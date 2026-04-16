एक IPL मैच के लिए कितनी सैलरी लेती हैं चीयरलीडर्स? जानें कौन सी टीम देती है सबसे ज्यादा पैसा

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Apr 16, 2026, 07:04 PM IST
1.एक मैच के लिए कितनी होती है चीयरलीडर की सैलरी?
आईपीएल 2026 में सभी 10 टीमों के पास अपनी-अपनी चीयर गर्ल हैं, जो चौका-छक्का या उनकी टीम विकेट लेते ही है, जो डांस करती है और खुशी मनाती हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, एक मैच के लिए चीयरलीडर को 12,000 से 15,000 रुपये तक सैलरी मिलती है. लेकिन दो टीमें ऐसी हैं, जो अपनी चीयरलीडर्स को ज्यादा पैसा देती हैं.
2.कौन सी टीम देती है सबसे ज्यादा पैसा?
आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स अपनी चीयर गर्ल को सबसे ज्यादा रकम देती है. रिपोर्ट्स के अनुसार, केकेआर अपनी चीयरलीडर को एक मैच के लिए 24,000 से 25,000 रुपये देती है. इसके अलावा मुंबई इंडियंस अपनी चीयरलीडर को करीब 20,000 रुपये देती है.
3.पूरे सीजन से कितना कमा लेती हैं चीयरलीडर?
पूरे आईपीएल में एक चीयरलीडर 2.5 लाख से 5 लाख तक की कमाई कर लेती हैं. हालांकि इसमें प्लेऑफ के भी मुकाबले शामिल हैं.
4.चीयरलीडर को मिलता है बोनस?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, आईपीएल में हर टीम अपने चीयरलीडर को टीम जीतने पर करीब 3000 रुपये तक बोनस भी देती है. इसके अलावा प्रमोशनल फोटोशूट, कॉर्पोरेट इवेंट्स से भी वो कमाई करती हैं. हालांकि लग्जरी होटल, फ्लाइट और खाने-पीने का खर्च भी फ्रेंचाइजी ही उठाती है.
5.एक टीम के पास कितनी चीयरलीडर्स होती हैं?
हालांकि आईपीएल में चीयरलीडर की संख्या पर कोई नियम नहीं है. लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार, आईपीएल में एक फ्रेंजाइजी के पास करीब 8 से 12 चीयरलीडर्स होती हैं. वहीं टीम अपनी चीयरलीडर का चयन विदेशी एजेंसियों के जरिए करता है.