरू, 3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा, ​जानें इस बार के नये नियम
Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर गलती से भी न खरीदें ये चीजें, सिर पर कर्ज चढ़ने के साथ घर में होगा दरिद्रता का वास
अक्षय तृतीया पर गलती से भी न खरीदें ये चीजें, सिर पर कर्ज चढ़ने के साथ घर में होगा दरिद्रता का वास
Malmas 2026: खरमास खत्म होने के बाद जल्द शुरू होगा मलमास, इस 1 महीने में विशेष रूप से रखें इन 5 बातों का ध्यान
खरमास खत्म होने के बाद जल्द शुरू होगा मलमास, इस 1 महीने में विशेष रूप से रखें इन 5 बातों का ध्यान
Jyotish Shastra: कुंडली में दोष को दूर कर सकते हैं ये रंग, जानें किस रंग का कपड़ा पहनने से कौन सा ग्रह होता है प्रसन्न
कुंडली में दोष को दूर कर सकते हैं ये रंग, जानें किस रंग का कपड़ा पहनने से कौन सा ग्रह होता है प्रसन्न
MORE
Advertisement