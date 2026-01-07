14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा कारनामा करने वाले बने दुनिया के सबसे युवा कप्तान

क्रिकेट
राजा राम | Jan 07, 2026, 10:16 PM IST
1.14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी का वर्ल्ड रिकॉर्ड
भारतीय अंडर-19 टीम ने वैभव सूर्यवंशी की कप्तानी में साउथ अफ्रीका अंडर-19 टीम के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया. तीन मैचों की इस सीरीज में भारत ने क्लीन स्वीप करते हुए विपक्षी टीम को कोई मौका नहीं दिया.
2. 13 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया
इस जीत के साथ ही वैभव सूर्यवंशी ने 13 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया. वह अंडर-19 वनडे की द्विपक्षीय सीरीज में क्लीन स्वीप करने वाले सबसे युवा भारतीय कप्तान बन गए हैं. इससे पहले यह रिकॉर्ड 2012 में उनमुक्त चंद के नाम था, जिन्होंने 17 साल की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की थी.
3.अंडर-19 टीम की कप्तानी करने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी
खास बात यह है कि सीरीज के पहले वनडे में ही वैभव ने एक और इतिहास रचा था. वह भारतीय अंडर-19 टीम की कप्तानी करने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी बने थे, जिसने उनके नेतृत्व कौशल पर मुहर लगा दी.
4.भारत ने साउथ अफ्रीका को 233 रन से करारी शिकस्त दी
सीरीज के नतीजों पर नजर डालें तो पहला मुकाबला भारत ने DLS मैथड से 25 रन से जीता. दूसरे वनडे में भारतीय टीम ने 8 विकेट से जीत दर्ज की. तीसरे और निर्णायक मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका को 233 रन से करारी शिकस्त दी.
5.सूर्यवंशी ने बल्ले से भी कमाल दिखाया
तीसरे वनडे में वैभव सूर्यवंशी ने बल्ले से भी कमाल दिखाया. उन्होंने 9 चौकों और 10 छक्कों की मदद से सिर्फ 74 गेंदों में 127 रन की विस्फोटक पारी खेली. भारत ने इस मुकाबले मे 50 ओवर में 393 रन बनाए. लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका अंडर-19 टीम 35 ओवर में 160 रन पर सिमट गई.
6.वैभव सूर्यवंशी का लगातार अच्छा प्रदर्शन
वैभव सूर्यवंशी का लगातार अच्छा प्रदर्शन साफ दिखाता है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य सुरक्षित हाथों में है. इतनी कम उम्र में कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों में उनका आत्मविश्वास आने वाले समय के लिए बड़ी उम्मीद जगाता है.