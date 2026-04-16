एक IPL मैच के लिए कितनी सैलरी लेती हैं चीयरलीडर्स? जानें कौन सी टीम देती है सबसे ज्यादा पैसा

1 . एक मैच के लिए कितनी होती है चीयरलीडर की सैलरी?

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आईपीएल 2026 में सभी 10 टीमों के पास अपनी-अपनी चीयर गर्ल हैं, जो चौका-छक्का या उनकी टीम विकेट लेते ही है, जो डांस करती है और खुशी मनाती हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, एक मैच के लिए चीयरलीडर को 12,000 से 15,000 रुपये तक सैलरी मिलती है. लेकिन दो टीमें ऐसी हैं, जो अपनी चीयरलीडर्स को ज्यादा पैसा देती हैं.

