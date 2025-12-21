एक T20I सीरीज के सभी मैचों में टॉस जीतने वाले 10 कप्तान, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Dec 21, 2025, 11:07 AM IST
1.महेला जयवर्धने
श्रीलंका के महेला जयवर्धने का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने 2008 में तीन मैचों की सीरीज में सभी टॉस अपने नाम किया था और सभी मैच भी जीते थे.
2.स्टुअर्ट ब्रॉड
इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड ने 2011 में पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में सभी टॉस जीते थे और सीरीज भी अपने नाम की थी.
3.मोहम्मद हफीज
पाकिस्तान के मोहम्मद हफीज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2012 में तीन मैचों की टी20 सीरीज में सभी टॉस जीते थे.
4.फाफ डु प्लेसिस
साउथ अफ्रीका के फाफ डु प्लेसिस ने 2013 में श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में सारे टॉस अपने नाम किया था.
5.मशरफे मुर्तजा
बांग्लादेश के मशरफे मुर्तजा ने 2016 में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में सभी टॉस अपने नाम किए थे.
6.इयोन मोर्गन
इंग्लैंड के इयोन मोर्गन ने 2016 में भारत के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में सभी मैच अपने नाम किए थे.
7.उपुल थरंगा
श्रीलंका के उपुल थरंगा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2016 में तीन मैचों की टी20 सीरीज में सभी टॉस जीते थे.
8.केन विलियमसन
न्यूजीलैंड के केन विलियमसन ने 2017 में भारत के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में सभी टॉस जीत लिए थे.
9.जेपी डुमिनी
साउथ अफ्रीका के जेपी डुमिनी ने भारत के खिलाफ 2017 में ही तीन मैचों की सीरीज के सारे टॉस जीत लिया था.
10.विराट कोहली
भारत के विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2019 में तीन मैचों की सीरीज में सारे टॉस अपने नाम किए थे.