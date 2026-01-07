14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा कारनामा करने वाले बने दुनिया के सबसे युवा कप्तान

5 . सूर्यवंशी ने बल्ले से भी कमाल दिखाया

5

तीसरे वनडे में वैभव सूर्यवंशी ने बल्ले से भी कमाल दिखाया. उन्होंने 9 चौकों और 10 छक्कों की मदद से सिर्फ 74 गेंदों में 127 रन की विस्फोटक पारी खेली. भारत ने इस मुकाबले मे 50 ओवर में 393 रन बनाए. लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका अंडर-19 टीम 35 ओवर में 160 रन पर सिमट गई.