'वीजा कैंसिल करके कर देंगे डिपोर्ट...', अमेरिका में भारतीय छात्रों को क्यों दी जा रही चेतावनी?

‘मेरे जीवन का सबसे काला दिन', बेटे के निधन से टूटे भारत के दिग्गज उद्योगपति अनिल अग्रवाल

अटलांटिक महासागर में रूस के 'Marinera' टैंकर US सेना ने किया कब्जा, ट्रंप ने पुतिन-जिनपिंग को दी खुली चेतावनी

14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा कारनामा करने वाले बने दुनिया के सबसे युवा कप्तान

दुनिया के 5 देश जहां हर नागरिक को देनी पड़ती है मिलिट्री सर्विस, यहां खूबसूरत महिलाओं को बनाते हैं सैनिक

ये हैं दुनिया के वो देश, जहां नहीं देना पड़ता है इनकम टैक्स, जानिए क्या है इसके पीछे का कारण

क्रिकेट

14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा कारनामा करने वाले बने दुनिया के सबसे युवा कप्तान

भारतीय क्रिकेट को एक नया सितारा मिल गया है. बल्ले से लगातार धमाल मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी ने अब कप्तानी में भी इतिहास रच दिया है.

राजा राम | Jan 07, 2026, 10:16 PM IST

1.14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी का वर्ल्ड रिकॉर्ड

14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी का वर्ल्ड रिकॉर्ड
1

भारतीय अंडर-19 टीम ने वैभव सूर्यवंशी की कप्तानी में साउथ अफ्रीका अंडर-19 टीम के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया. तीन मैचों की इस सीरीज में भारत ने क्लीन स्वीप करते हुए विपक्षी टीम को कोई मौका नहीं दिया.
 

2. 13 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया

13 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया
2

इस जीत के साथ ही वैभव सूर्यवंशी ने 13 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया. वह अंडर-19 वनडे की द्विपक्षीय सीरीज में क्लीन स्वीप करने वाले सबसे युवा भारतीय कप्तान बन गए हैं. इससे पहले यह रिकॉर्ड 2012 में उनमुक्त चंद के नाम था, जिन्होंने 17 साल की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की थी. 
 

3.अंडर-19 टीम की कप्तानी करने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी

अंडर-19 टीम की कप्तानी करने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी
3

खास बात यह है कि सीरीज के पहले वनडे में ही वैभव ने एक और इतिहास रचा था. वह भारतीय अंडर-19 टीम की कप्तानी करने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी बने थे, जिसने उनके नेतृत्व कौशल पर मुहर लगा दी. 
 

4.भारत ने साउथ अफ्रीका को 233 रन से करारी शिकस्त दी

भारत ने साउथ अफ्रीका को 233 रन से करारी शिकस्त दी
4

सीरीज के नतीजों पर नजर डालें तो पहला मुकाबला भारत ने DLS मैथड से 25 रन से जीता. दूसरे वनडे में भारतीय टीम ने 8 विकेट से जीत दर्ज की. तीसरे और निर्णायक मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका को 233 रन से करारी शिकस्त दी.

5.सूर्यवंशी ने बल्ले से भी कमाल दिखाया

सूर्यवंशी ने बल्ले से भी कमाल दिखाया
5

तीसरे वनडे में वैभव सूर्यवंशी ने बल्ले से भी कमाल दिखाया. उन्होंने 9 चौकों और 10 छक्कों की मदद से सिर्फ 74 गेंदों में 127 रन की विस्फोटक पारी खेली. भारत ने इस मुकाबले मे 50 ओवर में 393 रन बनाए. लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका अंडर-19 टीम 35 ओवर में 160 रन पर सिमट गई. 

6.वैभव सूर्यवंशी का लगातार अच्छा प्रदर्शन

वैभव सूर्यवंशी का लगातार अच्छा प्रदर्शन
6

वैभव सूर्यवंशी का लगातार अच्छा प्रदर्शन साफ दिखाता है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य सुरक्षित हाथों में है. इतनी कम उम्र में कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों में उनका आत्मविश्वास आने वाले समय के लिए बड़ी उम्मीद जगाता है.

14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा कारनामा करने वाले बने दुनिया के सबसे युवा कप्तान
दुनिया के 5 देश जहां हर नागरिक को देनी पड़ती है मिलिट्री सर्विस, यहां खूबसूरत महिलाओं को बनाते हैं सैनिक
ये हैं दुनिया के वो देश, जहां नहीं देना पड़ता है इनकम टैक्स, जानिए क्या है इसके पीछे का कारण
जूनियर कर्मचारियों से लेकर टॉप अफसर तक, सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी? जानिए लेवल 1 से 18 की पूरी डिटेल
कड़कती ठंड में खानपान से लेकर दिनचर्या में कर लें बदलाव, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के आसपास भी नहीं फटकेगी सर्दी
डोनाल्ड ट्रंप की तरह खतरों के खिलाड़ी होते हैं इस मूलांक के लोग, हर किसी पर जमाते हैं अपना रौब
कुंडली में बुध दोष के चलते ठप पड़ा है कारोबार तो बुधवार को जरूर करें ये उपाय, ग्रहों के राजकुमार की मिलेगी कृपा
बातों के मोह जाल में फंसा लेते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, शब्दों के आकर्षण से अपनी बात मनवा ही लेते हैं
इस साल शादी से लेकर गृहप्रवेश और वाहन खरीदने के हैं ये शुभ मुहूर्त, जानें पूरे साल की शुभ तारीखें
2026 में कुंडली में मजबूत करना चाहते हैं सूर्य तो गाय को खिलाएं ये चीजें, जरूर मिलेगी सुख समृद्धि
