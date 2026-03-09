पाकिस्तान से भारत आकर ठेले पर शुरू किया था बिजनेस, फिर बना डाला 600 करोड़ का कारोबार

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Mar 09, 2026, 11:32 PM IST
1.पाकिस्तान से भारत आकर किया कारोबार
साल 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवाया हो गया था. तब कथूरिया परिवार ने भारत में रहने का फैसला किया और पाकिस्तान से भारत आ गए. पहले वो पाकिस्तान के मुल्तान में रहते थे. लेकिन फिर विभाजन के बाद वो गुरुग्राम पर शिफ्ट हो गए और अपना बिजनेस भी शुरू किया कर दिया.
2.पहले पाकिस्तान में करते थे बिजनेस
प्रकाश कथूरिया और पुष्पेंद्र कथूरिया, ये दो भाई भारत आने से पहले पाकिस्तान के मुल्तान में खास मिठाई का बिजनेस करते हैं. फिर जब वो भारत आए थे, तो उस खास मिठाई को भी साथ लेकर आए, जिसके बाद वो भारत में काफी फेमस हो गई और लोग उस मिठाई के दीवाने हो गए.
3.किस खास मिठाई को लेकर आए भारत?
प्रकाश कथूरिया और पुष्पेंद्र कथूरिया दोनों भाई पाकिस्तान में डाडी बर्फी बेचते थे. उन्होंने भारत आकर एक छोटे ठोले से अपने कारोबार की शुरुआती. लेकिन फिर कड़ी मेहनत और लगन से आज उसे करोड़ों का साम्राज्य बना दिया है.
4.किस नाम से है कारोबार?
प्रकाश कथूरिया और पुष्पेंद्र कथूरिया ने भारत आकर ठेले पर मिठाई बेची, जिसके बाद आज उनका ओम स्वीट्स नाम से बिजनेस चल रहा है. ओम स्वीट्स के आज करोड़ों लोगों की दीवाने हैं.
5.आज बना दी करोड़ों की कंपनी
प्रकाश कथूरिया और पुष्पेंद्र कथूरिया की ओम स्वीट्स आक करोड़ों का बिजनेस कर रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार, आज उनकी कंपनी का टर्नओवर सालाना 600 करोड़ रुपये है.